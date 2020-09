Kommentti: Uusi koronapommi vaanii Jokereita

Riian Dinamosta on löytynyt seitsemän positiivista koronavirustartuntaa. Dinamo pelasi juuri viime maanantaina Jokerien seuraavaa vastustajaa Sibir Novosibirskiä vastaan, kirjoittaa Petri Seppä.

Jokerien kahden viikon koronakaranteeni lyheni neljällä päivällä terveysviranomaisten päätöksellä.

Jokerien otteluohjelmaan karanteenin lyhenemisellä ei ole vaikutusta, mutta se etu lyhenemisestä oli, että Jokerit saa taas kokoontua yhteisharjoituksiin maanantaina ja valmistautua yhdessä neljä päivää ennen kuin pelit jatkuvat perjantaina Helsingissä.

Ottelussa voi pahimmassa tapauksessa muhia Jokereille uusi koronapommi.

Lauantaina selvisi, että Riian Dinamosta on viisi pelaajaa ja kaksi joukkueen muuta henkilöä antanut positiivisen koronavirustestituloksen.

Dinamon kaksi viime peliä ovat olleet Sibir Novisibirskiä vastaan maanantaina 14. syyskuuta ja Amur Habarovskia vastaan keskiviikkona 16. syyskuuta.

Ja kuinkas sattuikaan, juuri Sibir on tulossa Helsinkiin kylään perjantaina.

KHL:n tiukasti rajatun matkustuskuplan takia ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin että Dinamon sairastumiset ovat peräisin joko Amur- tai Sibir-pelistä. Dinamo pelasi viimeksi ennen vierasreissulle lähtöään kotona Vitjazia vastaan 8. syyskuuta.

Jokerit pelasi edellisen kerran 9. syyskuuta Neftehimik Nizhnekamskia vastaan. Ottelusta alkoi aikamoinen hullunmylly Neftehimikin koronatartuntoineen, Jokerien karanteeneineen, koronatartuntojen perumisineen ja karanteenin lyhentämisineen.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan koronaviruksen itämisaika on 1–14 vuorokautta, keskimäärin noin 4–5 vuorokautta.

Dinamo palasi kotiin Latviaan torstaina, jolloin koronatestit otettiin. Siitä kun aletaan laskea taaksepäin, niin Amur-peliin oli vain 1,5 vuorokautta ja Sibir-matsiin reilut kolme. Eli siinä on mahdollisuus 50/50, joskin Sibir on lähempänä keskimääräistä itämisaikaa...

On tietysti itämisajan puitteissa myös mahdollista, että tartuntojen alkulähde on Vitjaz-pelistä 10 vuorokauden takaa.

Dinamon koko joukkue on kuitenkin testattu KHL:n ohjeistuksen mukaan ainakin kahdesti Vitjaz-pelin jälkeen, joten mikä on todennäköisyys sille, että kaikkien seitsemän sairastuneen oireet alkaisivat vasta 10. päivänä tartunnasta kahden negatiivisen koronavirustestin jälkeen?

Jos on niin, että Dinamon sairastumiset ovat peräisin Novosibirskistä, Jokereilla on äkkiä käsissään uusi koronakatastrofi.

Helsingissä viimeksi käyneen Neftehimik Nizhnekamskin jälkilaineet paljastivat karusti, minkälainen on KHL:n koronalinjaus ja asenne tautia kohtaan.

Vielä siinä vaiheessa, kun oli tieto neljästä positiivisesta testituloksesta ja kun koko Neftehimikin joukkue testattiin, niin seuraavaan otteluun pääsivät kaikki, jotka antoivat negatiivisen testituloksen.

Ja niin SKA:ta vastaan pelimatkalla Pietarissa oli 18 samaa pelaajaa kuin Helsingissä, ottelusta olivat sivussa vain neljä ensimmäisessä Latvian-testissä positiivisen tuloksen antanutta pelaajaa.

Tämä kertoi tylysti, että KHL:ssä pelaaja jaotellaan vain joko terveeksi tai sairastuneeksi, altistuneita ei lasketa eikä altistumisia tunneta.

Jos terveeksi kirjattu mutta kuitenkin taudille altistunut sattuu sairastumaan, hän saa aivan rauhassa jatkaa koronaviruksen levittämistä, kunnes antaa itse positiivisen testituloksen ja joutuu karanteeniin.

