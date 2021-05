Oliwer Kaski kertoo Venäjällä ja KHL:ssä yllättäneistä asioista – supertähti Ilja Kovaltshuk joukkuekaverina: ”Avasi silmiä”

Oliwer Kaski ja Ville Pokka juhlivat KHL:n mestaruutta. Kaski kertoo Avangard Omskin juhlatunnelmista.

Ensimmäisen kautensa KHL:ssä ja Avangard Omskissa pelannut puolustaja Oliwer Kaski pääsi kauden viimeisen ottelun jälkeen käymään seuransa kotikaupungissa ensi kerran.

Omskiin rakennetaan parhaillaan uutta areenaa, johon seura siirtyy kaudeksi 2022–2023, ja siihen asti Avangard pelaa evakossa Moskovassa.

Kaski, 25, pääsi kannattajille järjestettyyn juhlatapahtumaan sankarina: Gagarin-cupin voittajana ja joukkueen avainpelaajana, joka muun muassa tälläsi finaalipaikan ratkaisseen jatkoerämaalin ja syötti mestaruusmaalin keskiviikkona Moskovan TsSKA:ta vastaan.

On melko epätavanomaista, että ensikosketus oman joukkueen kotikaupunkiin on mestaruusjuhla.

– Oli se aika erikoinen fiilis. Iso miljoonakaupunkihan se on. Oli siistiä nähdä, miten meidät otettiin vastaan. Ei sitä oikein ennalta ymmärtänyt, vaikka olinkin kuullut, että meillä on hyvät fanit, jotka katsovat pelejä ja meininki on läpi kauden ollut hyvä, Kaski kertoi Ilta-Sanomille lauantaina.

– Ei sellaista tajua ennen kuin näkee ne ihmiset ja miten paljon se heille merkitsee.

KHL-mestaruutta juhlittiin isoon tyyliin Venäjällä, jossa koronarajoitukset ovat selvästi lievemmät kuin monissa muissa maissa.­

Tuttu kommentti monilta urheilijoilta: saavutuksen suuruus asettuu uuteen perspektiiviin siinä vaiheessa kun näkee, mitä se merkitsee muille.

– Todellakin. Tiesin, että on legendaarisen seuran 70-vuotisjuhlavuosi. Tämä oli iso juttu heille ja kauteen satsattiin paljon. Tiesin, että mestaruus on ainoa tavoite. Kun voitimme ja näimme ihmiset, seurassa pitkään olleet työntekijät ja sen, miten paljon tämä merkkasikaan heille...

– Ehkä siinä rupesi ymmärtämään, kuinka iso asia jääkiekko on Omskin ihmisille.

Paikallista juhlaväkeä.­

Matkaa Moskovasta Omskiin on reilusti yli 2000 kilometriä.

– Oli eri tavalla raskas juhlapäivä, kun oli niin paljon matkustamista, Kaski hymähti.

– Perjantaina oli iso joukkueen illallinen. Paikalla olivat KHL-pomot Tretjak ja Morozov sekä koko joukkueen staffi perheineen. Se oli hyvä lopetus kaudelle.

KHL:ää on pelattu kaudesta 2008–2009 lähtien. Kasken ja joukkuekaveri Ville Pokan myötä Gagarin-cupin voittaneita suomalaisia on nyt 15. Puolustajista saavutukseen olivat aiemmin yltäneet vain Janne Jalasvaara ja Atte Ohtamaa.

Mestaruuspokaalin nostivat keskiviikkona ensimmäisenä ilmaan kokeneet konkarit, joukkueen kapteeni Aleksei Jemelin ja tämän sivuun jouduttua C:n rintaansa saanut Ilja Kovaltshuk.

– Ihan huipputyyppejä molemmat. Se pääsi vähän jopa yllättämään, kuinka mukavia he ovat. Varsinkin Jemelin, joka oli pakkiparini ison osan kaudesta. Tosi epäitsekäs pelaaja, joka piti kaikista huolen. Kaikilla oli hyvä olla. On erinomainen kapteeni.

