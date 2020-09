Koronavirus jyllää KHL:ssä – kaksi ottelua oli pakko siirtää

Ottelut Kunlun Red Star–Lokomotiv Jaroslavl ja Dinamo Riika–Torpedo Nizhny Novgorod on siirretty.

Riian Dinamo on yksi KHL-joukkueista, joka on koronaviruksen kynsissä.­

KHL ilmoitti verkkosivuillaan, että kahdesta uudesta ottelusiirrosta koronaviruksen takia.

Kiinalaisjoukkue Kunlun Red Starin piti isännöidä Lokomotiv Jaroslavlia maanantaina, mutta ottelu pelataan myöhemmin.

Samoin käy latvialaisen Riian Dinamon ja Torpedo Niznhy Novgorodin kohtaamiselle, joka oli merkitty alkuperäiseen ottelukalenteriin tiistaille.

KHL:n mukaan useat Lokomotivin joukkueessa on toistaiseksi kolme varmistettua Covid-19-tapausta. Sen lisäksi useat pelaajat ja toimihenkilöt ovat kärsineet koronavirusoireista ja heidät on eristetty. Heidän tilannettaan tutkitaan Jaroslavlissa tarkemmin.

KHL:n mukaan toiveissa on, että Kunlun Red Starin ja Lokomotiv Jaroslavlin välinen kamppailu pelattaisiin jo tiistaina eli vain vuorokausi alkuperäisen ottelusuunnitelman jälkeen.

Torpedo Niznhy Novgorod on ilmoittanut, että useat sen pelaajat ja toimihenkilöt ovat kärsineet koronaoireista. Alustavien testien perusteella neljä heistä on saanut koronatartunnan. Loput oireista kertoneet on pantu eristykseen. Myös Niznhy Novgorod porukka on ollut jatkotesteissä.

Koronavirus on aiheuttanut KHL:n mukaan vaikeuksia Niznhy Novgorodin kokoonpanolle siinä määrin, että joukkue ei voi kohdata latvialaisjoukkuetta tiistaina.

Julkilausuman mukaan juniori- ja reservipelaajien rekisteröiminen edustusjoukkueeseen on ollut haastavaa jo Latvian rajan ylittämiseen vaadittavien paperitöiden vuoksi kiireisessä tilanteessa.

Dinamo Riikan riveistä on löytynyt KHL:n mukaan viisi positiivisen koronavirusnäytteen antanutta.

Riian Dinamon ja Torpedo Niznhy Novgorodin välisen ottelun uusi päivä ilmoitetaan myöhemmin.

Dinamon pelasi edelliset ottelunsa Sibir Novisibirskiä vastaan maanantaina 14. syyskuuta ja Amur Habarovskia vastaan keskiviikkona 16. syyskuuta.

Sibir on tulossa pelaamaan Jokereita vastaan Helsinkiin perjantaina.