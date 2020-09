Koronavirus pysäytti KHL-joukkueen pelit – 12 antoi positiivisen testinäytteen

Kazakstanilaisjoukkueen riveissä pelaa yksi suomalainen.

KHL-joukkue Barys Nur-Sultanin kuutta seuraavaa ottelua ei pelata alkuperäisen otteluohjelman mukaisesti.

Syynä tähän on koronavirus, joka jyllää kazakstanilaisryhmässä. Barys-Sultanin pelaajista ja muista joukkueen jäsenistä yhteensä 12 on antanut positiivisen näytteen koronavirustestissä. KHL:n mukaan kyse on alustavista testituloksista.

Joukkue on asetettu sen vuoksi torstaina kahden viikon karanteeniin.

KHL kertoi asiasta muun muassa Twitterissä torstaina.

Kazakstanilaisjoukkueen riveissä on suomalainen maalivahti Joni Ortio.

Barys Nur-Sultanin oli määrä kohdata 18. syyskuuta ja 1. lokakuuta välisenä aikana Dinamo Riika, Serverstal Cheropevits, Metallurg Magnitogorsk, Kunlun Red Star, Vitjaz ja HK Sotshi.

Kamppailuja ei ole kuitenkaan peruttu, vaan ne siirretään myöhäisempiin ajankohtiin. KHL ilmoittaa päivämäärät myöhemmin.

Jokerit on ollut tartuntalain mukaisessa karanteenissa viime viikon perjantaista lähtien. Joukkue kohtasi kaksi päivää aikaisemmin kotihallissaan Neftehimik Niznekamskin, jonka ryhmässä todettiin koronavirustartuntoja.

Jokereilta siirtyi altistumisen takia viisi ottelua. Jokerit ilmoitti maanantaina, että sen jäsenille tehdyt koronavirustestit olivat kaikki negatiivisia.

Koronavirus on haitannut myös suomalaisjoukkueiden syksyä sekä SM-liigatasolla että juniorijoukkueissa.

Infektiolääkärit eri sairaanhoitopiireissä ovat tulleet samaan johtopäätökseen: korona voi levitä joukkueesta toiseen jääkiekko-ottelussa.