– Kovaltshuk tuli myöhemmin joukkueeseen. Oli hienoa nähdä hänen voitonnälkänsä tuossa iässä (38) ja se, kuinka kovaa hän treenasi painaen punttia kaikkina välipäivinäkin. Työmoraali oli aika käsittämätön ja avasi silmiä, että hän pystyy tuon ikäisenä pelaamaan tuolla tasolla.

Aleksei Jemelin ja Ilja Kovaltshuk kipparoivat Avangard Omskia.­

Porilainen, SM-liigassa HIFK:ta ja Pelicansia edustanut Kaski pelasi ensi kertaa urallaan joukkueessa, jossa hän ei puhunut samaa kieltä valtaosan kanssapelaajista kanssa.

– Se yllätti, kuinka paljon venäläiset auttoivat ja suurin osa puhui englantia. Meillä ”ulkkareilla” ei jäänyt ulkopuolinen fiilis. Kokeneemmilla, johtavilla pelaajilla oli iso merkitys. He näyttävät esimerkkiä, miten joukkue toimii. Niissä rooleissa oli oikeat kaverit, jotka pitivät huolen hyvästä hengestä.

Runkosarjassa Kasken saldo oli 13+21=34 tehopistettä 58 ottelussa. Pudotuspeleissä hän naulasi 24 otteluun tehot 3+7.

Konferenssifinaalien seiskapelin ratkaisumaali ja mestaruusmaalin syöttö jäävät mieleen.

– Ovat ne totta kai isoja juttuja. Jatkoaikamaali menee heittämällä uran isoimmaksi ja tärkeimmäksi. Se oli hieno hetki. Olen unelmoinut pääseväni edes pelaamaan tuommoisia pelejä. On uskomatonta, kun saa vielä tehdä ratkaisumaalin ja mennä finaaleihin.

Etenkin pudotuspelikevät tarjosi pelillisiä yllätyksiä KHL-kiekosta.

– KHL on kova äijäsarja, ja tietysti ulkoiset tekijät kuten matkustaminen tuovat oman lisämausteen. Se jopa yllätti, että kuinka hyvin joukkueet puolustavat ja kuinka puolustusvoittoista pelaaminen on playoffeissa, Kaski sanoi.

Vanhat kliseet ja mielikuvat venäläispelaajista eivät päteneet.

– Minulle oli jäänyt päähän ajatus, että venäläinen jääkiekko olisi enemmänkin taitoa ja yksilösuorituksia. En ole koskaan nähnyt, että vastustaja blokkaisi niin paljon kiekkoja ja hyppisi pää edellä kiekon tielle kuin sarjassa Kazania vastaan. Se yllätti venäläisessä kiekossa.

Kaski, jonka vahvuudet ovat ensisijaisesti hyökkäyspäässä, blokkasi itsekin 24 pudotuspeliottelussa vaikuttavat 34 laukausta. Aleksei Bereglazov oli 69 kiekon tiellä, Damir Sharipzjanov blokkasi 86 vetoa ja Ville Pokka hurjat 88 laukausta.

– Tosi uhrautuva joukkue oli, ja se vain nousi playoffeissa. Se halu voittaa oli kyllä hienoa, Kaski sanoi ja kehui erikseen Sharipzjanovia ja Pokkaa, jonka kanssa hän oli taksissa matkalla lentokentälle ja kohti Suomea.

Mestaruuden resepti oli loppupeleissä melko yksinkertainen.

– Hyvin valmennettu joukkue, jossa kaikki tiesivät systeemin. Ei ollut epäselvyyksiä siitä, miten puolustetaan ja hyökätään.

– Klassisimmat kliseet: ylivoima ja alivoima olivat sarjan parasta läpi kauden. Maalivahdit olivat erinomaisia runkosarjassa ja se, miten (Simon) Hrubec pelasi pleijarit oli aivan käsittämätöntä (95,3% ja 1,45 maalia per peli).

Omskin päävalmentaja Bob Hartley on voittanut nyt NHL:n, AHL:n, Sveitsin, QMJHL:n ja viimeisimpänä KHL:n mestaruudet.

