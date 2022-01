Kohuvalmentaja Roman Rotenberg johti SKA:n heti voittoon – vertasi itseään Jose Mourinhoon, mutta teki sen päin mäntyä

Pietarin SKA löi Kunlunin 5–1.

Jääkiekkovalmentaja Roman Rotenberg otti voiton heti ensiyrittämällään, kun Pietarin SKA kaatoi Kunlun Red Starsin 5–1 KHL:n ottelussa.

Rotenberg on paitsi tuore jääkiekkovalmentaja myös mm. liikemies ja SKA:n pääomistaja. Hän nimitti itse itsensä valmennuspestiin Valeri Braginin tilalle.

Miljardööri perusteli valmentajavalintaansa voittoisan ottelun jälkeen. Championat-sivuston mukaan Rotenberg vertasi itseään jalkapallon mestarivalmentaja Jose Mourinhoon, joskin hieman virheiden saattelemana.

– Mihin oikein tarvitsin päävalmentajaa? Jose Marino (oletettavasti Mourinho toim. huom.) aloitti Alex Fergusonin tulkkina. Hän imi kaikki opit ja tuli erittäin menestyksekkääksi valmentajaksi. Vastaavanlaisia valmentajia on monia, Rotenberg kertoi ottelun jälkeen.

Rotenberg oli osin oikeassa. Mourinho aloitti Bobby Robsonin, ei Fergusonin, tulkkina Barcelonassa.

– Tämä on minulle tilaisuus kehittyä. Unelmani on olla mukana jääkiekossa ja tehdä töitä pelaajien kanssa, kehittää heitä. Toimivia esimerkkejä löytyy jalkapallosta, koripallosta ja muistakin lajeista. Tehtävämme on auttaa pelaajia voittamaan, ja seuraavassa pelissä autamme heitä taas.

Jo aiemmin tällä kaudella Rotenberg on nähty SKA:n vaihtoaitiossa apuvalmentajan roolissa. Hän on myös tuurannut päävalmentaja Braginia tämän ollessa karanteenissa koronan vuoksi.

Championatin mukaan Rotenberg sai valmentajatutkinnon Siperian fyysisen kulttuurin ja urheilun yliopistosta Omskista vuonna 2019.

– Jotta voi tehdä töitä joukkueen kanssa, on opiskeltava ja opiskeltava ainakin 10 vuotta. On opettajia, joiden kanssa minulla on ollut etuoikeus työskennellä. Nyt on aika näyttää, miten voin auttaa joukkuetta. Tärkeintä on tulos. Yritämme joka päivä tulla paremmiksi, Rotenberg sanoi.

SKA nousi voitolla takaisin KHL:n läntisen konferenssin kärkipaikalle.