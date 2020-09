Koronavirus yllätti Tomi Lämsän – KHL-valmentaja joutuu ohjaamaan peliä tv:n ja radioyhteyden avulla: ”Todella vaikeaa”

Tomi Lämsä päätyi hetkelliseksi etävalmentajaksi, kun koronavirus iski yllättäen.

KHL-joukkue Salavat Julajev Ufa kohtasi tiistaina HK Sotshin. Ottelu päättyi tiukkojen tilanteiden jälkeen lopulta vierasjoukkue Sotshin 3–2-voittoon.

Ufalta hylättiin ottelussa kaksi maalia. Toinen hylätyistä maaleista, potentiaalinen tasoitusosuma, hylättiin kolmannen erän viimeisellä minuutilla.

Salavat Julajev Ufan päävalmentaja Tomi Lämsä ei ollut pitämässä ääntä vaihtoaitiossa, vaan hän seurasi ja valmensi ottelua kotoaan käsin. Seura ilmoitti tiistaina, että joukkueesta oli paljastunut kolme koronavirustartuntaa. Päävalmentaja Lämsä oli yksi positiivisen näytteen antaneista. Se tarkoitti etävalmentajaksi joutumista.

– Käytännössä se meni niin, että olin itse kotona ja katsoin peliä televisiosta. Meidän maalivahtivalmentaja on katsomossa ja hänellä on sieltä radioyhteys vaihtoaitioon. Olin sitten häneen yhteydessä ottelun aikana, Lämsä kertoi IS:lle yhden etävalmennetun ottelun kokemuksella keskiviikkona.

Lämsä oli valmentajan koppiin yhteydessä videon välityksellä. Erätauot käytettiin tietysti erityisesti hyödyksi.

Teknologia ja älylaitteet mahdollistavat paljon. Mutta:

– Onhan se todella vaikeaa. Peli on niin intensiivistä ja nopeaa. Kun yrittää seurata peliä, kirjoittaa muistiinpanoja ja saada sen viestin eteenpäin... on ehtinyt tapahtua jo paljon ennen kuin viesti on siellä missä sen pitää olla.

Ja kotoa käsin ei tietenkään pääse protestoimaan niitä hylättyjä maalejakaan.

– Totta kai harmittaa, jos maaleja hylätään tai joukkue ei onnistu. Tunne, että ei pääse auttamaan on voimakas, Lämsä sanoo.

Tomi Lämsä (vas.) Salavat Julajev Ufan penkillä ottelussa Jokereita vastaan lokakuussa 2019.­

Lämsä, 41, ei ole vielä varma, milloin pääsee karanteenistaan. Hänen mukaansa ehtona on ainakin kaksi negatiivista koronatestiä.

– Varmasti menee ainakin tämä viikko ja ensi viikon puolellekin vielä, että joutuu luurien välityksellä tekemään töitä.

Kun hallille ei ole asiaa, päivittäinen valmennustyökin vaatii vähän kikkailuja.

– Tänään aamulla pidin pelaajien kanssa henkilökohtaisia keskusteluja. Valmentajakopissa oli videoyhteys auki ja siinä aina uusi pelaaja saapui paikalle.

Lämsän lisäksi kaksi muuta positiivisen näytteen antanutta ufalaista olivat suomalaishyökkääjä Markus Granlund ja venäläishyökkääjä Danil Bashkirov. Seuran tiedotteen mukaan pelaajat – samoin kuin Lämsä – ovat oireettomia ja eristyksissä.

Lämsälle positiivinen testitulos tuli yllätyksenä.

– Tässä on kuitenkin eletty tosi tarkasti. Ei ole käynyt missään ja liikkunut vain hallin ja kodin väliä.

Vapaa-ajalla esimerkiksi kauppakeskuksien ja ruuhkabussien vältteleminen on mahdollista, mutta ottelut liikuttavat väistämättä.

– Mekin oltiin Moskovassa, oltiin Kazanissa, ollaan lentokentillä ja kuljetaan halleille ja hotelleille. Kun KHL:ää seuraa isommassa kuvassa niin tartuntoja tulee, kun ihmiset liikkuvat ja ovat samoissa paikoissa, Lämsä pohtii.

Salavat Julajev Ufassa pelaa suomalaismaalivahti Juha Metsola (kuvassa). Muut suomalaiset ovat tällä kaudella hyökkääjät Markus Granlund, Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen.­

KHL:stä on viime päivinä kantautunutkin ikäviä koronauutisia. Salavat Julajev Ufa ei suinkaan ole ainoa joukkue, johon virus on hivuttautunut. Otteluita on jouduttu siirtämään ja pelaajia määrätty karanteeneihin, kun koronatapauksia on raportoitu ainakin Lokomotiv Jaroslavlissa, Riian Dinamossa ja Torpedo Niznhy Novgorodissa. Keskiviikkona kerrottiin, että suuri osa Pietarin SKA:n joukkueesta olisi altistunut virukselle.

Lämsä on seurannut huolestuneena niin Venäjän kuin Suomen koronatilannetta. Myös Suomessa jääkiekkoon liittyvät tartuntaketjut ovat puhuttaneet viime viikkoina.

– On todella harmi, jos Suomessa joudutaan jarruttelemaan eivätkä lapset pääse harrastuksiin eikä SM-liiga lähde käyntiin. Siellä on kyseessä monen ihmisen työpaikat, Lämsä sanoo.

Ainakin toistaiseksi jääkiekon SM-liiga on alkamassa suunnitelmien mukaan 1. lokakuuta, mutta koronatapaukset ovat nostaneet alkavan kauden ylle synkkiä uhkakuvia.

KHL, kuten myös SM-liiga, jäi viime kauden osalta kesken koronapandemian vuoksi.

– KHL:ää jos miettii, niin täällä on kova pelitahti, pelataan lähes joka toinen päivä ja lennellään ympäriinsä. Jos otteluita alkaa peruuntumaan ja joukkueita on karanteenissa, niin tulee kyllä olemaan vaikeaa saada aikatauluja sovitettua. Todella haastava tilanne, Lämsä sanoo.

Kuinka kova luotto sinulla on siihen, että KHL-kausi pystytään pelaamaan suunnitelmien mukaisesti loppuun?

– Vaikea sanoa. Uskon, että ihmiset, jotka asioista päättävät, yrittävät kaikkensa, jotta kausi pelattaisiin loppuun. Mutta terveys edellä on mentävä ja sen varmasti kaikki ymmärtävät, Lämsä vastaa.

Ottelu kerrallaan. Salavat Julajev Ufa kohtaa torstaina kotiottelussa Traktor Tsheljabinskin. Lämsällä on nyt kokemusta yhdestä etävalmennetusta ottelusta.

Mitä pitää tehdä paremmin?

– Tiivistetään vielä viestintää joukkueen kanssa niin ennen ottelua kuin sen aikanakin. Yritän päästä vielä enemmän viestimään myös pelaajille, Lämsä suunnittelee.