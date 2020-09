Dinamo Minskin pomon väite Jokeri-uhkauksista leviää: ”Ymmärsin, että tulee jonkinlainen hyökkäys”

Valkovenäläinen urheilutoimittaja Vjatsheslav Fedorenkov epäilee, että väite Jokeri-pelaajien henkeen kohdistuneista uhkauksista on KHL:n keksimä tapa yrittää selittää parhain päin Minskin pelin peruuntuminen.

Venäjän ja Valko-Venäjän mediassa leviää Dinamo Minskin seurapomon Dmitri Baskovin lausunto, jonka mukaan Jokereiden pelin peruuntuminen liittyy joukkueen saamiin useisiin uhkauksiin internetissä.

Baskov kertoo myös itse nähneensä joillakin Telegram-kanavilla kehotuksia, joissa yllytettiin estämään Jokereiden Dinamo-ottelun toteutuminen ”keinolla millä hyvänsä”.

Dinamo Minskin seurapomo Dmitri Baskov kertoi saaneensa Jokereiden johdolta vahvistuksen, että seura oli saanut ”useita uhkauksia” ja pelättävissä oli ”jonkinlainen hyökkäys”.­

– Jo eilen (keskiviikkona) näin joillakin Telegram-kanavilla postauksia ja kehotuksia, joiden mukaan Dinamon peli täytyy estää keinolla millä hyvänsä. Nimenomaan ensimmäinen peli, kauden avaus. Siellä oli Jokereiden pelaajien internet-tilien osoitteita, jolloin minä ymmärsin, että varmaan tulee jonkinlainen hyökkäys, Baskov sanoo videolla.

Baskov kertoo ottaneensa tämän jälkeen yhteyttä Jokereiden johtoon ja vakuuttuneensa suomalaisten kokemista turvallisuushuolista.

Finnairin Airbus A319-112 -matkustajakone odotti Helsinki-Vantaan liikelentokeskuksen edustalla torstaina. Vain noin 1,5 tuntia ennen lentoa tuli päätös, ettei Jokerit lennä Minskiin.­

– Aamulla (torstaina) soitin Jokereiden johdolle ja he vahvistivat, että todellakin eilisestä lähtien on tullut paljon uhkauksia sekä pelaajia että seuran johtajia kohtaan, Baskov selittää videolla.

Baskovin kommentit ovat nähtävillä esimerkiksi oheisella CTV:n videolla venäjäksi, alkaen noin 41.00 minuutin kohdalta.

Valkovenäläisen Pressball-urheilusivuston jääkiekkotoimittaja Vjatsheslav Fedorenkov ihmettelee uutisia Jokereihin väitetysti kohdistuneista uhkauksista.

– En ole itse nähnyt missään Valko-Venäjän sosiaalisen median kanavilla uhkauksia Jokereita kohtaan eikä kukaan ole myöskään esittänyt esimerkiksi mitään ruutukaappauksia väitetyistä uhkauksista. On pelkkiä sanoja, Fedorenkov kommentoi IS:lle puhelimitse.

– Vaikuttaa pikemminkin siltä, että joku KHL:stä tai Jari Kurrin avustajista on keksinyt turvallisuusuhan viralliseksi syyksi ottelun perumiselle. Taustalla on ehkä ajatus, että se selitys voitaisiin hyväksyä paremmin sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä että Suomessa, Fedorenkov epäilee.

Torstaina Jokereiden kapteeni Marko Anttila ehti puolestaan jo tyrmätä Yle Urheilun haastattelussa väitteet siitä, että ottelun perumiseen olisivat vaikuttaneet pelaajiin kohdistuneet tappouhkaukset.

– Some-aikana tulee kaikenlaisia viestejä, mutta mitään henkeen liittyvää uhkailua ei ole minun tietääkseni tullut. Tässä on tullut selvä asiavirhe, Anttila muotoili Ylelle.

Valko-Venäjän poliisin hakkaamat mielenosoittajat esittelevät mustelmiaan päästyään pois vankilasta.­

Valko-Venäjän opposition protestit ovat jatkuneet elokuun alun vilpillisistä presidentinvaaleista lähtien, mutta mielenilmauksille on ollut ominaista nimenomaan se, että tavalliset kansalaiset eivät ole rikkoneet paikkoja eivätkä he ole turvautuneet väkivaltaan.

Väkivaltaa on käyttänyt ainoastaan presidentti Aljaksandr Lukashenkan komentama turvallisuuskoneisto, joka on hakannut mielenosoittajia sinivioleteille mustelmille ja ottanut kiinni ainakin 7 000 henkilöä. Osa pidätetyistä on yhä kateissa, osa vangittuina.

Dinamo Minskin toimitusjohtaja Dmitri Baskov tunnetaan puolestaan Lukashenkan vannoutuneena tukijana, joka ei ole suostunut tuomitsemaan fanien vaatimuksesta edes rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistettua raakaa poliisiväkivaltaa.

Baskovia yhdistää Lukashenkaan myös se, että hän toimii presidentin oman jääkiekkojoukkueen valmentajana ja Lukashenkan 16-vuotiaan Nikolai-pojan valmentajana.

Aljaksandr Lukashenka ei saanut torstaina Jokereita Minskiin, mutta Venäjän pääministerin Mihail Mishustinin hän sai vieraakseen.­

Jokereiden oma selitys tarkemmin määrittelemättömistä ”turvallisuussyistä” on myös siinä mielessä ongelmallinen, että venäläisessä propagandassa Jokereiden väitettyä Minsk-pelkoa yritetään nyt vierittää Valko-Venäjän opposition syyksi.

Lukashenkan valtakoneiston versio kaikesta Minskissä tapahtuneesta on, että ylipäätään mitään järjestys- tai turvallisuushuolia ei voisi olla edes olemassa, mikäli länsivaltojen tukema ja provosoima Valko-Venäjän oppositio ei olisi alkanut osoittaa mieltään kaduilla.

Toisaalta Baskovin väite Jokereiden ”todellakin saamista uhkauksista” herättää epäilyksiä siksi, että KHL ei näyttänyt omassa päätöksenteossaan kuitenkaan uskovan Jokereiden kokeman uhan olemassaoloon.

Jokereille tuomittiin tekninen tappio Minskiä vastaan. Näin asiaa selitti CTV:n haastattelussa KHL-taustainen Venäjän varapääministeri Dmitri Tshernyshenko:

– KHL:n säännöt määräävät, että jos isäntäjoukkue on valmis ottamaan vierasjoukkueen vastaan, mutta joukkue ei jostain syystä voi saapua ja jos syy siihen ei ole hyväksyttävä, tuomitaan tekninen tappio.

Fedorenkovin mukaan valkovenäläiset fanit osaavat kuitenkin nähdä virallisten selitysten läpi.

– Pikemminkin niille hymyillään täällä, hän sanoi.

Esimerkiksi Pressball-sivuston lukijakommenteista käy ilmi, että Baskovin selityksiä Jokereita uhanneesta ”hyökkäyksestä” ei ole uskottu kritiikittä.

– Baskov, olet valehtelija. Jos se olisi totta, ei olisi tuomittu teknistä tappiota. KHL olisi tullut vastaan, mikäli uhkaukset olisivat olleet tosia, kirjoittaa nimimerkki dzmitrybrest.

Nimimerkki Sinters esittää puolestaan oman sarkastisen arvionsa siitä, mistä väitetyt Jokeri-pelaajien henkeen kohdistuneet uhkaukset voisivat olla peräisin.

– No, on ilmiselvää, että OMON on soittanut. Vain heillä on tässä maassa aseet.