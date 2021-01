Jokerit selkeään voittoon heikosta Sotshista – Kalnins torjui nollapelin

Pian vieraskiertueelta palaava Jokerit pelaa tammikuun kotipelinsä ilman yleisöä.

KHL-jääkiekkoliigan Jokerit voitti tiistaina vierasottelussaan HK Sotshin 5–0 vuoden 2014 olympialaisten kiekkohallissa Bolshoi-areenalla. Jokerit iski toisen erän toisella puoliskolla kolme maalia ja päätöserässä vielä kaksi, ja maalivahti Janis Kalnins piti maalinsa puhtaana torjuen 19 kertaa.

Jokerien maalitilin aukaisi Nicklas Jensen ajassa 32.07. Henrik Haapala ja Jensen maalasivat vielä erän viimeisen 3,5 minuutin aikana, ja kolmannessa erässä maalin makuun pääsivät Jesse Joensuu ja Antti Pihlstöm.

Jokerit on KHL:n länsilohkossa kuuden pisteen päässä nelossijalla olevasta Moskovan Dinamosta, mutta helsinkiläisillä on neljä ottelua vähemmän pelattuna. Sotshi on lohkossa viimeistä edellinen.

Jokerit kohtaa seuraavaksi Moskovan Spartakin perjantaina Helsingissä. Jokerit kertoi tiistaina, että se pelaa koronarajoitusten vuoksi tammikuun loputkin kotipelinsä ilman yleisöä.