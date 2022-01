Kazakstanissa pelattiin KHL-ottelu samana päivänä, kun maahan julistettiin poikkeustila – ruotsalaispelaaja kertoi oudosta tilanteesta

Kazakstanin pääkaupungissa pelattiin KHL-ottelu samana päivänä, kun maahan julistettiin kansallinen poikkeustila.

Kazakstanissa mielenosoitukset ovat paisuneet laajamittaisiksi ja väkivaltaisiksi. Keskiviikkoiltana maahan julistettiin kansallinen poikkeustila.

Poliiseja ja mielenosoittajia on kuollut. Presidentti Kasym-Zhomart Tokajev on ilmoittanut, että maan turvallisuusjoukot avaavat tarvittaessa tulen varoituksetta eikä mielenosoittajien kanssa neuvotella.

Maan veristen levottomuuksien on kerrottu alkaneen Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Nestekaasua käytetään Kazakstanissa laajasti autojen polttoaineena.

Keskiviikkona Kazakstanin pääkaupungissa Nur-Sultanissa pelattiin maan tilanteesta huolimatta kuitenkin KHL-jääkiekkoa, kun Barys Nur-Sultan sai vieraakseen venäläisjoukkue Metallurg Magnitogorskin.

Ottelu päättyi kotijoukkueen 3–2-voittoon.

Ruotsalaislehti Aftonbladet on haastatellut tekstiviestitse Barys Nur-Sultanin joukkueessa pelaavaa hyökkääjä Jakob Liljaa.

Liljan, 28, mukaan pelaajilla oli pelipäivänä hyvin vähän tietoa maan tilanteesta.

– Tuona päivänä (5. tammikuuta) emme tienneet mitään paitsi sen, että Almatyssä (maan entinen pääkaupunki ja maan suurin kaupunki) oli mellakka. Joten se päivä oli normaali ottelupäivä: olimme hotellissa, menimme matsiin, pelasimme ja sitten meidän piti kiirehtiä, jotta olimme kotona ennen kello 23:a, Lilja viestitti Aftonbladetille.

Kazakstaniin on määrätty yöllinen ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltayhdestätoista aamuseitsemään.

Jakob Lilja tammikuussa 2020 NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsin paidassa. Hän pelasi joukkueessa kaudella 2019–20 ennen siirtymistään KHL:ään.

Aftonbladetin mukaan KHL on saanut kritiikkiä siitä, että keskiviikkoinen ottelu pelattiin keskellä verisiä levottomuuksia.

Lilja kertoi, että joukkueen ruotsalaispelaajilla kaikki oli hyvin. Lähes ainoa poikkeustilasta muistuttava asia on ollut se, ettei internet ole toiminut kunnolla.

– Nur-Sultanissa on ollut mielestäni melko rauhallista. On ollut outoa olla ilman internetiä, koska et tiedä mitä tapahtuu joukkueen ympärillä tai mitä maassa on tapahtumassa, hyökkääjä raportoi.

Kazakstanin Suomen edustuston päällikön sijainen Kaisa Standish kertoi STT:lle perjantaina, että tilanne Nur-Sultanissa on ollut rauhallinen. Suurimmat protestit ovat keskittyneet Almatyyn, joka sijaitsee tuhat kilometriä etelään Nur-Sultanista, ja muutamiin muihin kaupunkeihin.

– Jos katsoo ikkunasta ulos, kaduilla ei juurikaan näy enempää poliiseja tai mitään muitakaan viranomaisia. Oikeastaan elämä näyttää aika normaalilta, Standish kertoi.

Barys Nur-Sultan aloitti lauantaina 12 päivän Venäjän vieraspelikiertueen. Joukkueen seuraava, 17. tammikuuta pelattava kotiottelu on puolestaan siirretty pelattavaksi Venäjän Kazaniin.

Suomalaisista Barys Nur-Sultanissa pelaa maalivahti Joni Ortio.

Barys Nur-Sultanin joukkue kuvattuna lokakuussa 2021 ottelussa Pietarin SKA:ta vastaan.

Perjantaina Kazakstanin presidentti ilmoitti, että maahan on saatu ”pääosin palautettua perustuslain mukainen järjestys”. Presidentin mukaan turvallisuusjoukkojen operaatiot jatkuvat kuitenkin niin kauan kuin "militantit on saatu täysin tuhottua".