Neftehimikistä ei asetettu ketään altistumiskaranteeniin, vaikka joukkueessa todettiin ensin neljä koronapositiivista. Suomessa Jokereille langetettiin kahden viikon karanteeni, joka ehti kestää lopulta yhdeksän päivää.­

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkamista. Tartunta voi esiintyä myös oireettomana, jolloin oireeton henkilökin voi levittää tautia.

Jos tällaisessa tapauksessa KHL:n testausprotokollan mukainen kerran viidessä vuorokaudessa tehtävä testi ei osu juuri nappiajankohtaan, koronavirus jatkaa iloista leviämistään joukkueesta toiseen, kun altistuneita ei napata pelistä pois karanteeneihin.

Koronaviruksen vikkelästä leviämisestä jääkiekkojoukkueissa on saatu kokemusta Suomessa, vaikka altistumisiin on puututtu karanteenein, esimerkkinä vaikkapa Jukurien, KooKoon ja HPK:n U20-joukkueet.

Ja on virus levinnyt KHL:ssäkin – tiiviistä testausohjelmasta huolimatta. KHL-kausi on pyörinyt nyt 18 vuorokautta, ja jo 17 ottelua on jouduttu peruuttamaan/siirtämään (Jokerit 6, Barys 6, Lokomotiv 3, Riian Dinamo 2).

Jokerit pelaa näissä asetelmissa melkoista venäläistä koronarulettia. Ei tiedetä, onko torstaina Helsinkiin saapuva Sibir Riian Dinamon tartuntojen takana. Eikä voida olla mitenkään varmoja, onko joukkueessa koronavirukselle altistuneita pelaajia.

Eikä uhka ole päällä pelkästään perjantaina Sibiriä vastaan. Se on olemassa aina, kun vierasjoukkue Helsinkiin tulee. Niin kauan kuin koronavirusta KHL-joukkueissa on.

Jokerit kyllä suojelee bussikuskit ja lentokenttä- ja hotellityöntekijät, etteivät he joudu mihinkään kontaktiin vierasjoukkueen kanssa. Mutta firman omien työntekijöiden – pelaajien – lähikontaktia vastustajan kanssa ei voi mitenkään estää tai välttää.

Koska KHL ei panosta tartuntaketjujen katkaisemiseen asettamalla altistuneita karanteeniin, kukaan Jokerien pelaaja ei voi olla loppuviimeksi varma, ettenkö juuri minä voisi saada tätä viheliäistä tautia ottelun tiimellyksessä.

Neftehimikin vierailusta alkanut loiskunta oli osittain väärä hälytys, kun viralliset testitulokset Venäjällä näyttivät lopulta kaikille negatiivista. Eikä voida luonnollisesti muuta kuin mennä virallisten tulosten mukaan.

On kuitenkin pidettävä mielessä myös se, että itärajan takana on kautta historian saatu esimerkiksi dopingtesteissä se tulos, mikä on haluttu. Sama pätee sataprosenttisen varmasti koronatestaukseenkin.

KHL ei laske altistuneita eikä välitä altistumisista. Sen asian kanssa Jokeritkin joutuu elämään, kun ei ole mitään takeita, onko vastustajajoukkueessa koronavirukselle altistuneita. Altuistuneet voivat sairastuttuaan alkaa levittää virusta eteenpäin jo ennen omien oireidensa alkua, mikäli koronavirustesti ei ole osunut oikeaan aikaan.­

Täytyy visusti toivoa, että karut uhkakuvat eivät toteudu. Olisi kaikkien kannalta kamala tilanne, jos koronakatastrofi lävähtää uudelleen käsille: niin Jokereille, Helsingissä pelaamisen sallineille terveysviranomaisille kuin viime kädessä pelaajillekin.

Jokerien maine kokisi taas uuden kolhun.

Myös KHL:n kärsivällisyys Jokereita kohtaan voi alkaa horjua, jos Jokerit olisi taas uudessa karanteenissa ja lisää pelejä olisi pakko siirtää. Myös Jokerien KHL-kuplalle erityisluvan antaneet terveysviranomaiset joutuisivat huonoon valoon ja kovan paineen alle.

Pelaajat ovat kaikista epäkiitollisimmassa asemassa. He pelaavat oman, perheidensä, sukulaistensa ja tuttaviensa terveyden kustannuksella.

Tilanne on raa’asti se, että epäonnistumisia ei saa tulla.

En epäile hetkeäkään, etteikö Jokerit tee kaikkeaan homman onnistumiseksi, mutta KHL:n altistumisia kohtaan välinpitämättömän koronalinjan tuntien en liian luottavainen tohdi olla.