Jokerien saama jättituki kuohuttaa – Alpo Suhonen lataa suorat sanat: ”Valtion kassan ryöstö menossa”

Alpo Suhonen ymmärtää tuohtumuksen Jokerien saamasta valtionavusta.

Tiistaina uutisoitiin, että KHL:ssä pelaava Jokerit saa Valtiokonttorilta kustannustukea enimmäismäärän eli 500 000 euroa. Lisäksi Jokerien kotiareenaa hallinnoiva yhtiö sai tukea 387 258,20 euroa.

Jokerien saama kustannustuki on Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia palkka- ja muita kuluja.

Samana päivänä selvisi, että Jokerien toimintaa rahoittava liikemies Vladimir Potanin, 60, on noussut Forbesin omaisuusseurannan mukaan kaikkien aikojen rikkaimmaksi venäläiseksi liikemieheksi.

Potaninin omaisuudeksi Forbes laskee 30,1 miljardia dollaria. Hän on summalla koko maailman rikkaiden listalla sijalla numero 50.

Kaiken nähnyt jääkiekkovalmentaja Alpo Suhonen ymmärtää, miksi jotkut tahot kokevat tilanteen epäoikeudenmukaiseksi.

– Kyllähän valtiontukia saavat nyt sellaiset yritykset, jotka eivät sitä tarvitse. Koko systeemi on kyseenalainen ja epäselvä. Sellaisillekin yrityksille on rahaa jaettu, joilla ei ole edes toimintaa, muun muassa Jokereita, HIFK:ta, Leijonia ja Chicago Blackhawksia pitkällä urallaan valmentanut Suhonen väittää.

Jokerit on tehnyt vuonna 2014 alkaneen KHL-taipaleensa aikana tappiota yli 80 miljoonaa euroa. Jokerien saama rahoitus onkin koettu järjestelmän hyväksikäytöksi, sillä puolella miljoonalla eurolla voitaisiin kenties pelastaa esimerkiksi olemassaolostaan taistelevia Mestis-seuroja, kun taas Jokereille taloudelliset tappiot eivät aiemminkaan ole olleet ongelma.

– Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen, Valtiokonttorin sivulla kerrotaan.

Ensimmäisenä eurooppalaisena NHL:ssä päävalmentanut Suhonen, kokenut jääkiekkovaikuttaja, muistuttaa, että ”jääkiekko lienee tällä hetkellä Suomen kallein laji”.

Vaikkei Jokerit toki tehnyt teknisesti mitään väärää tukea hakiessaan, on ymmärrettävää, että valtiontukien jakaminen KHL-seikkailulle kirvoittaa kysymysmerkkejä ruohonjuuritason seurojen taistellessa toiminnan jatkumisesta.

– Voitaisiin sanoa, että tässä on valtion kassan ryöstö menossa. Onhan Jokerit-tuki niin taloudellisesti kuin poliittisesti kyseenalaista, Suhonen lataa.

Alpo Suhonen kuvattuna vuonna 2018.­

Torstai-iltana Jokerit isännöi Helsingissä Dinamo Minskiä. Syksyllä käytiin kiivasta keskustelua, pitäisikö Jokerien jättää matkustamatta kauden avausotteluun Minskin vieraaksi Valko-Venäjälle.

Valko-Venäjällä oli silloin käynnissä diktaattori Aljaksandr Lukashenkaa vastustavia, kuolonuhrejakin vaatineita levottomuuksia.

Muun muassa Suhonen vaati vahvasti, ettei Jokerit matkaisi Minskiin. Lopulta Jokerit peruikin matkansa turvallisuussyihin vedoten.

Syksyn tapahtumien jälkeen Valko-Venäjältä on siirretty pois muun muassa jääkiekon MM-kisat. Myös Venäjällä on riittänyt kuohuntaa – kaduilla tv-kameroiden edessä on hakattu vankeustuomion saaneen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kannattajia.

Suhonen pitää irvokkaana, että tässä tilanteessa Helsingissä pelataan Vladimir Putinin lempilapsen KHL-liigan ottelu, jossa kohtaavat Suomen valtiolta tukea saanut Jokerit ja Lukashenkan tukema Minsk.

– Jos Minskistä on peruttu MM-kisat, niin eihän Jokerien sitten pitäisi pelata Minskiä vastaan Helsingissä. Tämä kertoo tämän ajan kuvasta: sotkuista ja karmeaa.