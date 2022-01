Metallurg Magnitogorskia riivaa koronaepidemia.

Torstaille listattu jääkiekon KHL-ottelu Metallurg Magnitogorsk–Jokerit on peruttu. Jokerien vierasottelu siirtyy Metallurgissa ilmenneiden yhdeksän koronatapauksen vuoksi.

KHL:ssä on koronatesteissä tähän mennessä tullut yhteensä 126 positiivista tulosta, joista 97 pelaajilla. Tammikuussa on tähän mennessä jätetty koronan takia pelaamatta 14 KHL-ottelua, joista yhdelle on löydetty uusi pelipäivämäärä.

KHL:n kanta on, että liigan runkosarja pelataan täysimittaisena loppuun.