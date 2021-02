MM-kultakapteeni Marko Anttila tekee yllättävän aluevaltauksen – ”Mörkö” sai puhelun Pekka Saravolta ja hyppää Kiira Korven rinnalle

Marko Anttila on mukana uudessa jääshow’ssa. Jokerien kapteeni on kokenut turbulentin kauden KHL:ssä.

Leijonien MM-kultakapteeni, Jokerien laitahyökkääjä Marko Anttila, 35, on mukana ensi talvena Uros Live -areenassa nähtävässä jääshow’ssa, joka perustuu tanskalaislegenda H.C. Andersenin Lumikuningatar-tarinaan. Mukana ovat myös muun muassa Niklas Hagman, Kiira Korpi, Laura Lepistö, Mila Kajas, Susanna Rahkamo ja Petri Kokko.

Jääshow’n esitykset ovat 1.–3. tammikuuta 2022 eli siis keskellä kiekkokautta.

– Ajankohta on sinänsä haasteellinen, mutta uudenvuoden ympäryspäivinä on yleensä ollut vapaata. Jokerien ohjelman mukaan mennään, mutta varmasti tämä onnistuu siinä samassa, Anttila sanoi IS:lle lehdistötilaisuudessa.

Kulisseissa show’ta on valmisteltu jo pitkään. Anttilan kiinnitys on kuitenkin tuore. Niin sanotusti agenttina toimi Pekka Saravo, joka on hänkin mukana esityksessä.

– Saravon Pekka soitteli ennen joulua. Halusin ensin tietää, missä pelaan: olenko ylipäätään Suomessa ja onko mukanaoloni mahdollista. Kun sopimus Jokerien kanssa varmistui, olin innolla mukana, Anttila selvitti.

Millainen on Anttilan rooli show’ssa?

– Jääkiekkoilijana mennään. Ei hypätä ihan tuntemattomaan. Se selviää ja tarkentuu tulevaisuudessa, mitä me siellä tehdään. Tarkoitus on tuoda mukaan jääkiekkoa ja yhdistää näitä lajeja.

Jokerien kapteeni pelaa seurassa jo viidettä kauttaan KHL-kaukaloissa.

Kulunut kausi on ollut poikkeuksellinen monella tapaa. Koronaviruspandemia on vienyt Jokerit kahteen eri maailmaan: Suomeen, jossa katsomot ovat olleet ison osan kaudesta tyhjinä, ja Venäjälle, missä osassa pelipaikoista otetaan yleisöä halliin.

Marko Anttila Triplassa tiistaina.­

Koronavirus on levinnyt KHL:ssä laajasti ja myös Jokerit kärsi siitä syyskauden aikana useaan otteeseen. Anttilakin sairasti taudin, onnekseen melko oireettomana. Vähitellen moniin joukkueisiin on syntynyt ainakin väliaikainen immuniteetti.

– Epätietoisuus oli koko syksyn aina läsnä. Pelipäivinäkin tuli pelien peruutuksia, kun olimme menossa hallille. Henkisesti on pitänyt tehdä töitä vähän enemmän. Olen silti onnellinen, että olemme saaneet pelata.

– Ylipäätään aika autiota on ollut lentokentillä ja kaikkialla. Hotellielämä on tullut tutuksi. Täällä ei ole yleisöä eikä monissa paikoissa Venäjälläkään. Sinänsä erilainen kausi, mutta onneksi olemme sentään saaneet pelata, Anttila summasi.

Elämä idässä on sekin ollut viime kuukausina tavanomaista turbulentimpaa. Valko-Venäjällä on maan diktaattoria Aljaksandr Lukashenkaa vastaan järjestetty laajamittaisia mielenosoituksia, joita valtiovalta on tukahduttanut väkivalloin.

Samoin on tapahtunut Venäjällä, kun ihmiset ovat nousseet barrikaadeille vastustamaan Vladimir Putinia, kun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ensin myrkytettiin ja tuomittiin maahan paluunsa jälkeen vankilaan. Mitä ajatuksia nämä tapahtumat ovat herättäneet Anttilassa?

– Toki luen uutisia, mutta en sinänsä ymmärrä hirveästi politiikasta tai seuraa sitä älyttömästi. Luen näitä uutisia siinä missä muitakin juttuja, Anttila kommentoi.

Jokerien pukukopissa tapahtumat eivät ole juuri puhuttaneet.

– Aika vähän. Yleensä jääkiekkojoukkueessa on vähän kevyempimielistä keskustelua.

Jokerit on KHL:n läntisessä konferenssissa viidentenä. Se isännöi torstaina Lukashenkan lempilasta Dinamo Minskiä kotikaukalossaan Hartwall-areenassa.