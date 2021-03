Moskovalaiset hieraisivat silmiään, kun parkkitalon kolmannen kerroksen seinästä törrötti auton keula.

Jääkiekkoseura Neftehimikin entinen hyökkääjä Denis Kazionov, 33, joutui hurjaan tilanteeseen Moskovassa, kun hänen ohjaamansa auto oli pudota ulos parkkitalon seinän läpi.

Kazionovin auto, Porsche Macan, jäi roikkumaan parkkitalon seinälle niin, että sen etupyörät ja keula olivat jo ulkona seinästä.

Jos alla oleva video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Parkkitalon sisältä päin kuvatussa videossa näkyy, että auton matka on pysähtynyt ilmeisesti ainoastaan sen ansiosta, että kevytrakenteisen seinän poikkipilari on osunut auton tuulilasin kohdalle.

Kazionov kertoi tapahtumaketjusta Sport 24 -kanavalle.

– Kyllä, se on minun autoni. Me olimme liikkeellä koko perheen kanssa, minä ja vaimo etupenkillä, poika takapenkillä, Kazionov sanoi.

Alla Kazionovin ja hänen vaimonsa kuva jääkiekkoilijan Instagram-tililtä.

Kazionovin mukaan hän ryhtyi jarruttamaan kääntyäkseen parkkitalon sisällä ja parkkeeratakseen sen jälkeen ruutuun.

– Mutta auto ei pysähtynyt, se vain meni eteenpäin. Lattia on sileää betonia, ja sen päällä oli vielä lunta. Niin me ajoimme seinää päin.

Kazionovin mukaan perhe järkyttyi pahasti. Kukaan heistä ei kuitenkaan loukkaantunut.

– Me olemme yksinkertaisesti uskomattomassa shokissa, hän kuvaili.

Onnettomuus sattui tiistaina River Park -nimisen asuinkompleksin parkkitalolla Moskovassa. Silminnäkijöiden mukaan oli näyttänyt siltä, että auto kiihdytti vauhtiaan parkkitalon sisällä jarruttamisen sijasta.

Ria Novosti -uutistoimiston mukaan Kazionov hankki Porschen kahdeksan kuukautta sitten. Sinä aikana hänelle on kertynyt uutistoimiston mukaan kyseisen auton kanssa jo yksitoista sakkoa, joiden yhteissumma on yli 13 000 ruplaa. Euroissa summa on vajaat 150 euroa.

Denis Kazionov kuvattuna 2016, kun hän edusti Metallurg Magnitogorskia.­

Kazionov pelasi aktiiviurallaan KHL:ssä 536 ottelua, teki 78 maalia ja antoi 61 maaliin johtanutta syöttöä. Kauden 2019–2020 hän pelasi Neftehimikin riveissä.

Nykyisin Kazionov johtaa Dmitri-veljensä kanssa kaksikon yhdessä perustamaa Brohockey-nimistä jääkiekkokoulua.