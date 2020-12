Päävalmentaja Lauri Marjamäeltä ”paloi käpy” KHL:n tuomareihin – miksi Jokerit saa helpommin jäähyjä kuin muut?

Päävalmentajan mukaan moni muualta tullut pelaaja ihmettelee, miksi Jokerit saa niin helposti jäähyjä.

KHL-joukkue Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki kävi harvinaisen kuumana maanantai-iltana, kun Jokerit oli hävinnyt vierasottelun AK Bars Kazanille maalein 1–4. Kazan teki kolme maalia ylivoimalla, mikä sai kahdeksan päivää reissussa olleen ja tappiosta harmistuneen Marjamäen avaamaan sanaisen arkkunsa.

Marjamäki haukkui ottelun jälkeisessä videoidussa lehdistötilaisuudessa päätuomarit Viktor Birinin ja Roman Gofmanin ”pillipiipareiksi, jotka hoitivat homman aivan vihkoon.”

Tiistaina kotoaan tavoitettu Marjamäki oli jo leppoisammalla tuulella.

– Väsyneellä koutsilla paloi käpy ja vati meni nurin. Harmitti jätkien puolesta, kun he pelasivat hyvin, mutta emme saaneet kunnon mahdollisuutta voittaa.

Marjamäki nosti heti Kazan-ottelun jälkeen ja uudelleen kysyttäessä esiin pitkän aikavälin tilastot, joiden mukaan Jokerit on saanut KHL-historiansa aikana omituisen paljon jäähyjä.

– Kuuden vuoden otannalla Jokerien yli- ja alivoimakertojen erotus on ollut keskimäärin -16 per kausi. Ennen Kazan-matsia se oli tällä kaudella noin 20, Marjamäki sanoi.

Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki hiiltyi joukkueensa kohtelusta maanantain Ak Bars Kazan -ottelussa.­

– Jollain (Pietarin) SKA:lla sama tilasto on joka vuosi noin 50 plussalla (nyt +19). Erotukseksi tulee 70, eli noin yksi ylivoima per peli, Marjamäki huomauttaa.

Jokerien edelliset päävalmentajat Jukka Jalonen ja Erkka Westerlund hämmästelivät jo aikanaan jäähyjen epäoikeudenmukaista jakautumista. Ilmiö tuntui usein korostuvan keväisin.

– Jukan, Erkan ja Raipen (Raimo Helminen) kanssa on juteltu, että mitä tuolle voi tehdä. Ei mitään. Pitää vaan sanoa pelaajille, että pitäkää fokus pelissä.

– Mutta ihan kuin tuomarityöskentely olisi pikkuisen parantunut vuosien saatossa. Vai ovatko koutsit pehmentyneet, Marjamäki hymähtää.

Tämän kauden tilastot tukevat Marjamäen näkemystä. Jokerit on saanut pelaamissaan 30 ottelussa selvästi vähiten ylivoimakertoja (95) ja toiseksi vähiten per ottelu (3,17). Vastaavasti alivoimalle Jokerit on joutunut 114 kertaa eli 3,8 kertaa per ottelu. Se on sarjassa 10:nneksi eniten. Jokerien alivoimaprosentti 86,0 on KHL:n toiseksi paras, ylivoimatehokkuus 21,1% taas 12:nneksi paras.

Marjamäki huomauttaa, että useimmissa otteluissaan Jokerit on tilastojen mukaan pitänyt enemmän kiekkoa kuin vastustajansa, ja ennen viime viikonloppua Jokerit oli tehnyt toiseksi eniten maaleja per pelattu ottelu.

– Valmentajana aina miettii, miten pystyisi saamaan omalle joukkueelle enemmän ylivoimaa. Ainakaan kiekon pitämisellä ja maalien tekemisellä se ei ole onnistunut, hän heittää lakonisesti.

– Emme halua kitisijän mainetta. Sitä vain toivoisi tasapuolista kohtelua. Tuolla on niin kovia joukkueita, että joka ilta pitää muutenkin pystyä huippusuorituksiin. Esimerkiksi joku SKA ei tarvitsisi enää ylimääräisiä ylivoimia, Marjamäki miettii.

Jokerit tekee paljon maaleja, vaikka pääsee yrittämään osumia ylivoimalla harvemmin kuin moni muu joukkue. Jesse Joensuu (vas.) ja Iiro Pakarinen iloitsevat onnistumisesta.­

Hän sanoo, että jotkut muista KHL-seuroista Jokereihin tulleet pelaajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten helposti narripaidat saavat jäähyjä.

– Moni on ihmetellyt, että mitä tämä on; ei ole todellista, miten helposti täällä saa jäähyjä. Se varmaan kertoo aika paljon.

– Mutta pitää vaan pelata kurinalaisemmin, ettei anna tuomareille mahdollisuutta viheltää jäähyjä, Marjamäki summaa.