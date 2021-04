Legendaarinen Vladislav Tretjak kertoi syyn Venäjän ongelmille jääkiekon MM-kisoissa – suomalaisen maalivahdin nimi nousi esiin

Vladislav Tretjak kritisoi KHL:ssä esiintyvää ilmiötä.

Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja Vladislav Tretjak kritisoi Matsh-television haastattelussa KHL:n maalivahtipolitiikkaa.

Tretjakin mielestä KHL:ssä on niin paljon ulkomaalaisia maalivahteja, että tilanne vaikeuttaa Venäjän menestymistä jääkiekon MM-kisoissa.

– Minulle annetaan tehtäväksi voittaa kultaa kansainvälisissä turnauksissa. Ja sitten syytetään, jos me emme voita. Mutta meillä on pelkkiä ulkomaalaisia maalivahteja ympäriinsä. Me nostamme heidät huipputasolle, koulutamme pelaamaan meitä vastaan, ja sitten he lyövät Venäjän maailmanmestaruuskisoissa, Tretjak puhisi.

Tretjak, 69, nosti esiin KHL:n loppuottelut, joissa kohtaavat TsSKA ja Omsk. Omskin maalilla pelaa tshekkiläinen Simon Hrubec. TsSKA:n maalia vartioi ruotsalainen Lars Johansson.

Sitten Tretjak mainitsi suomalaisen maalivahdin.

– Ufassa on suomalainen Juha Metsola ja Pietarissa ruotsalainen Magnus Hellberg. Ulkomaalaiset maalivahdit ovat meillä valitettavasti jälleen kerran etusijalla. Samaan aikaan venäläiset ovat kysyttyjä Pohjois-Amerikassa, mutta me Venäjällä emme itse luota omiimme, Tretjak kommentoi.

Hän huomauttaa, että Pietarissa Hellbergin kanssa torjuntavastuun on sentään jakanut venäläisvahti.

– SKA:ssa on otettu riski Aleksandr Samonovin kanssa ja muutamissa muissakin seuroissa on vastaavaa, mutta monet muut seurat eivät mielellään ota riskiä. He ottavat vain yksinkertaisesti ulkomaalaisia.

Maalivahdit lienevät sydämenasia Tretjakille. Hän oli legendaarisen Punakoneen viimeinen lukko 1970–1980-luvuilla. Maalivahtina pelannut Tretjak torjui Neuvostoliitolle kolme olympiakultaa ja 10 maailmanmestaruutta.

Venäjän edellinen MM-kulta on vuodelta 2014.