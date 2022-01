Jokerit kertoi KHL:n keskeyttävän pelinsä koronan takia – paluu kaukaloon vasta reilun kuukauden kuluttua

Jokerit pelaa seuraavan kerran vasta Pekingin olympialaisten jälkeen.

Jokerien ja Avtomobilist Jekaterinburgin välistä jääkiekon KHL-kamppailua ei pelata alkuperäisen otteluohjelman mukaan 22. tammikuuta.

Jokerit kertoi kotisivuillaan, että KHL on päättänyt keskeyttää kaikki pelinsä 15. tammikuuta lähtien olympiataukoon saakka. Olympiatauolta KHL:n on määrä palata tositoimiin 22. helmikuuta. Jokereilla on tuolloin ohjelmassaan vieraskamppailu TsSKA Moskovaa vastaan.

Ennen pitkää taukoa KHL:ssä pelataan torstaina ottelut Avtomobilist–Severstal ja SKA–Sotshi sekä perjantaina Admiral–Sibir.

Jokereiden ja Avtomobilistin pelin oli alun perin määrä olla 3. tammikuuta. Tuolloin ottelua siirrettiin Avtomobilistin lukuisten koronatartuntojen vuoksi. KHL:n koronatilanne on pahentunut viime aikoina selvästi.