Brian O’Neill tuli 28-vuotiaana Suomeen ja luuli nopeasti saavansa potkut – viisi vuotta myöhemmin hän on ”Mr. Helsinki”: ”Rakastan tätä kaupunkia”

Jokerien tähtihyökkääjä kokee itsensä helsinkiläiseksi.

Kun Brian O’Neill saapui Suomeen syksyllä 2015, hän ei todellakaan ajatellut olevansa täällä vielä viiden vuoden kuluttua – puhumattakaan siitä, että syksyllä 2020 Jokerien hyökkääjä tekisi vielä kolmevuotisen jatkosopimuksen.

Niin siinä kuitenkin kävi. Samalla yhdysvaltalainen ihastui palavasti Helsinkiin ja Jokereihin – ja sai jopa joukkueessaan lempinimen Mr. Helsinki.

On tultu pitkälle syksystä 2016 ja ensimmäisistä luistimenpiirroista Hartwall-areenan jäähän.

– Kun olin pelannut viitisentoista ottelua täällä, luulin saavani potkut, O’Neill sanoo Ilta-Sanomille ja nauraa makeasti.

Haastattelua tehdään korona-ajalle tyypillisesti videoyhteyden välityksellä.

– Alku oli aika huono, mutta onneksi en saanut kenkää. Siinä menee aina aikaa totuttautua, kun saapuu uuteen maahan, O’Neill muistelee.

Philadelphia Flyersiä nuorena kannattanut O’Neill päätyi pelaamaan 22 NHL-matsia veljensä suosikin New Jersey Devilsin väreissä. Pian sen jälkeen hän tuli Suomeen.­

O’Neill oli 28-vuotias ja saanut pelata vuotta aiemmin, syksyllä 2015 NHL:ssä 22 ottelua New Jersey Devilsissä. Hänen tehoikseen jäivät 0+2=2 pistettä. Tuli komennus farmiin, ja jo neljä täyttä kautta AHL:ssä pelannut sekä mestaruuden siellä voittanut hyökkääjä alkoi pohtia Eurooppaan lähtöä.

– Muistan, kun Jari Kurri soitti minulle. Se oli aika epätodellinen tunne, vaikken olekaan mikään suuri Edmonton Oilersin fani. Isäni on intohimoinen Philadelphia Flyersin kannattaja ja seurasi takavuosina Flyersin ja Oilersin kuumia finaalisarjoja, joten hän kunnioitti Jaria suuresti ja oli aika innoissaan asiasta, O’Neill muistelee.

– Olin toki itsekin innostunut siitä, että Jokerit halusi minut. Jokerit teki ensimmäisen kunnon tarjouksen, jota aloin todella harkita, mutta ei minulla ollut siinä vaiheessa oikein mitään hajua, millaista täällä olisi. Istuin huoneessani Albanyssa, New Yorkissa enkä ollut koskaan edes käynyt Euroopassa.

Nyt O'Neill on pelannut Jokereissa 248 KHL:n runkosarjaottelua tehoin 69+137=206 ja 27 pudotuspelikamppailua pistein 4+10=14.

Lempinimi Mr. Helsinki tuli pelikaverilta Jesse Joensuulta.

– Hän ei ole kauhean hyvä noissa lempinimissä, mutta onneksi edes yksi hänen kehittämistään nimistä on jäänyt elämään, O’Neill hymähtää.

Joku syy kai kaikkiin lempinimiin kuitenkin on – ja kun O’Neillin lempinimi on mitä on, seuraavat sanat eivät yllätä:

– Rakastan tätä kaupunkia. Tämä on nyt minulle koti. Toki käyn kesäisin kotona Yhdysvalloissa treenaamassa, mutta tätä paikkaa on kiva kutsua kodiksi. Se on ylpeydenaihe minulle. Haluan pelata täällä niin pitkään kuin mahdollista ja aion pitää kaupungin aina sydämessäni. Jää nähtäväksi, mihin se johtaa.

Brian O’Neill on jokerifanien suosikki.­

O’Neill siis väläyttää, että jopa Suomeen pysyvästi muuttaminen voisi olla mahdollista, joskaan Yhdysvaltoja hän tuskin koskaan pysyvästi jättää ja sinne takaisin asettuminenkin on todennäköistä. Onhan hänen perheensä siellä, ja kun O’Neill on ollut Suomessa, kohtaamiset ovat jääneet melko vähiin.

– En ikinä kuitenkaan sulkisi pois mahdollisuutta jäädä tänne. Tämä on upea paikka kasvattaa perhe, ja olen tosi kateellinen teidän koulujärjestelmästänne. Tämä olisi siinä mielessä täydellinen paikka. Suomi tarjoaa upeat mahdollisuudet tavalliselle ihmiselle, O’Neill sanoo.

Pala Suomea on jo lähtenyt O’Neillin avulla hänen vanhempiensa kotiin, sillä he ovat hankkineet kotiinsa saunan. Saunaan, saunakulttuuriin ja Löyly-ravintolaan ihastunut jokerihyökkääjä kehuu saunan terveysvaikutuksia ja sen sosiaalista puolta.

