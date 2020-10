Roman Rotenberg paljasti Pietarin SKA:n koronakurimuksen: 60 pelaajaa yhtä aikaa sairauslomalla

Koronavirus kuritti KHL-seura Pietarin SKA:ta: yhtä aikaa sairauslomalla oli 60 seuraorganisaation pelaajaa, seuran varapuheenjohtaja Roman Rotenberg kertoi.

Suurseura Pietarin SKA koki maanantaina niukan 3–4-tappion Moskovan Dinamolle kiekkoliiga KHL:ssä.

Ottelun jälkeen SKA:n varapuheenjohtaja Roman Rotenberg paljasti venäläismedialle, kuinka pahasti pietarilaisseura on kärsinyt koronaviruksesta.

Rotenbergin mukaan yhteensä 60 SKA:n seuraorganisaatioon kuuluvaa pelaajaa oli samaan aikaan sairauslomalla. Rotenberg ei täsmentänyt, kuinka moni oli sairastunut ja kuinka moni vain karanteenissa.

Rotenbergin mukaan useammalla pelaajalla on ollut komplikaatioita keuhkoissa.

– On tärkeää, olla kiirehtimättä (pelaajia takaisin). 60 organisaatiomme pelaaja oli samaan aikaan sairauslomalla. Kuusi maalivahtiamme on sairauslomalla, Rotenberg kertoi uutistoimisto TASSin mukaan.

Koronavirus on vaikuttanut myös valmennukseen, sillä myös varapuheenjohtaja Rotenberg itse joutunut toimimaan valmentajana.

Kahdeksassa viime pelissä SKA:n maalia on vartioinut 22-vuotias Mikhail Berdin. Berdinin NHL-oikeudet omistaa Winnipeg Jets, mutta hän on pelannut aiemmin vain farmijoukkue Manitoba Moosessa.

– Mikhail pelaa ja yrittää. Meillä ei ole kysymyksiä maalivahdistamme, Rotenberg totesi.

Koronavaikeuksista huolimatta SKA:n kausi on sujunut tuloksellisesti kelvollisesti. Joukkue on läntisessä konferenssissa toisella sijalla. Ottelun vähemmän pelanneella Moskovan TsSKA:lla on SKA:han neljän pisteen karkumatka.

Pietarilaisseuran pelit jatkuvat keskiviikkona HK Sotshin vieraana.