Hartley, 60, valmensi NHL:ssä muiden muassa Kovaltshukia Atlanta Thrashersissa. Siellä hänen joukkueessaan pelasi myös maalivahti Pasi Nurminen – ja aiemmin Coloradossa Hartley luotsasi Ville Niemistä, joka on usein korostanut Hartleyn merkitystä hänen uralleen ja elämälleen.

Juuri Nieminen ja Nurminen luotsasivat Pelicansia, kun Kaski valittiin SM-liigan runkosarjan parhaaksi pelaajaksi toissa kaudella.

– ”Nemo” (Nieminen) puhui hänestä paljon ja sanoi ottaneensa oppia koutsaamisesta. Myös ”Nupe” (Nurminen) kertoi arvostavansa hänet tosi korkealle, joten oli hienoa päästä itsekin kokemaan sama.

– Yksittäisinä juttuina tulee mieleen ihan drillejä ja treenejä, joissa tajusin olevan samoja juttuja kuin Lahdessakin. Tyylissä koutsata ja vaatia pelaajilta oli paljon samaa, Kaski kertoi kysyttäessä yhtäläisyyksistä.

Hartleyn joukkueessa vaatimustaso on tapissa joka päivä. Välipäiviä ei ole.

– Joka päivä katsotaan videota ja käydään pelien jälkeen asioita läpi, välillä jopa treeneistä katsotaan, mitä olisi voinut tehdä paremmin. Pelaajat kehittyivät tänä vuonna tosi paljon. Minusta tuntuu, että hänellä on varmaan samat perusjutut olleet aika kauan käytössä. Näköjään se toimii: muutama mestaruus on tullut.

Kaski teki viime kesänä yksivuotisen sopimuksen Omskiin, kun Pohjois-Amerikan kiekkokauden alku oli iso kysymysmerkki.

Ennen koronapandemian keskeyttämää kautta hän pelasi AHL:ssä ensin Detroit Red Wingsin farmijoukkueessa Grand Rapidsissa ja sitten pelaajakaupan jälkeen Carolina Hurricanesin farmijoukkueessa Charlottessa.

Charlottessa Kaski teki komeat 11 maalia ja 20 pistettä 35 ottelussa.

– Charlotten aika meni hyvin. Se loppukausi oli tosi tärkeä: näin, että pystyn pelaamaan hyvin siinä sarjassa ja olemaan ratkaisevassa roolissa. Sinänsä ei jäänyt se reissu hampaankoloon. Grand Rapidsissa se homma ei lähtenyt oikein missään vaiheessa, Kaski muistelee viime kautta.

Jos kutsu käy, Oliwer Kaski haluaa pelata kevään MM-turnauksessa.­

Mutta miksi SM-liigan kuumimpana pelaajana kaapattu Kaski ei sitten onnistunut Detroitin organisaatiossa, joka hänet oli halunnut? Saldo 19 AHL-pelissä oli vaisu 2+3.

– Eniten pidän totta kai syypäänä itseäni. Olisi pitänyt pelata paremmin. Jääkiekko oli niin erilaista siellä, että kesti vähän aikaa tajuta sitä. Toisaalta en ehkä saanut niitä mahdollisuuksia, joita olisin halunnut tai toivonut.

Carolinankaan sisäisessä hierarkiassa Kaski tuskin olisi ollut lähellä NHL:n portteja, ja kun sekä NHL:n että AHL:n alku viivästyi tämän vuoden puolelle, häntä tuskin kaduttaa valintansa lähteä Omskiin.

– Vähän mietinkin tuossa, että aika nopeasti se päätös viime kesänä tuli. Olen kiitollinen ja tosi onnellinen, että pääsin tuohon joukkueeseen ja valmennukseen.

Kaski on kiinnostunut pelaamaan Omskissa myös ensi kaudella. Seuraavaksi tähtäimessä ovat MM-kisat, joihin kevään 2019 kultaleijona on vahva kandidaatti.