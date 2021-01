Jokerien tähtipelaajan tilastot hämmästyttävät – Lauri Marjamäki kertoo kovasta vaatimustasosta: ”Hän ei siedä sitä”

Brian O’Neill on Jokerien johtava pelaaja.

Helsingin Jokerien riveissä pelaa yksi KHL:n parhaista pelaajista. Jo viidettä kauttaan narripaidoissa pelaava Brian O’Neill, 32, on päävalmentaja Lauri Marjamäen luottomies.

Marjamäki ei urallaan ole nähnyt montaakaan pelaajaa, jotka pystyisivät pelaamaan niin korkealla tasolla illasta toiseen.

– Hänellä on valtava kyky repiä itsestään aina paras irti pelipäivänä. En tarkoita, että hän harjoituksissakaan vetelisi puolilla valoilla, mutta hän hoitaa ja palauttelee itseään tehden kaiken tip top, Marjamäki kehuu IS:lle.

– Hänen monipuolisuutensa näkyy sitten tilastoistakin, jos katsoo vaikka plusmiinus-tilastoa, niin hän on ihan omilla kymmenluvuillaan.

Niin. O’Neillin tilastot ovat suorastaan hämmentävät: hän on 34 (7+27) pisteellään joukkueen pörssikärki peräti 12 tehopisteen erolla Jordan Schroederiin.

Jo se on poikkeuksellista, mutta varsinkin plusmiinus-tilasto on erityinen. O’Neillin lukema on +25, kun joukkueen kakkosella Victor Löövillä lukema on +9.

Koska yksilö ei koskaan voi vaikuttaa kaikkeen kentällä tapahtuvaan, jääkiekon plusmiinus-tilastossa myös sattuma, pelikaverit ja joukkueen taso vaikuttavat paljon. Mutta kun joukkueen sisällä on näin selvä ero, lukemat kertovat väkisinkin jotain O’Neillin merkityksestä joukkueelleen.

– Hän joutui juuri olemaan pari peliä pois, niin kyllä se heti näkyi meidän joukkueessa, Marjamäki sanoo.

– Hän on äärimmäisen monipuolinen pelaaja, joka on pienestä koostaan huolimatta vahva jäällä. Hänellä on tosi hyvä tasapaino ja hyvät kestävyysominaisuudet. Pelivahva jätkä, joka menee kovaa tilanteisiin.

Jokerit löi keskiviikkona SKA:n.­

Marjamäki, 43, on jo pitkän linjan valmentaja, joka on valmentanut ammattilaisia 15 vuoden ajan SM-liigassa, Leijonissa ja KHL:ssä, joten hän on ehtinyt näkemään paljon pelaajia.

– Ei kauhean montaa samanlaista ole tullut vastaan, että pystyy repimään itsestään tuollaisia suorituksia. Mentaalitasolla varmaan Lasse (Kukkonen) oli samanlainen. Laatikaisen Arto tulee mieleen myös sellaisena, joka sai aikaan vau-efektin: aika kova jätkä, kun repii niin paljon itsestään.

Tänä vuonna O’Neill on ensi kertaa myös Jokerien kapteenistossa. Hän on ottanut lisää roolia myös joukkueen jäsenenä.

– Siinä hän on kehittynyt ja ottanut vielä enemmän johtajuutta. Hän on alkanut näkemään myös kokonaisuutta valmentajan silmin ja ollut minulle erittäin hyvä apu. Ei nyt voi sanoa, että hän olisi ollut aiemminkaan ollut kaukainen, mutta alussa hän enemmänkin vain teki oman hommansa: yes coach, thank you coach, Marjamäki selittää.

O’Neill johtaa paitsi esimerkillään kaukalossa myös puheillaan pukukopissa.

Särmätkin ovat hieman hioutuneet.

– Hänelle on kunnia-asia olla aina valmiina pelissä eikä hän siedä sitä, jos joku vetelee puolilla valoilla. Brian on tosi vaativa pelikavereitakin kohtaan. Ehkä hän on sitäkin pikkaisen parantanut, ettei ihan suoraan aina heti sano vaan osaa rakentavammin ilmoittaa asian, Marjamäki hymähtää.

Jokerit teki hiljattain yhdysvaltalaishyökkääjän kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen.

– Tosiasia on se, että jos hän miettisi vain ulkoisia motivaattoreita kuten palkkaa, hän olisi jossain muualla. Varmaan 13 prosentin tasavero Venäjällä houkuttelisi vähän enemmän. Siinä mielessä olemme tosi onnekkaita, että hän haluaa olla täällä ja vielä pitkään.