Kommentti: Jokerien pelaajat hymyilevät Moskovassa, maan kansalaisia hakataan kaduilla – protestointi tarkoittaisi urheilupoliittista itsemurhaa

Jokerien pelaajat hymyilivät aamujäällä Moskovassa samaan aikaan, kun mielenosoittajia pidätetään ja pahoinpidellään, kirjoittaa Juha Kanerva.

Jokerien KHL-joukkue pelaa keskiviikkoiltana Moskovassa paikallista Dinamoa vastaan. Moskovalaisseura on tullut tunnetuksi sisäasiainministeriön ja salaisen poliisin suojeluksessa toimivana seurana.

Länsimaisin silmin tarkasteltuna Venäjän poliisilaitos ei ole tällä hetkellä kovin suuressa huudossa, ja raporttien perusteella yhä useampi itänaapurin kansalainen kyseenalaistaa poliisin ja turvallisuusjoukkojen väkivaltaisen toiminnan.

Asia on eskaloitunut viime viikkoina, kun oppositiohahmo Aleksei Navalnyi palasi Berliinistä kotimaahansa. Navalnyin arvellaan joutuneen turvallisuuspalvelun erikoisjoukkojen myrkytyksen kohteeksi. Presidentti Vladimir Putinin hallinto näkee kuitenkin Navalnyin syyllisenä eikä uhrina. Navalnyi pidätettiin heti Venäjälle paluun jälkeen ja tiistaina hänelle langetettiin 3,5 vuoden vankeustuomio ehdonalaisrikkomuksesta.

Navalnyin kohtelu on saanut venäläiset kadulle osoittamaan mieltä Putinin yksinvaltaa ja turvallisuusviranomaisten mielivaltaa vastaan. Kuvat rauhallisten kansalaisten ja akkreditoitujen toimittajien pahoinpitelyistä ovat aiheuttaneet tyrmistystä useimmissa Euroopan unioniin kuuluvissa maissa.

Vain puoli vuorokautta Navalnyin vankeustuomion jälkeen jääkiekkojoukkue Jokerit julkaisi kotisivuillaan kuvia, joissa pelaajat harjoittelevat aamujäällä iloinen ilme kasvoillaan. Hymyilevien Jokeri-pelaajien kasvot sopivat huonosti Moskovassa vallitsevaan tilanteeseen. Pääkaupungin väki ei tällä hetkellä jännitä KHL:n sarjatilannetta, vaan sitä, voisiko Putin vihdoin suostua myönnytyksiin. Poliittisen opposition ajaminen täydelliseen ahdinkoon tuo mieleen Stalinin ajat, mikä ei toivottavasti ole Putinin ja hänen lähipiirinsä tavoite.

Politiikka on aina ollut mukana kansainvälisessä urheilussa, eikä tilanne ole muuttunut 2020-luvulla. Päinvastoin: urheilusta on tullut vielä enemmän diktaattorien tai ihmisoikeuksia polkevien maiden temmellyskenttä. Valitettavasti kansainväliset ja kansalliset urheilujärjestöt ovat mukautuneet vallitsevaan tilaan, koska näistä urheilulla omaa profiiliaan kohottavista valtioista virtaa urheilujärjestöjen kassaan rahaa, josta riittää pieni siivu myös johtajien henkilökohtaiseen käyttöön.

Urheilujohtajat perustelevat passiivisuuttaan ihmisoikeusasioissa sillä, että eihän näiden kiistanalaisten maiden kanssa lopeteta kaupankäyntiäkään diplomaattisuhteista puhumattakaan.

Tämä vertailu ontuu, koska esimerkiksi kansainväliset lajiliitot ovat kansalaisjärjestöjen katto-organisaatioita, joiden arvot ja periaatteet ovat ylevämpiä kuin käytännöllisyyteen perustuvat valtiosopimukset. Juuri urheilussa on korostettu vuosikymmenten ajan reilua peliä, tasa-arvoa ja kaikkien mahdollisuutta osallistua toimintaan.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila muistutti maanantaina Helsingin Sanomissa kansalaisyhteiskunnan painostuksen merkityksestä, kun urheilun megatapahtumien järjestämispaikkakuntia valitaan. Kansainvälinen jääkiekkoliitto joutui vetämään lajin MM-kisat pois Valko-Venäjältä, kun pääsponsori Skoda ilmoitti vastustavansa kisojen järjestämistä presidentti Aljaksandr Lukashenkan taikapiirissä.

Jokerit jätti syksyllä Minskin matkan väliin, kun kannattajat älähtivät seurajohdon kyvyttömyydelle lukea poliittista ilmapuntaria. Moskovan matkan suhteen fanit eivät ole olleet yhtä ärhäköitä. Liekö syynä kisaväsymys vai katsotaanko Kremlin määräämät pampun iskut pehmeämmiksi kuin Lukashenkan poliisin brutaali käytös omia kansalaisiaan kohtaan?

1970-luvulla Jokerien pelipaitaa korosti Teboilin mainos. Aiemmin nimellä Trustivapaa bensiini (TB) toimineella yrityksellä oli vahva kytky itänaapurin öljytuoteyhtiöihin. Leonid Brezhnevin ja Urho Kekkosen aikakaudella Jokerit oli vielä ry ja toiminta perustui urheiluaatteeseen.

Nykyään Jokerien edustusjoukkue on oy, eikä jalon urheilun aatteesta ole tietoakaan. Raha on kaiken mitta. Joukkueen pelaajilta on turha odottaa yhtään poikkipuolista sanaa Venäjän ihmisoikeustilanteesta. Se tietäisi urheilupoliittista itsemurhaa. Jokerien pääomistaja on Nornickel, eikä yrityksen johto näytä sietävän tsaari Putinin arvostelua.

Kun yleisurheilun MM-kisat järjestettiin Moskovassa 2013, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki protestoi maan ihmisoikeustilannetta heiluttamalla katsomossa sateenkaarilippua. Seitsemän ja puoli vuotta myöhemmin itänaapurin asiat ovat vielä hullummalla tolalla.

Jokerit näyttää reissaavan itään, vaikka maassa tapahtuisi mitä tahansa. Kesäkuussa Pietarissa pitäisi pelata jalkapallon EM-kisoja. Toivottavasti jalkapalloväki uskaltaa asettua poikkiteloin Putinin harjoittamaa sortoa vastaan.

Kun Neuvostoliitto jyräsi panssareilla Prahaan elokuussa 1968, Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Jukka Uunila kutsui vastatoimena Suomen joukkueen kotiin Leipzigista, jossa se oli valmistautumassa nuorten EM-kisoihin. Elettiin Kekkosen aikaa, mutta UKK ei reagoinut Uunilan itsenäiseen ratkaisuun. Olisiko jollain tämän päivän urheilujohtajalla yhtä paljon rohkeutta kuin Uunilalla aikoinaan?