Näin Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi Valko-Venäjän tilannetta: ”Kaikista tärkeintä on...”

Lauri Marjamäki kertoi näkemyksensä edeltävien viikkojen mediamylläkästä Jokerien peruttuun Minskin peliin liittyen.

KHL-joukkue Helsingin Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki perustelee aiempaan kannanottoaan Valko-Venäjän tilanteeseen ”kompetenssin puutteella”.

Jokerit ei pelannut viime viikolla Valko-Venäjällä Dinamoa Minskiä vastaan, vaan kauden avausottelu peruttiin KHL:n suostumuksella ja merkittiin Jokerien tappioksi. Jokerit yritti viimeiseen asti siirtää ottelua.

Valko-Venäjän poliittinen tilanne on ollut tulenarka siitä asti, kun presidentti Aljaksandr Lukashenkan uudelleenvalinta käynnisti mielenosoitukset.

Ilta-Sanomat kysyi päävalmentaja Marjamäeltä neljä kysymystä Valko-Venäjä kohuun liittyen Jokerien tiedotustilaisuudessa.

Kolme viikkoa sitten totesit Valko-Venäjän tilanteesta MTV:lle, ettei urheilua ja politiikkaa pidä sekoittaa. (Tarkka sitaatti: – Korona ei taida olla Valko-Venäjällä se isoin ongelma. Ne ovat sellaisia poliittisia juttuja, ei siihen kannata urheilua sotkea.)

Sinulla on nyt ollut muutama viikko aikaa tutustua aiheeseen. Onko henkilökohtainen näkemyksesi Valko-Venäjän tilanteesta muuttunut?

Kaikista tärkeintä on, että kaikilla on hyvä olla ja elää täällä maailmassa. Kauden ensimmäiseen harjoituspeliin oli kaksi päivää aikaa, kun minulta jo kysyttiin Valko-Venäjän tilanteesta. En edes oikein muistanut, ketä vastaan pelataan ensimmäinen runkosarjaottelu.

En ollut miettinyt asiaa, vaan ajatukseni olivat silloin ihan Imatralla ensimmäisessä harjoituspelissä Mikkelin Jukureita vastaan.

Toivotaan, että maailmassa olisi ihmisillä hyvä olla ja jokainen pystyisi nauttimaan elämästään ja työstään.

Jokerit voitti KHL-kauden ensimmäisen pelaamansa ottelun Latviassa maalein 3–1.­

Urheilijoilta ja valmentajilta toivotaan tällä hetkellä valveutuneita kommentteja monimutkaisista yhteiskunnallisista asioista. Miten olette joukkueessa käyneet läpi yhteiskunnallisia aiheita viime viikkojen aikana?

Hyvä, että otetaan asioihin kantaa. Minusta pitääkin ottaa. Turvallisuus ja muut asiat pitää olla perspektiivissä.

Mutta aika paljon myös vaaditaan valmentajilta ja pelaajilta tällä hetkellä. Tärkein tehtävä itselläni on valmentaa. Pitää huolta, että joukkue voi hyvin ja että me pelaamme laadukkaasti. Aika paljon on työtä pelkästään siinä.

Jokerien maalivahti Janis Kalnins torjuntatöisssä sunnuntaina Riiassa.­

Välillä tuntuu, että kysellään asioita, joihin ei edes kompetenssi riitä. Vaikka olisikin jotain mieltä, niin... Mielestäni jokaisella pitää olla mielipiteenvapaus. Tämä on kuitenkin Suomi. On hyvä, että jotkut ovat tosi aktiivisia keskustelussa, mutta tarvii henkilökohtaisesti sanoa, että itse olen siinä aika huono.

En ole missään sosiaalisen median kanavissa. Tällä hetkellä Jokerit ja joukkue ovat se tärkein juttu. Maailman tilanteesta pitää toki olla tietoinen.

Tällä hetkellä tunnutaan vaadittavan paljon. Jokaiseen asiaan pitäisi tulla joku mielipide. Jokaisella on vapaus vastata. Itse kunkin pitää olla kiinnostunut varmasti myös yhteiskunnallisista asioista. Toiset vähän enemmän ja toiset vähän vähemmän.

Julkisuus Jokerien ympärillä on viime viikot ollut negatiivista. Tavallisen suomalaisen urheilun seuraajan mielikuva Jokereista tällä hetkellä on varmaan aika erikoinen. Mitä joukkue voi tehdä, että se palauttaa asemansa suomalaisessa urheilukentässä?

Vaikea ja moninainen kysymys. Pelata hyvää jääkiekkoa, kuten olemme pelanneet. Jokerit on kuusi vuotta taistellut kivikovassa KHL:ssä, Euroopan ykkösliigassa. Siellä pärjääminen vaatii erinomaisuutta. Yritämme olla luottamuksen arvoisia joka kerta, kun yhteistyökumppani tai fani tulee katsomaan peliämme.

Meillä on hyvä fiilis kopissa ja jätkät ovat tavoitteellisia. Itse saan kovimmat kiksit joka päivä, kun jää tunne, että päivä on ohi ja vähän harmittaa, että joutuu odottamaan seuraavaan päivään, että näkee jätkät uudestaan. Sellaista mentaliteettia me haluamme. Kohdella hyvin toinen toisiamme, pelata laadukasta lätkää ja pärjätä. Yleisön tehtävä on muodostaa mielipide siitä, onko jääkiekko hyvää vai ei.

Ei taaskaan riitä kompetenssi ulkopuolisiin asioihin, joita meidän pitäisi tehdä. Meillä on hyvä tuote ja organisaatio. Meillä on selkeät roolit ja huippusarja, jota pelaamme. Ei valmentajana mitään muuta osaa toivoa.

Jokereita kohtasi iso kohu, oli paljon epävarmuutta ja dramatiikkaa. Miten se vaikuttaa joukkueen pelaamaan jääkiekkoon? Miten saat joukkueen toimimaan?

Paljon on käyty asioita joukkueen kanssa läpi tavoitepalaverissa. Miten pidämme ilmapiirin ylhäällä, vaatimustason korkealla ja fokuksen oikeissa asioissa? Koko maailmassa on poikkeuksellinen tilanne. On puhuttu asiat halki ja mietitty taas, mikä se meidän tärkein asiamme on. Mihin pystymme käyttämään energiaa.

Kaikkien on tärkeää tulla kuulluksi. Ymmärtää, että me kaikki olemme samassa tilanteessa ja meillä on yhteinen päämäärä, jota tavoittelemme.

Jokerit pelaa kauden ensimmäisen kotiottelunsa keskiviikkona HK Neftehimik Nižnekamskia vastaan.