Jokerit joutui 14 päivän koronakaranteeniin – näin Lauri Marjamäki kommentoi joukkueen poikkeuksellista tilannetta

Jokerit on erikoisessa tilanteessa.

Lauri Marjamäki on Jokerien pääluotsi.­

Jokerien kauden avausottelu Minskissä peruttiin. Sen jälkeen joukkue ehti pelata kaksi ottelua kunnes perjantaina ilmoitettiin, että joukkueen neljä seuraavaa kamppailua joudutaan siirtämään.

Syynä on Jokerien keskiviikkona pelattu kotiavaus Neftehimik Nizhnekamskia vastaan: vierasjoukkueessa on ottelun jälkeen todettu useita koronatartuntoja, ja kaukalossa mahdollisesti tapahtuneiden altistumisten takia nyt myös jokeripelaajia on asetettu 14 päivän karanteeniin.

Karanteenissa ovat kaikki ne pelaajat, jotka olivat keskiviikkona kaukalossa 6–0-voitossa.

Ilta-Sanomat tavoitti perjantaina Jokerien päävalmentajan Lauri Marjamäen, joka oli hyvin niukkasanainen tilanteesta.

– Menemme tänään tulleen tiedotteen mukaan. Suomessa toimitaan näin tällaisessa tilanteessa. Positiivista on se, että joukkueen eiliset koronavirustestit olivat negatiivisia. Itse kukin haluaa olla terveenä ja pelata. Olimme tosi iloisia, kun saimme kaksi ottelua pelata. Ei minulla ole oikein lisättävää seuran tiedotteeseen, Marjamäki suostui sanomaan.

Mutta miten Jokerit organisoi toimintansa kahden seuraavan viikon aikana?

– Sitä suunnitellaan seuraavaksi. Pienryhmissä meidän täytyy harjoitella. Nyt tuli päätös ja menemme viranomaisohjeiden mukaan. Meillä on tietysti myös pelaajia, jotka eivät olleet keskiviikon ottelussa mukana. Mitään valmista ei vielä ole, Marjamäki summasi.