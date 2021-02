Kommentti: Jokerit harmittelee negatiivista julkisuutta – toimitusjohtaja kieltäytyy vastaamasta kysymyksiin koronatuen käyttötarkoituksesta: ”En katso aiheelliseksi vastata”

Jokerien toimitusjohtaja Eveliina Mikkola ei halua kertoa, mihin seura tarvitsi puolen miljoonan euron koronatukea ja mihin raha käytetään.

Jääkiekon KHL:ssä pelaavan Jokerien taustayhtiö Jokerit Hockey Club Oy haki ja sai puoli miljoonaa euroa eli maksimisumman Valtiokonttorin kustannustukia koronapandemian aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin.

Valtiokonttori määrittelee tuen saamisen perusteet näin: ”Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi covid-19-pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020–31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja… Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen.”

Jokerien toiminta on koko seuran KHL-seikkailun ajan (vuodesta 2014 alkaen) rahoitettu venäläisten upporikkaiden oligarkkien pohjattomista lompakoista. Oli jotenkin irvokasta, että samana päivänä, kun Jokerien saama puolen miljoonan euron koronatuki tuli julkisuuteen, Jokerien rahoittaja Vladimir Potanin nousi Venäjän kaikkien aikojen rikkaimmaksi mieheksi.

Potanin, 60, on kaivos- ja metallijätti MMC Norilsk Nickelin suurin osakkeenomistaja. Venäläistaustainen Norilsk Nickel Harjavalta taas omistaa viime syksyltä peräisin olevien tietojen mukaan 40 prosenttia Jokereista.

Jokerit on tehnyt seitsemättä kautta käynnissä olevan KHL-taipaleensa aikana noin 80 miljoonan euron tappiot, jotka venäläisoligarkit ovat kuitanneet. Osakeyhtiön toiminta ei siis ole koko aikana ollut millään muotoa taloudellisesti kannattavaa.

Koronapandemian vuoksi lukuisat yritykset ovat taloudellisesti todella ahtaalla, eikä kaikilla ole taustalla miljardöörirahoittajia. Joiltakin yrityksiltä rahat loppuvat kokonaan, ja konkurssiaalto uhkaa pyyhkiä maan yli tsunamin lailla.

Siksi on inhimillisesti ja psykologisesti hyvin ymmärrettävää että Jokerien saama tuki on aiheuttanut kansan syvissä riveissä valtavaa hämmennystä ja suoranaista tuohtumusta.

Esimerkiksi jääkiekkovaikuttaja, pitkällä urallaan Jokereissa pelannut ja valmentanut Alpo Suhonen hämmästeli Jokerien saamaa tukea.

– Voitaisiin sanoa, että tässä on valtion kassan ryöstö menossa. Onhan Jokerit-tuki niin taloudellisesti kuin poliittisesti kyseenalaista, Suhonen laukoi.

Toistaiseksi Jokerit ei ole lausunut näkemystään asiasta, joten soitin Jokerit Hockey Club Oy:n toimitusjohtajalle Eveliina Mikkolalle. Mikkola teki heti selväksi, ettei vastaa kysymyksiin puhelimitse, vaan hän ”vastaa sähköpostilla, jos vastaa”.

Mikkola perusteli tämän hyvin.

Lyhyehkön puhelumme aikana kävi ilmi, että Jokereita käsittelevän uutisoinnin sävy koetaan Areenakujalla negatiiviseksi ja perusteettomaksi.

Koska olisi journalistisesti perusteltua kuulla ja julkaista myös Jokerien näkemykset, sovimme, että Mikkola vastaa sähköpostitse, ”jos vastaa”. Mikkolalle luvattiin, että vastaukset julkaistaan juuri sellaisina kuin hän haluaa ne julkaistavaksi.

Muun muassa näihin kysymyksiin Jokerien toivottiin kertovan oman näkemyksensä:

– Mihin Jokerit Hockey Club Oy tarvitsi 500 000 euron tuen?

– Mihin raha konkreettisesti käytetään?

– Jokerit Hockey Club Oy:n rahoittajina ovat toimineet hyvin varakkaat venäläiset oligarkit. Tuleeko kustannustuki siis todella tarpeeseen?

– Mitkä olivat hakemuksen perustelut?

– Ymmärrätkö näissä olosuhteissa ihmisten mieliin nousevaa ristiriitaa sekä sitä Jokereihin kohdistettua paheksuntaa, minkä tämän tuen hakeminen ja saaminen on aiheuttanut?

– Onko teille tullut paljon vaatimuksia tuen palauttamisesta?

– Aiotteko palauttaa tuen omaehtoisesti?

– Mitä sellaista ”suuri yleisö” ei ymmärrä Jokerit Hockey Club Oy:n toiminnasta, organisaatiosta, työntekijöiden kohtaamista haasteista jne., mitä toivoisit näiden ymmärtävän?

Mikkola vastasi melko nopeasti, ettei hän katso aiheelliseksi vastata myöskään kirjallisiin kysymyksiin.

Olisi ollut kiinnostavaa tietää, käytetäänkö tukia esimerkiksi juniorijoukkueiden toimintaan, juniorivalmentajien palkkioihin tai toimiston työntekijöiden irtisanomisilta välttymiseen.

Nyt emme saa tietää.

Ja Jokerien toimistolla jatketaan sen ihmettelemistä, miksi joukkueeseen kohdistuvassa – varsinkin talousasioihin liittyvässä – uutisoinnissa on jostain käsittämättömästä syystä aina sellainen ikävän negatiivinen sävy.