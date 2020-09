Jokerien niskaan sataa roppakaupalla kuraa Venäjältä – asiantuntija löi tiskiin tylyn tuomion

Venäjällä katsotaan, että keskiviikon KHL-ottelusta alkanut koronahässäkkä on nimenomaan Jokerien vika.

Jokerit saa rajusti kuraa niskaansa Venäjällä siitä, että joukkue on heti runkosarjan alussa kahden viikon karanteenissa ja että Jokerien viisi runkosarjaottelua on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Karanteeni ja ottelusiirrot juontavat juurensa Jokerien kauden kotiavaukseen keskiviikkona Neftehimik Nizhnekamskia vastaan. Ottelun jälkeen seitsemän Neftehimikin pelaajaa antoi positiivisen koronavirusnäytteen, kun joukkue saapui Riikaan.

Myöhemmin positiivinen testitulos vahvistettiin neljän pelaajan osalta. Sen johdosta Jokerien pelaajien katsottiin altistuneen virukselle, mikä johtaa Suomessa voimassa olevan käytännön mukaan 14 vuorokauden karanteeniin.

Venäjällä ei ole kukaan vaatinut Neftehimikiä karanteeniin ja ottelusiirtoihin, vaan kaikki rapa koko tapauksesta sataa Jokerien niskaan.

Neftehimikin Roman Graborenko ja maalivahti Jevgeni Ivannikov ihmettelevät Jokerien 5–0-maalia. Etualalla Veli-Matti Savinainen.­

Kaksinkertainen maailmanmestarimaalivahti Mihail Birjukov laukoo jääkiekkosivusto Allhockey.ru:lla kovaa tekstiä mm. siitä, että ”En näe sellaista tilannetta, jossa Jokerit voi pelata tämän kauden loppuun”.

– Minulla ei ole aavistustakaan, miten Jokerit voi pelata runkosarjan läpi, jos tämä jatkuu näin, että joukkue on jokaisesta vastaavasta tapauksesta kahden viikon huililla ja joutuu siirtämään viisi ottelua. Aika yksinkertaisesti loppuu kesken. Karanteenissa olo merkitsee käsittääkseni vielä sitä, että joukkue ei voi edes harjoitella, joten tästä tulee heille erittäin vaikeaa, kakkostason VHL:ssä pelaavan Buran Voronezhin johtoportaassa istuva Birjukov mietti.

– Meillä on lisäksi säännöt, joita pitää noudattaa. Omasta kokemuksestani sanon, että tässä on nyt sellainen muuri, josta ei päästä läpi, Birjukov sanoi Allhockey ru:n haastattelussa.

Venäjällä tunnettua kiekkovaikuttajaa Leonid Vaisfeldiä kaihertaa se, että Jokerit on ikään kuin musta lammas kuuliaisten KHL-joukkueiden joukossa.

– En tiedä, kuinka kauan KHL aikoo tällaista vielä sietää, mutta Jokerien ympärillä on ollut paljon ongelmia. Joko Jokerit viittaavat politiikkaan ja jättävät menemättä otteluun (kauden avaus Minskissä) tai sitten he vetäytyvät karanteeniin ja päättävät itse, kuinka monta ottelua he siirtävät, entinen kansainvälisen tason erotuomari ja mm. Salavat Julajev Ufan toimitusjohtajana työskennellyt Vaisfeld päästeli Championat.comin mukaan.

– Jo keväällä en tykännyt siitä, miten Jokerit kertoi päätöksestään vetäytyä pudotuspeleistä. Olisi ollut mahdollista ottaa yhteys KHL:n johtoon, keskustella ja pohtia uudelleen. Sen sijaan seura yksinkertaisesti ilmoitti, ettei jatka pelaamista pidemmälle ja että muut saavat tehdä, mitä huvittavat. Nyt kävi samoin. Ei niin voi tehdä! Ei voi ajatella pelkästään itseään vaan myös vastustajia ja organisaatiota, jossa pelaa, Vaisfeld jatkoi.

Vaisfeld ei kuitenkaan katso tarpeelliseksi, että Jokerit tuomittaisiin häviämään siirretyt ottelut. Vaisfeld pitää parempana, että ottelut pelataan myöhemmin sovittuna aikana.

Urheilulehti Sport-Expressin jääkiekkotoimittaja Aleksei Shevtshenko puolestaan katsoo kolumnissaan, että KHL on tehnyt kaikkensa otteluiden sujumiseksi ja että sarja on noudattanut kuuliaisesti Venäjän THL:ää vastaavan organisaation Rospotrebnadzorin ohjeita ja suosituksia.

Shevtshenkon mukaan ongelmat alkoivat sillä hetkellä, kun Neftehimik lähti Venäjän rajojen ulkopuolelle.

– Suomen säännöt sotkivat KHL:n peliohjelman, Shevtshenko kirjoittaa.

Jokerit höykytti Neftehimikiä lopulta tennisluvuin 6–0. Seuraavaa ottelua Jokerit joutuu kuitenkin odottamaan kaksi viikkoa karanteenin takia.­

Shevtshenko myös kysyy, mitkä ovat takeet sille, ettei vastaavaa tapahdu uudelleen.

– Eikö olisi parasta yksinkertaisesti tuomita Jokereille otteluista tekniset tappiot? Ilmeisesti tällaiseen ääriaskeleeseen mennään, jos tällaisia vaikeuksia nousee esiin uudelleen, Shevtshenko sanoo.

Neftehimikiä ei ole Venäjällä asetettu karanteeniin eikä joukkueen otteluita ole toistaiseksi siirretty perjantain kamppailua Riian Dinamoa lukuun ottamatta. Neftehimik on käynyt lauantaina tarkoissa koronatesteissä, ja KHL on luvannut myöhemmin lauantaina ilmoittaa sunnuntain SKA-ottelun kohtalosta.