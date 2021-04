”Suomalaismafiaa” hehkutetaan Venäjällä – Omskin KHL-mestaruuteen vienyt Kaski on ”todellinen löytö” ja Pokka ”rautainen mies”

Avangard Omskin ratkaisevan syötön finaalipelissä tehnyt Oliwer Kaski aikoo viedä Gagarin Cupin voittopokaalin ihailtavaksi kotiinsa perheelleen ja ystävilleen, joista hän on joutunut olemaan pitkään erossa.

Suomalaispuolustaja Oliwer Kaskesta tuli yksi ehdottomista Omskin sankareista, kun hänen syöttönsä ratkaisi Avangardin ensimmäisen KHL-jääkiekkomestaruuden keskiviikkoiltana.

Kasken syötöstä maalin teki Sergei Toltshinski, ja se jäi lopulta koko kuudennen loppuottelun ainoaksi ja ratkaisevaksi maaliksi TsSKA:ta vastaan.

Avangardin mestarijoukkueessa Gagarin Cupista pääsee nauttimaan myös toinen suomalaispuolustaja Ville Pokka.

Kaski kertoi voiton jälkeisistä tunnelmistaan KHL-TV:lle näin:

– Aion viedä maljan kotiin, jotta voi näyttää sitä perheelle ja ystäville. En ole nähnyt heitä pitkään aikaan, joten siksi haluan viedä sen kotiin.

KHL:n mestaruuden kunniaksi jaettava Gagarin Cupin voittopokaali oli koko ajan odottamassa valmiina vaihtoaition lähellä kunniavartiossa siltä varalta, että mestaruus ratkeaisi jo keskiviikkona. Kasken mukaan teki tiukkaa olla vilkuilematta pelin aikana voittomaljaan vielä siinä vaiheessa, kun piti vain keskittyä palaamaan.

– Se oli siinä penkkien vieressä. Niin hieno se on. Olen iloinen, että me voitimme sen, Match TV siteeraa Kaskea.

Lopulta kävi niin, että kuudennessa pelissä TsSKA ei saanut tehtyä yhtään maalia ja sarja ratkesi Omskin eduksi otteluvoitoin 4–2.

Venäläinen laajalevikkinen Komsomolskaja Pravda -lehti kirjoittaa Omskin-painoksessaan Avangardin voittoon johtaneista sankareista, joiksi lehti laskee sekä Kasken että Pokan.

Lehti ylistää Kasken, 25, pelitaitoja ja sopeutumista joukkueeseen.

– Tämä ulkomaalaisvahvistus on todellinen löytö Avangardille. Suomalainen on uskomattoman nopea raameihinsa nähden, hän on 190-senttinen. Oliwer pelaa hienosti siniviivalla ja hänellä on fantastinen laukaus, mistä on ollut useita kertoja hyötyä Omskin haukoille.

– Pudotuspeleissä Kaski keräsi yhdeksän pistettä ja teki erittäin tärkeitä maaleja. Kaski on Omskissa ensimmäistä kauttaan, mutta tuntuu kuin hän olisi ollut joukkueessa pitkään. On täysin mahdotonta kuvitellakaan meidän puolustustamme ilman häntä, artikkelin koonnut Stanislav Muhin kirjoittaa.

Muhin hehkuttaa myös 26-vuotiasta Pokkaa vuolain sanankääntein.

– Vielä toinenkin suomalainen, ja hänkin erittäin nopea ja latautunut. Pokan tapaisia puolustajia tarvitaan. Hän lukee erinomaisesti pelikavereitaan, saa vähän jäähyjä ja loukkaantuu harvoin. Todella rautainen mies.

– Pudotuspeleissä Pokka pysäytti monia laukauksia, joista olisi voinut tulla hyvin vaarallisia. Lyhyesti sanoen Pokka on omistautunut ja luotettava, Muhin analysoi.

Avangard Omskille voitto oli KHL:n historian ensimmäinen. Seura on ollut kaksi kertaa aiemmin mukaan finaalipeleissä vuosina 2012 ja 2019.

Sekä Kaski että Pokka ovat saaneet runsaasti myönteistä huomiota venäläisiltä kiekkofaneilta jo aiemmin. Heitä on kutsuttu paikallisten urheilujuttujen lukijakommenteissa muun muassa ”suomalaismafiaksi”.

Kun Avangard pudotti Kazanin Ak Barsin jatkosta huhtikuun puolivälissä ja varmisti paikkansa finaalisarjaan, Kaski ja Pokka olivat molemmat suuressa roolissa. Pokka viimeisteli tuolloin 3–3-tasoituksen ja Kaski puolestaan viimeisteli kaksi kertaa, joista toinen oli ottelusarjan päättänyt jatkoaikaosuma ajassa 63.07.

– Suomalaismafia on iskussa! Kazan on lyöty, hehkutti tuolloin muun muassa Igor Belov -niminen lukija Sport-Expressin sivuilla.

Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja Vjatsheslav Tretjak vahvisti niin ikään suomalaismielikuvaa kertomalla uutistoimisto Tassille, että hänen mielestään Avangard pelasi finaalipeleissä ”suomalaisilla tyylillä”.

– Avangard voitti mestaruuden ansaitusti. He voittivat kurin ja yhteispelin ansiosta. He eivät pelanneet niin näyttävästi kuin TsSKA, heillä oli kiekko vähemmän hallussaan, mutta he toimivat suomalaisella tavalla. Avangard hyödynsi omaa potentiaaliaan, Tretjak analysoi.

Omskin alueen kuvernööri Aleksandr Burkov ilmoitti puolestaan mestaruuden ratkettua, että yksi Omskin kaduista tullaan nimeämään Avangardin kunniaksi.

– Gagarinin malja tulee Omskiin Avangardin 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Me uskoimme joukkueeseemme ja me voitimme! Valitsemme kadun, jonka nimeämme seuran kunniaksi, kuten jo aiemmin lupasin, Burkov kirjoitti Instagramissa.

Avanagard juhli marraskuussa perustamisensa 70-vuotispäivää.