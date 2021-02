Kommentti: Jokerien saama massiivinen valtiontuki koettelee oikeustajua – mihin venäläismiljardööri tarvitsee suomalaisten rahoja?

Jokerit ei tehnyt teknisesti mitään väärin hakiessaan tukia, mutta käytti silti järjestelmää hyväkseen, kirjoittaa Janne Oivio.

Hyviä uutisia, jääkiekon ystävät! Helsingin Jokerit on löytänyt kuuden pitkän vuoden yrittämisen jälkeen KHL-aikakautensa ensimmäisen merkittävän kotimaisen suursponsorin: Suomen valtio.

Valtiokonttori lähti mukaan kansakunnan punaisimman jääkiekkoseikkailun epäviralliseksi ykkössponsoriksi.

Toki Jokerien paidasta löytyi jo toinen valtion tukiainen – Veikkauksen logo – mutta ei murehdita mistään pikkusummista. Valtiokonttorin myöntämä puolen miljoonan euron tuki Jokereille ja vajaa 400 000 euroa Helsingin areenalle ovat yhteensä sellainen setelitujaus, että heikompaa tässä maassa hirvittää.

Korostan tässä kohtaa, että teknisesti Jokerit tai areenayhtiö eivät ole tehneet mitään väärää. He ovat hakeneet samaa toimintatukea kuin lukemattomat muutkin urheiluseurat ja urheilualan yritykset. Tukien jakamisen perusteet ovat selvät ja kaikille tasapuoliset. Tästä voit lukea kustannustuen hakemisesta ja asian perusteista.

Kaikki hylätyt ja hyväksytyt toisen kierroksen tukipäätökset voit katsoa tästä.

Mutta.

Yksi merkittävä ero lähes jokaiseen muuhun tuen hakijaan kuitenkin löytyy: Jokerien toiminta KHL:ssä ei ole koskaan ollut, eikä koskaan ole, liiketaloudellisesti järkevällä pohjalla.

Valtiokonttorin sivuilla määritellään, kenelle kustannustuki on tarkoitettu, ja se asettaa Jokerien hakemuksen entistä absurdimpaan valoon.

– Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020–31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja, sivuilla kerrotaan.

Irvokkaan tilanteesta tekee siis se, että Jokerien koko operaatio on suunniteltu sen varaan, että seura pystyy takomaan vuodesta toiseen yli 10 miljoonan euron tappioita. Näin siksi, että vuoroin joku itärajan takaa löytyvä oligarkki panee miljoonat riviin, jotta Vladimir Putinin propagandaliigalla olisi uskottava läntinen ulottuvuus.

Tällä hetkellä maksuvuorossa on Vladimir Potanin. 60-vuotias liikemies nousi juuri Forbesin listalla Venäjän rikkaimmaksi mieheksi.

Kaikkiaan Jokerien yhteenlasketut tappiot ovat nyt yli 80 miljoonaa euroa vuonna 2014 alkaneen KHL-taipaleen aikana. Koronapandemia on varmasti puraissut seuraa, mutta koko narrikioski on yksi ”vaikeasti sopeutettava palkkakulu”. Ja nyt yhtäkkiä Venäjän rikkaimmalta liikemieheltä sekä seurasta yli neljä miljoonaa euroa maksaneelta Jari Kurrilta ovatkin rahat loppu?

Maailman miljardöörien mittapuulla 30,1 miljardin omaisuuden Potanin on toki vasta sijalla 50 – lähes keppikerjäläinen siis. Mutta kyllä noilla rahoilla pitäisi yhtä lätkäremmiä pyörittää.

Teknisesti Jokerit tai areenayhtiö eivät ole tehneet mitään väärää. Moraalisesti toiminta sen sijaan haisee yhtä kauas kuin... no, koko muukin Jokerien KHL-seikkailu.

Ymmärrän SM-liigan tai Veikkausliigan seurojen saamat tuet, koska niiden taustalla on ainakin yritys toimia paitsi urheilullisesti niin myös taloudellisesti kestävästi.

Siinä lähtee työpaikkoja alta tältä sukupolvelta ja seuraaviltakin, jos seuroja alkaa kaatua pelättyyn tahtiin.

Lopullisen kestämättömäksi Jokerien tukiaiset tekee se, että samalla, kun pääomistaja Jari Kurri seisoo käsi ojossa Valtiokonttorin kassalla ja kerää puolen miljoonan potin, moni kotoisen sarjan seura jää ilman tukea.

Jokerien saama tuki on tuskin pois yhdeltäkään sellaiselta, joka tukea ei saanut, koska ehdot ovat kaikille samat, mutta suomalaisessa urheilukentässä monen on varmasti vaikea nähdä oikeudenmukaisuuden tässä täydellisesti toteutuvan.

Jääkiekon Mestiksessä, jalkapallon Ykkösessä ja monen muun lajin eri sarjoissa suomalaisseurat kamppailevat olemassaolostaan. Jokerit ei, ja siinä piilee se ratkaiseva ero. Kuinka monta seuraa voitaisiin pelastaa Jokerien saamalla jättipotilla?

Jokerien toiminta ei ole nyt eikä KHL:ssä koskaan kiinni puolen miljoonan euron aneesta. Jos ja kun Jokerit joku päivä tarvitsee lisärahoitusta, niin se tarkoittaa että oligarkit ovat vetäneet piuhat irti. Silloin tarvitaan pikkuisen eri luokan rahoja paikkaamaan tilannetta.

Niin kauan kuin Jokerien toiminnassa ei ole minkäänlaista taloudellisen järjen hiventä niin kuvittelisi, ettei Jokerit edes kehtaisi hakea valtion tukia. Mutta me elämme siinä maailmassa missä elämme, joten totta kai Jokerit kehtasi. Ja totta kai Jokerit sai.

Muistatte kenties, kun keväällä jaettiin ensimmäisiä koronatukia yrityksille. Tuolloin kävi nopeasti ilmi, että tukia haettiin ja myös saatiin, sanotaanko, melko värikkäin perustein. Syntynyt julkinen keskustelu rohkaisi monia palauttamaan tuet.

Jokerit voisi toimia samoin. Kunnian mies palauttaisi tuet, tai jakaisi ne tavalla tai toisella vaikkapa niiden Mestiksen seurojen kesken, jotka jäivät ilman kustannustukea. Ne oikeasti tarvitsevat apua. Jokerit ei.