Pietarissa on taottu ennätyksiä koronatartunnoissa ja yleisökielto on päällä – silti Jokerien vieraspeliin päästetään katsojia!

KHL:n jättiseura hyödyntää erikoista poikkeussääntöä, jonka varjolla se voi kiertää Pietarissa voimassa olevia koronarajoituksia illan ottelussa Jokereita vastaan.

Helsingin Jokerit kohtaa maanantai-iltana KHL:n jättiseuran SKA:n Pietarissa, jossa on rikottu viime päivinä koronavirustartuntojen ennätyslukuja päivästä toiseen.

Lisäksi Pietarissa ovat parhaillaan voimassa tiukennetut koronasäännöt, joiden mukaan urheilukilpailut on järjestettävä ilman yleisöä. Yleisökielto tuli voimaan 23. marraskuuta.

Mutta mikään näistä seikoista ei näytä kuitenkaan rajoittavan SKA:ta, joka kutsuu nyt virallisella Twitter-tilillään katsojia illan peliin.

– Päätämme syksyn kauniisti! Äänekäs Jääpalatsi, erityinen peliasu, hieno vastustaja – tänään illalla on kasassa kaikki tarvittava. Pelaamme Jokereita vastaan ja odotamme teitä katsomoon, SKA twiittasi maanantaiaamuna.

(Erityisellä peliasulla SKA viittaa mustapohjaisiin pelipaitoihin.)

Katsojien päästäminen jäähalliin tapahtuu SKA:n selityksen mukaan ”täysin laillisesti” eli Venäjän terveysviranomaisten kanssa aiemmin sovittujen sääntöjen mukaan, kertoo Spbdnevnik-sivusto.

Taustalla on Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin antama määräys, jonka mukaan yleisö voidaan päästää sellaiseen tilaisuuteen, johon on myyty liput jo aiemmin. Poikkeus hyväksytään sellaisten tapahtumien kohdalla, joihin ”on myyty suuri määrä lippuja jo ennen 18. marraskuuta”.

Ei ole tiedossa, miksi Beglovin määräykseen on tehtailtu tällainen erikoinen poikkeus, mutta on mahdollista, että SKA:n vaikutusvaltainen johto on pystynyt lobbaamaan etukäteen poikkeussäännön hyväksymisen puolesta.

SKA:n mukaan katsojien on käytettävä illan ottelussa maskeja ja käsineitä ja kaikilta mitataan hallille tultaessa kuume.

– Jos teillä on lämpöä 37 astetta tai sen yli, on parempi jäädä kotiin, sillä teitä ei päästetä sisään halliin, SKA tiedotti.

Pietarissa tehtiin sunnuntaina kaikkien aikojen ennätys koronatartuntojen määrässä, joka oli 3 701 tapausta vuorokaudessa. Maanantaina ilmoitettu uusien tartuntojen määrä oli vain hieman pienempi: 3 691 tapausta.