Henrik Haapala jatkaa Jokereissa kaksi seuraavaa kautta – Jari Kurri: ”Hänen parhaat pelivuotensa ovat edessä”

Jääkiekkoliiga KHL:ssä pelaava Jokerit ja hyökkääjä Henrik Haapala ovat tehneet kahden vuoden jatkosopimuksen. Toteutunut sopimus pitää Haapalan helsinkiläisseurassa kevääseen 2023.

Haapala, 26, saapui Jokereihin pelikaudeksi 2019–20. Hän on tehnyt Jokereissa pelaamissaan 94 KHL-runkosarjaottelussa 13+39=52 pistettä.

Hän on 38 ottelun jälkeen joukkueensa tämän kauden pistetilastossa neljäntenä lukemin 7+16=23.

Haapala on voittanut Tapparassa kaksi Suomen mestaruutta. Lisäksi hän on pelannut Pohjois-Amerikassa Florida Panthersin organisaatiossa sekä Sveitsin liigan Luganossa.

Haapala voitti alle 20-vuotiaiden MM-kultaa tammikuussa 2014 ja on pelannut viime kausien aikana myös Leijonissa.

– Haapalan parhaat pelivuodet ovat vielä edessä, ja hänen kehityskäyränsä on ollut Jokereissa koko ajan nouseva. Hän on ratkaisukykyinen pelaaja, jolta löytyy erinomaista syöttötaitoa ja oveluutta sekä kykyä haastaa vastustajan puolustajia, Jokerien GM Jari Kurri kertoo seuran verkkosivuilla.

– Jokerit on ollut minulle tosi hyvä paikka pelata ja olen viihtynyt täällä erittäin hyvin. Suomalaisessa seurassa on ollut kiva tehdä hommia ja itseään saa haastaa joka pelissä Euroopan parhaita vastaan. Tämä on hyvä paikka kehittyä pelaajana ja tuntuu hienolta saada jatkaa täällä, Haapala puolestaan kertoi.