– Sauna on hieno paikka. Siellä ollaan useimmiten jonkun toisen kanssa ja jutellaan, ja siellä ei ole puhelimia häiritsemässä.

Saunassa voi siis keskustella ilman älypuhelimien aiheuttamia häiriöitä, mutta miten amerikkalainen on kestänyt small talk -kulttuurin puutteen?

– Totun vuosi vuodelta paremmin hiljaisuuteen... Ensimmäisinä vuosinani se oli tosi outoa, ja toki on ollut outoja hissimatkoja ja ruokapöytäkeskusteluita jengikaverien kanssa, O’Neill naurahtaa.

Brian O’Neill viihtyy Löylyssä ja löylyissä.­

Pelikauden aikana O’Neillillä ei ole aikaa pyöriä liikoja kaupungilla, mutta Löylyn lisäksi hän nauttii erityisesti Hietaniemen uimarannan alueesta ja siellä kävelemisestä sekä kaikista luontoalueista, joihin voi paeta kaupungin sykettä. Myös useat Helsingin huippuravintolat ovat tehneet häneen vaikutuksen.

Yalen huippuyliopiston käynyt O’Neill opiskeli valtio-oppia. Kun hänen kotimaansa on viime vuosina ajautunut niin sekavaan tilanteeseen, on toki kysyttävä myös näkemystä Yhdysvalloista.

– Olen tietysti yhdysvaltalaisena ylpeä maastani, mutta on ollut surullista nähdä, mitä siellä on tapahtunut vaikkapa viimeisen vuoden aikana. Siellä on niin paljon vihaa ja negatiivisuutta. Kun on Suomessa ja näkee, miten täällä ihmiset kunnioittavat maan valtaapitäviä, se on lähes päinvastaista kuin kotimaassani.

Juuri sääntöjen ja oman maan kunnioittaminen on yksi niistä asioista, joka suomalaisissa on tehnyt suuren vaikutuksen O’Neilliin.

– Kunnioitan sitä suuresti. Keskimääräinen suomalainen on myös aika kova tyyppi. Kutsutte sitä sisuksi, ja se on hyvä sana kuvaamaan tavallista suomalaista. Toivottavasti voin viedä vähän näitä oppeja omaan kulttuuriini, O’Neill sanoo.

O’Neill ja Jokerit pääsivät viime talvena hiihtolenkille Sami Jauhojärven ja Jari Isometsän (kuvassa oikealla) johdolla.­

Ainakin kolmen kauden ajan Brian O’Neill nauttii vielä Helsingistä – ja Jokerit nauttii hänen palveluksistaan.

Jokerit toimii tietysti eri luokan resursseilla kuin muut suomalaisseurat, mutta peräti kolmevuotinen jatkosopimus ulkomaalaispelaajalle on joka tapauksessa melkoinen harvinaisuus.

– Arvostan todella sitä lojaaliutta, jota Jokerit on minulle viiden vuoden ajan osoittanut. Jatkan täällä kuitenkin myös ihan yksinkertaisen itsekkäästä syystä: voidakseni pelata parasta mahdollista jääkiekkoani, ainakin KHL:ssä, minun täytyy pelata Jokereissa. Saan itsestäni parhaan irti tässä ympäristössä, O’Neill sanoo.

– Olin jo edellisen sopimukseni jälkeen aika varma, että se olisi luultavimmin urani viimeinen sopimus tai ainakin viimeinen Suomessa. Olen tosi onnekas, kun pelini jatkuvat täällä.

O’Neill nauttii Jokereissa pelaamisesta.­

Onnekas on myös Jokerit, joka saa nauttia todellisen huippupelaajan otteista. Erittäin monipuolisesta valmentajan ihannepelaajasta, 173-senttisestä sisupussista, jonka Lauri Marjamäki voi huoletta käskeä kaukaloon koska tahansa.

Pennsylvaniassa, joka ei varsinkaan O’Neillin nuoruusvuosina ollut mikään jääkiekkotähtiä tuottava osavaltio, kasvanut O’Neill oli late bloomer, joka puhkesi kukkaan vasta yli parikymppisenä yliopistossa, ja joka vasta silloin ajatteli pääsevänsä lätkäammattilaiseksi.

– Olen pienestä pitäen ollut alimittainen, minkä lisäksi kasvoin Phillyssä. Lähtökohtani tekivät minusta haavoittuvaisen. Ajateltiin, että en pysty siihen tai tähän.

– Yliopistoaikoinani halusin sitten todistaa, että minä pystyn kaikkeen. Halusin, että valmentajalla ei voi olla mitään tekosyytä olla laittamatta minua jäälle. Tietyllä tapaa epävarmuuteni johti siis vahvuuteen, kun halusin tehdä itsestäni hyvän kaikessa. Puolustuspäässä olen aina ollut aika hyvä, koska pelasin nuorempana pakkina, O’Neill selvittää.