26-vuotias suomalaissensaatio jyrää KHL:n maalipörssin kärjessä – vihjaus NHL:stä: ”Minulla on aina ollut hyvä laukaus”

Niko Ojamäki sanoo rohkean tavoitteensa ääneen.

Vitjazin Niko Ojamäki (vasemmalla) on paukuttanut jo 23 maalia KHL:ssä. Tulitukea hän saa Miro Aaltoselta (keskellä).

35 ottelua ja hurjat tehot 23+12=35.

Vitjaz Podolskin suomalaishyökkääjä Niko Ojamäki pelaa suorastaan satumaista kautta KHL:ssä. Hän johti sarjan maalipörssiä peräti neljän täysosuman kaulalla muihin keskiviikon ottelujen jälkeen.

– Kausi lähti hyvin liikkeelle. Sain rentoutta pelaamiseen alusta asti, Ojamäki myhäilee puhelimitse.

Rentous kuuluu puheestakin. Porilainen on elementissään ja jakaa kiitosta sentterilleen Miro Aaltoselle.

– Aaltonen on auttanut minua tosi paljon. Hän on pelannut täällä jo muutaman vuoden, joten hän osaa neuvoa eri asioissa. Pääsin sisään tähän KHL-elämään vähän nopeammin.

Vitjaz on KHL:n piskuisimpia seuroja, joka on käytännössä jo menettänyt saumansa pudotuspeleihin. Ritarinuttujen ylivoima on kuitenkin varsin mallikasta. Se tekee tuhoja 20,6 prosentin teholla.

Ylivoimaa ovat tähdittämässä myös Lukosta tuttu Daniel Audette ja hyökkäävä puolustaja Valtteri Kemiläinen.

– Ylivoimamme on ollut hyvä. Siinä on helppo tehdä maaleja, kun saa niitä syöttöjä. Ei minun tarvitse kuin laittaa sisään, Ojamäki murjaisee.

Aaltosen saldo on 31 ottelua ja tehot 7+21=28. Audetten vastaavat lukemat ovat 32 ottelua ja 13+16=29. Kemiläinen on nakuttanut mainiot 20 (4+16) pistettä 26 ottelussa. He ovat joukkueensa ykköstykkejä.

Ojamäki on 26-vuotias laatulaituri ja vuoden 2019 kultaleijonia, jonka kyvyt kyllä tiedetään. On silti sensaatio, miten ison loikan hän on ottanut KHL:ssä, etenkin kun maalitahtia vertaa aiempaan. Viime kausi Ruotsin SHL:ssä toi vain viisi maalia 48 ottelussa.

– Totta kai jännitti itseänikin siirtyä Venäjälle, mutta yllättävän hyvin olen sopeutunut tänne, hän sanoo.

– Ei ole ollut mitään kulttuurishokkia, vaikka jääkiekko ja elämä muutenkin ovat vähän erilaista täällä. Yllättävän nopeasti totuin kaikkeen.

Niko Ojamäki esiintyi edukseen marraskuun Karjala-turnauksessa. Hän maalasi Tshekkiä vastaan.

Asiantuntija-arvioissa on huomattu, että Ojamäen laukaus on kehittynyt. Hän maalasi myös marraskuun Karjala-turnauksessa Tshekin nuottaan.

– Minulla on mielestäni aina ollut hyvä laukaus, Ojamäki vastaa uteluihin kutinsa kehittämisestä.

– KHL:ssä minulla on ollut puolet enemmän laukauksia kuin mitä SM-liigassa oli pelimäärään nähden. Ja totta kai, toistoja tulee joka vuosi lisää ja lisää. Uskon, että jotain kehitystä on tapahtunut. Olen saanut lisää tarkkuutta, hän ruotii itseään.

23 maalia maailman toiseksi kovimmassa kiekkoliigassa on sellainen määrä tässä vaiheessa kautta, että Ojamäki myöntää sen yllättäneen hänet itsensäkin.

– Mutta sitten taas toisaalta ajattelen myös, että voisi olla 30 maalia. Sen verran on ollut paikkoja, että ihan helposti voisi olla enemmänkin maaleja, hän heittää.

Maalipörssin kärkipaikka on pistetty merkille Vitjazin pukukopissa.

– Nuo muut suomalaiset herjailevat siitä aina välillä. Koti-Suomesta tulee myös aika paljon viestejä kavereilta. Sellaista peruskettuilua.

Oletko asettanut tavoitteeksi pitää tuon kärkipaikan kauden loppuun asti ja voittaa KHL:n maalikuninkuuden – historian ensimmäisenä suomalaisena?

– Totta kai! Olisi hienoa nähdä, että pystyisin pitämään tuon tahdin ja tekemään tulosta koko kauden, eikä niin, että vain alkukaudesta sattui menemään sisään.

Kukaan suomalainen ei ole aiemmin ollut lähelläkään KHL:n maalikuninkuutta. Salavat Julajev Ufan härkämäinen hyökkääjä Teemu Hartikainen oli viime kaudella pörssikakkonen. Hänkin jäi silti kymmenen maalin päähän voittajasta, Moskovan Dynamon Dmitri Jaskinista, joka iski kauden aikana 38 maalia.

Ojamäki kiekkoilee Vitjazissa yksivuotisella sopimuksella. On selvää, ettei KHL:n mittapuulla pienellä pakalla operoiva podolskilaisseura pysty pitämään häntä enää ensi kaudella.

KHL:n jättiläiset ovat epäilemättä suomalaisen kintereillä. Ojamäki itse vihjaa jopa saumalla siirtyä NHL:ään.

– Haluan kivuta ylemmäksi ja ylemmäksi, parempiin joukkueisiin ja ehkä jopa parempaan sarjaan, hän sanoo taalaliigaan viitaten.

– En ole missään nimessä omassa päässäni poissulkenut sitä mahdollisuutta (NHL).

Ojamäkeä ei ole varattu NHL:ään, joten hän on vapaa tekemään sopimuksen minkä tahansa seuran kanssa.

– Pelataan tämä kausi loppuun ja katsotaan sitten, mikä se seuraava steppi olisi itselleni.

Vielä hän ei omien sanojensa mukaan ole saanut tarjouksia Pohjois-Amerikasta.

Niko Ojamäki (oikealla) on jääkiekon maailmanmestari vuodelta 2019. Tässä kultamitalia maistelevat myös Oliwer Kaski ja Juho Lammikko.

Ojamäestä on jalostunut leijonaluotsi Jukka Jalosen luottopelaaja MM-kisatasolle. Kaksista viime arvokisoista mitalin kanssa kotiin palannut hyökkääjä tähtää ensi keväänä Tampereella pidettäviin kotikisoihin.

Vitjazin kausi tyssää runkosarjaan, joten kotikisat olisivat oiva paikka jatkaa näyttöjen antamista Pohjois-Amerikan suuntaan.

– Olisihan se hienoa päästä pelaamaan ja nauttimaan kotiyleisön eteen. On se tavoitteissa, Ojamäki ilmoittaa.