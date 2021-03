Jokerien saama massiivinen koronatuki puhuttaa – paperit paljastavat KHL-seuran liikevaihdon romahduksen

Näin Valtiokonttori perusteli Jokerien saamaa kustannustukea.

KHL-seura Helsingin Jokereille myönnetty massiivinen 500 000 euron valtiontuki on puhuttanut urheilupiireissä. Monia kummastuttaa, mihin Venäjän rikkaimman miehen rahoittama suomalaisseura tarvitsee valtion kustannustukea, ja olivatko hakukriteerit oikeat.

Jokerien pääomistaja on virallisesti kiekkolegenda Jari Kurri, mutta käytännössä seuran takaa löytyy oligarkki Vladimir Potanin. Koko Jokerien KHL-taival on alusta (2014) alkaen perustunut siihen, että venäläismiljardöörit rahoittavat valtaosin seuran toiminnan.

Tähän mennessä Jokerien yhteenlasketut tappiot ovat jo peräti yli 80 miljoonaa euroa.

Jokerien toimitusjohtaja Eveliina Mikkola ei ole halunnut julkisesti kommentoida tukihakemuksensa perusteluita.

Ilta-Sanomat pyysi hakemuksen asiakirjat tietopyynnöllä Valtiokonttorista, ja samalla Hartwall-areenan taustayhtiön Helsinki Halli Oy:n hakupaperit.

Helsinki Halli Oy sai samalta ajalta (1.6.2020–31.10.2020) kustannustukea 387 000 euroa.

Jokerien ja Helsinki Hallin hakemukset poikkeavat yhdessä merkittävässä kohdassa toisistaan: siinä missä Helsinki Halli perustelee kirjallisesti tukitarvettaan, Jokerien hakemuksesta ei löydy minkäänlaisia perusteluja. Hakemuspohjat ovat identtiset.

Jokerit vastaa hakemuksessaan ainoastaan kysymykseen siitä, oliko yrityksellä ALV-ilmoituksella ilmoitettavaa myyntiä vuonna 2019 tai 2020. Jokerit vastaa ”kyllä”. Muutoin Jokerit esittää vain numeroita, kuten ALV-myyntinsä, liikevaihtonsa ja palkkakulunsa verrattuna vastaavaan viiden kuukauden ajanjaksoon vuonna 2019.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruspandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020–31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

– Lakisääteisen toimiala-asetuksen piiriin kuuluvan yrityksen ei tarvitse perustella hakemustaan millään muotoa kirjallisesti, mikäli toimialan kokonaismediaani on liikevaihdon osalta laskenut yli 10 prosentilla. Asetuksen piiriin kuuluu noin 250 toimialaa, muun muassa Jokerien kaltaiset urheiluyritykset, Valtiokonttorin palvelujohtaja Mari Selviranta selvittää.

– Listaan kuulumattomillakin yrityksillä on mahdollista saada koronatukea. Ne, jotka kokevat kärsineensä merkittävää liikevaihdon laskua koronan vuoksi, voivat hakemuksessa vapaamuotoisesti esittää perusteluja. Tällä linjauksella on haluttu, ettei kustannustuki ole toimialariippuvainen.

Jokerit ilmoitti, että sen palkkakulut olivat kesäkuussa 2020 (34 palkansaajaa) yhteensä 206 754 euroa ja esimerkiksi syyskuussa 2020 (74 palkansaajaa) 1 282 756 euroa. Valtiokonttorin päätösasiakirjassa Jokereille myönnettyä tukea perustellaan näin:

– Vertailukauden (01.06.2019–31.10.2019) liikevaihdon keskiarvo 512 637,30 euroa. Tukikauden (01.06.2020–31.10.2020) liikevaihdon keskiarvo 240 278,05 euroa. Liikevaihdon alenema 53%. Tukikauden palkkakulut 4 803 491,73 euroa, paperissa lukee.

Selvirannan mukaan Jokerien kohdalla perusteet kustannustuen saamiselle ovat ilmeiset.

– Tyhjille katsomoillehan se Jokeritkin on pelannut, Selviranta linjaa.