Jokerit kertoi massiivisista koronatoimista – vierasjoukkueille rakennetaan oma kupla, Hartwall-areenaan pääsee silti tuhansia ihmisiä

Helsinkiin saapuvat vierasjoukkueet eristetään tiukkaan hotellikuplaan.

Valtavan kohun keskellä viime päivinä räpiköinyt Jokerit tiedotti perjantaina massiivisista koronavirukseen liittyvistä varotoimista koti- ja vierasotteluissaan.

Jokerit, KHL ja suomalaisviranomaiset ovat rakentaneet mallin, joka mahdollistaa niin ulkomaisten joukkueiden turvallisen matkustamisen Suomeen kuin yleisön läsnäolon helsinkiläisseuran kotiotteluissa Hartwall areenalla.

Turvatoimet ovat mittavia. Vierasjoukkueet saapuvat Helsinkiin omilla charter-lennoillaan ja heille järjestetään hotellissa erillinen kuplansa. Joukkueet saavat poistua hotellikuplasta yhteisellä linja-autokyydillä vain Hartwall areenan rajatuille alueille tai lentokentälle.

Jokereilla on vieraspelimatkoillaan vastaava, tiukasti rajattu hotelli- ja jäähallikupla.

Jäähallin ”puhtaalle alueelle” pääsevät vain he, joilla on voimassa oleva negatiivinen koronatestitulos. Pelaajat ja joukkueiden taustahenkilöt testataan viiden päivän välein ja heidän tulee käyttää kasvomaskeja matkustaessa, lentokentillä ja hallille saapuessa.

Varotoimenpiteet ovat paikallaan, sillä Venäjän koronatilanne on edelleen synkkä. Itänaapurissa on todettu viimeisen kuukauden aikana keskimäärin 5 000 uutta tartuntaa päivässä ja yhteensä tautitapauksia on jo yli miljoona.

23:sta KHL:n joukkueesta 19 pelaa kotiottelunsa tällä kaudella Venäjällä, kun myös kiinalaisseura Kunlun Red Star muuttaa maahan koronatilanteen takia.

Jokerit saa ottaa 9. syyskuuta alkaviin kotiotteluihinsa 4 500 katsojaa, jotka jaetaan yhdeksään katsomolohkoon. Kussakin lohkossa on oma sisäänkäyntinsä ja wc-tilansa, eikä niiden välillä voi liikkua.

Katsojien suositellaan myös käyttävän kasvomaskeja ja huolehtivan normaaleista hygienia- ja turvaväliohjeistuksista.

– On vaatinut paljon kovaa työtä saada valmiiksi suunnitelma, jonka myötä voimme iloksemme järjestää kotiottelumme Hartwall Arenassa. Tilanne on poikkeuksellinen koko maailmassa ja koskettaa aivan kaikkia, myös koko urheilu- ja kulttuuriperhettä, Jokereiden puheenjohtaja ja pääomistaja Jari Kurri totesi tiedotteessa.

Jari Kurri torstaina Hartwall areenan edustalla.­

Jokerit aloittaa KHL-kauden lauantaina vierasottelulla Riian Dynamoa vastaan. Helsinkiläisjoukkueen kauden oli määrä alkaa jo torstaina Minskissä, mutta KHL perui ottelun viime hetkillä Valko-Venäjän kehnon turvallisuustilanteen vuoksi.

Jokerit tuomittiin ottelun häviäjäksi 0–5-lukemin.