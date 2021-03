Kommentti: Karmaiseva virhe on tuhoamassa karusti Jokerien kauden

Mikään joukkue ei voi menestyä pudotuspeleissä pelaamalla pelkkiä vieraspelejä, kirjoittaa Petri Seppä.

Korostetaan heti alkuun, että tilanne ottelusarjassa Lokomotiv Jaroslavl–Jokerit on ”vasta” 3–0... Onhan se kuitenkin selvä, että Jokerien tie päättyy KHL:ssä pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle ilman järkyttävän isoa ihmettä.

Jatkaakseen toiselle kierrokselle Jokerien täytyisi tehdä sellainen temppu, jollaista jääkiekkomaailmassa ei ole koskaan tehty.

Maailmassa on toisinaan noustu ottelusarjan 0–3-tappioasemasta voittoon, mutta tavanomainen kaava ei Jokereille riitä. Aina aikaisemmin uskomattoman nousun tehneellä joukkueella on ollut neljästä viimeisestä ottelusta kaksi kotikaukalossa.

Nyt Jokerien on pakko voittaa neljä kertaa peräkkäin vieraskaukalossa. Se lisää vaikeuskertoimen huippuunsa – ja olisi jääkiekkomaailmassa kerrassaan ainutlaatuinen suoritus.

Tai onhan otteluista kaksi nimellisesti Jokerien kotiotteluita, mutta kun katsomossa on noin 3 000 Lokomotivia villisti kannustavaa jaroslavlilaista, pelkästä ”kotijoukkueen” vaihtoedusta ei ole suurta iloa.

Jokerien runkosarjan jälkeinen ilmoitus pelata kaikki pudotuspelit Venäjällä on osoittautumassa karmaisevaksi virheeksi. Päätöksen tekijän pitäisi katsoa peiliin syvällisesti ja pitkään. Päätös on tuhoamassa Jokerien kauden.

Päätöstä perusteltiin siten, että Jokerien ei tarvitse pelata tyhjyyttään kumisevassa hallissa ja että Jokerit ”varmistaa mahdollisimman vähäisen matkustamisen ja pystyy paremmin toimimaan kuplamaisissa olosuhteissa.” Sinällään ihan punnittuja perusteluja.

Onko kuitenkaan millään tavoin realistista ajatella, että kotiareenan uhraamalla ja pelkkiä vierasotteluja pelaamalla voisi pudotuspeleissä menestyä? Ei ole.

Lokomotiv Jaroslavlin Teemu Pulkkinen laukoi Jokerit kuilun partaalle iskemällä Lokomotiville kolmannen voiton jatkoajalla sunnuntaina.­

Kuviossa on paljon muutakin kuin vain jäähallissa olevat venäläiset fanit ja ikuinen vieraspelaaminen.

Kun Lokomotivin pelaajat pääsevät ottelun jälkeen koteihinsa tuttuihin ympyröihin rakkaiden vaimojensa, tyttöystäviensä ja lastensa luo, Jokerit vetäytyy majoittumaan vankilamaiseen hotellikuplaan, josta poistutaan vain otteluihin ja harjoituksiin. Pelaajat näkevät käytännössä vain toisiaan.

Pelaajilla on silti Suomessa vaimot, tyttöystävät, lapset, ystävät, vanhemmat... Lisäksi Venäjälle lähdettäessä pelaajilla ei ollut mitään tarkkaa tietoa, koska seuraava näkeminen rakkaiden kanssa on, pisimmillään sitä voisi joutua odottamaan jopa kaksi kuukautta.

Kouluikäisten lasten isänä sanoisin, että vaatisi todella vahvan psyyken olla näkemättä omia lapsia edes kuukauteen. Nähdä heidän tulevan koulusta kotiin, tekevän läksyjä, puuhailevan omiaan ja toivottaa viimeisenä ennen valojen sammumista hyvää yötä. Vaihtoehtona sille on majailla hotelli- tai palaverihuoneessa tunnista toiseen ja päivästä toiseen vailla mahdollisuutta käydä edes kaupungilla kävelyllä tai vaikkapa syömässä.

Lisäksi puuttumaan jäävät kaikki tuttu ja turvallinen: päivittäiset rutiinit, kotiaskareet, yleensäkin koti... Jokerit elää vieraskuplassa kuin eri planeetalla – kirjaimellisesti kodittomana.

Runkosarjassa loistaneelta Brian O’Neilliltä odotetaan paljon enemmän. O’Neillin saldo on kolmen pelin jälkeen 0+1 ja –3.­

Moni vertaa, että kyseessä on MM-leirityksen tai MM-kisojen kaltainen tilanne. Vertailu kuitenkin ontuu. Leirityksen aikana pelaajat pääsevät välillä piipahtamaan kotona, ja Jääkiekkoliitolla on ollut tapana lennättää pelaajien vaimot ja tyttöystävät pariksi päiväksi MM-kisoihin kesken turneen. Se on varmaa, että puolisoita ei Jaroslavliin lennätetä.

Toisekseen kalenterissa on selvä päivämäärä, jona leiritys tai kisat päättyvät. Noin kolme viikkoa eteenpäin olevaan päivään asti on helpompi kestää ja antaa kaikkensa, kun on tiedossa selvä kiintopiste, jonka jälkeen kaikki on ohi ja kotimatka alkaa. Nyt Jokerien kalenterissa on pelkkää harmaata pisimmillään vappuun saakka, kenties vähän ylikin.

Pelaajat ovat kuitenkin inhimillisiä olentoja, eivät mitään koneita. He tuntevat, kaipaavat, ikävöivät. Kun siihen lisätään epätietoisuus siitä, milloin kaikki päättyy ja milloin pääsee taas näkemään rakkaitaan, ei ole mikään ihme, jos jänne ja keskittyminen eivät kestä.

Päävalmentaja Lauri Marjamäellä on tiukka paikka, miten hän saa piiskattua Jokerit neljään peräkkäiseen voittoon vieraskentällä.­

Ihminen ei muutenkaan ole kovin pitkäjänteinen. Sen näkee koronakriisistäkin. Vielä keväällä ihmiset jaksoivat keskittyä ja tsempata pitämään etäisyyksiä ja vähentämään sosiaaliset kontaktit minimiin. Kun syksyllä olisi tarvittu uutta tsemppaamista, ihmiset olivat jo väsähtäneet. Ei jaksettu enää välittää, alkoi tulla hälläväliäasennetta. Tulos näkyy nyt.

Samoin on käymässä Jokereille. Ei voi sanoa, että joukkue suorastaan pursuaisi peli-iloa, tsemppihenkeä ja päättäväisyyttä. Tulos näkyy ottelutilanteessa.

Kotihalli olisi kuitenkin aina kotihalli – ja siihen yhdistyisi normaali kotielämä läheisten ja muiden rakkaiden ihmisten kanssa. Niistä Jokerit ei saa nyt nauttia.­

Voi tietysti olla, että KHL tai Suomen viranomaiset ovat pakottaneet Jokerit pelaamaan koko pudotuspelit Venäjällä, mutta ainakin seuran tiedotteen mukaan asia on puettu täysin siihen muotoon, että Jokerit oli asiassa aktiivinen ja oma-aloitteinen ja lähti Venäjälle loppukaudeksi vapaaehtoisesti, toki ”Suomen viranomaisten ja KHL:n kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen”.

Se tieto pätee, kunnes toisenlaista informaatiota tulee. Jos ei tule, kyseessä on karmaiseva virhe, joka johtaa jättipettymykseen taas kerran ja maksaa Jokereille kauden aikaisen päättymisen. Ilman järkyttävän suurta ihmettä.