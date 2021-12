Jokerit matkustaa Valko-Venäjälle – ”Ei ole mitään, mikä estäisi meitä menemästä Minskiin”

Maailmanpolitiikka ei ole ykkösaihe Jokerien pukukopissa, mutta kapteeni Marko Anttila arvostaa esimerkiksi Qatarin ihmisoikeustilanteen esiin nostanutta Huuhkajien Tim Sparvia.

Marko Anttila on Jokerien kapteeni.

Maailmanpolitiikka ei ole ykköspuheenaihe jääkiekon kansainvälistä KHL-liigaa pelaavan Jokerien pukukopissa. Viime vuonna joukkue perui matkansa Minskin Dinamon vieraaksi, mutta vastaava reissu on odotettavissa loppuviikolla. Minskin Dinamo isännöi Jokereita sunnuntaina, ja valkovenäläisjoukkue tulee Jokerien kotihalliin 22. joulukuuta.

Jokerien kapteenin Marko Anttilan mukaan Minskistä ei ole juuri juteltu.

– No ei ainakaan vielä, kun tässä on kaksi peliä sitä ennen. Totta kai sitä sitten varmaan (puhutaan), kun mennään sinne, Anttila kommentoi STT:lle.

– Meillä on sarjaohjelma, jota noudatetaan, Anttila arvioi matkaa Minskiin ja toivoi reissusta voittoa.

Euroopasta Kiinaan ulottuvaa KHL-liigaa pelataan kuudessa valtiossa kiivaalla tahdilla. Pelaajien aikaa ei käytännössä piisaa muuhun kuin pelaamiseen.

– No kyllä se ehkä harmittavan vähälle jää. On niin keskittynyt siihen hommaan, eikä aina edes muista, mikä viikonpäivä on, Anttila kertoi Jokerien itsenäisyyspäivän kotipelin yhteydessä.

Jokerien osaomistaja ja GM Jari Kurri muistuttaa, että tilanne oli syyskuussa 2020 toinen, kun Jokerien sarja-avaus ja meno Minskiin peruuntui tyystin.

– Siihen verrattuna nyt on rauhoittunut. Kaikkiaan toivomme, että Valko-Venäjän asiat järjestyisivät nyt ripeästi, Kurri totesi.

Runsas vuosi sitten Valko-Venäjällä oli hyvin levotonta, sillä kansa protestoi Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vilpillisten vaalien jälkeen. Tänä vuonna pakolaiskriisi ei ole näkynyt kaduilla yhtä levottomana.

Kurrin mukaan Jokerien seurajohto tutkailee tarkasti, mitä tuleman pitää.

– Ei ole mitään sellaista, mikä estäisi meitä tällä hetkellä menemästä Minskiin. Jos tarvitsee tehdä jotain muutoksia, totta kai toimitaan sen mukaan, Kurri korosti.

Anttilan mukaan vahvasti pärjänneen Jokerien pukukopissa on erinomainen henki. Pelaajien kesken vaihtelee, miten tiiviisti pelaajat seuraavat kansainvälistä politiikkaa. Kapteeni Anttila erottuu jo kokonsa puolesta, mutta politiikkaa hän ei urheiluminäänsä mahduta.

– Itsellä se ei välttämättä ole ykkösaiheena, eikä tietotaito ihan riitä siihen. Politiikka ja urheilu on niin kaksipiippuinen juttu tavallaan, ovatko ne yhdessä vai ei. Riippuu vähän paikasta ja maailmasta ja tilanteesta, missä eletään, Anttila pyörittelee.

Anttila tietää, että Huuhkajien kapteeni Tim Sparv on julkisesti arvostellut jalkapallon MM-kisaisäntä Qataria ihmisoikeus- ja sananvapausasioista.

– Sparv jalkapallon puolella on tosi fiksu äijä, tunnen kaveria. Hänellä varmaan riittää äly kommentoida ehkä julkisuuteenkin paremmin kuin meikäläisellä, Anttila heitti.

Anttila, 36, aloitti KHL:ssä vuonna 2013 lyhyellä jaksolla Metallurg Novokuznetskissa. Jokereissa hyökkääjällä on menossa jo kuudes kausi.

– Ehkä uran jälkeen pystyy enemmän ajattelemaan näitä ja muistelemaan. Hienoja tapahtumia on tullut eteen, Anttila arvioi.

– Hiljattain Pietarissa mentiin bussilla peliin, mutta vaihdettiin kesken matkan metroon, kun oli niin kovat ruuhkat. Kyllähän siellä tapahtuu, Anttila kertoi.