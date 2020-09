Jari Sarasvuo lataa suorat sanat Jokerien ympärillä pyörivästä ”hurskastelumyrskystä” – nostaa esiin painavia kysymyksiä

Sarasvuo näkee, että Jokerit toimi Valko-Venäjä-asiassa moraalisesti oikein eikä ansaitse yllensä saamaa lokaa.

Tunnettu valmennusyrittäjä, viestintäkoulutuksen ammattilainen Jari Sarasvuo on seurannut Helsingin Jokerien KHL-saagan tuoreimpia, Valko-Venäjän levottomaan tilanteeseen ja peruuntuneeseen Minskin-pelimatkaan nivoutuvia vaiheita kiinnostuneena.

Ilta-Sanomat pyysi perjantaina Sarasvuolta ammatillista näkemystä siitä, miten Jokerit on onnistunut asian viestinnässä oman imagonsa ja maineenhallintansa näkökulmasta.

Takavuosikymmeninä Jokereita passiivisesti kannattanut Sarasvuo ilmoitti, ettei liity seuran potkijoiden leiriin ja pitää seuraa ympäröinyttä meteliä pitkälti jopa vastenmielisenä hurskasteluna.

– Ensinnäkin vaikka KHL ehkä teknisesti perui ottelun Minskissä, sitä on äärimmäisen todennäköisesti edeltänyt Jokerien linjakas viikkokausien rummutus, ettei pelaaminen Minskissä tässä tilanteessa ole millään lailla sopivaa. Jokerien toiminta on tässä ollut kaiken todennäköisyyden mukaan ratkaisevaa, mikä on katsottavissa moraaliseksi valinnaksi.

– Nähdäkseni seura ansaitsee siitä kyllä enemmän kehumista kuin tätä armotonta julkista solvaamista. Jokerit ei ole toiminut moraalittomasti, opportunistisesti tai edes erityisen taitamattomasti.

Jari Sarasvuo­

Sarasvuo muistuttaa, että iso valinta tehtiin jo, kun Jokerit myytiin KHL:ään 2013.

Venäläisten oligarkkien kanssa ei syödä ilmaisia lounaita. Poliittinen liikkumatila on ollut siitä lähtien hyvin rajallinen, sillä jokainen ymmärtää, mistä rahoitus tosiasiallisesti tulee.

Hän toteaa silti melko kohtuuttomaksi oletukseksi, että Jokerien olisi pitänyt osata ennustaa mm. Krimin valtaus, Itä-Ukrainan tapahtumat, Valko-Venäjän levottomuudet tai venäläisten oppositioihmisten myrkyttämiset.

– Tämän viimeaikaisen hurskastelumyrskyn – sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa – perusteella haluaisin kuitenkin kysyä, paljonko ihmisen kuuluu maksaa arvoistaan. En ole putinisti saati Lukashenkan (Aljaksandr, Valko-Venäjän presidentti) kannattaja millään tavalla ja liputan ihmisoikeuksien puolesta täysillä. Mutta onko meillä oikeus ja valta vaatia, että he (Jokerit) tuhoavat oman elinkeinonsa meidän niin sanotun oikeamielisyytemme hyväksi? On niin helppo vaatia, kun mitään henkilökohtaista intressiä ei ole.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.­

Sarasvuo poimii esimerkkejä siitä, miten valikoidusti ihmisoikeuksien basaarissa shoppaillaan.

– Voidaanko vaatia, ettei Iivo Niskanen tavoittele Pekingin kisoissa 2022 kolmatta olympiakultaansa? Vai voidaanko olettaa, ettei hirveällä tavalla kohdellun uiguurivähemmistön tilanne muutu miksikään, hiihtipä hän tai ei? Venäjällä kuolee ja myrkyttyy oppositioihmisiä säännönmukaisesti, voiko siis Huuhkajat mennä sinne ensi kesänä pelaamaan jalkapalloa, kun vihdoin arvokisoihin päästiin? Kun Kimi Räikkönen ei halua polvistua Lewis Hamiltonin esimerkistä, tekeekö se hänestä mustien ihmisten vihaajan?

Sarasvuo kertoo tällä tarkoittavansa sitä, että hänestä erilaisissa valinnoissa ja teoissa tulisi aina muistaa myös niin sanottu vaikuttavuusarviointi.

Jokerien on monella suulla toivottu lähtevän KHL:stä. Sarasvuota nämä heitot eivät vakuuta:

– Jokainen suomalainen KHL:ssä työskennellyt huippuvalmentaja – ja lähes jokainenhan heistä siellä on valmentanut – tietää, ettei Jokerit saa voittaa sitä sarjaa. Mutta jos joku vaatii, että Jokerit palaa tästä tilanteesta SM-liigaan, hän varmaan myös esittää sen prosessikaavion, miten se käytännössä tapahtuu esimerkiksi rahoituksen ja pelaajasopimusten tai omistuspohjan näkökulmasta.