KL: Jokereiden suuromistaja on alaskirjannut sijoituksensa – ”Veronmaksajatkin osallistuvat teoriassa välillisesti Jokereiden rahoittamiseen”

Alaskirjaukset kertovat siitä, ettei Norilsk Nickel Harjavalta ole nähnyt sijoituksella arvoa tulevaisuudessa, analyytikko Ari Rajala sanoo Kauppalehdelle.

40 prosenttia Jokereista omistava venäläistaustainen yhtiö Norilsk Nickel Harjavalta on tehnyt yli 14 miljoonan euron alaskirjauksen eli arvonalennuksen Jokereihin liittyvistä sijoituksistaan ja pääomalainastaan, Kauppalehti kertoo.

Norilsk Nickel Harjavalta tuli Jokereiden omistajaksi viime vuonna ostamalla 40 prosenttia Jari Kurrin Jack Promotions -yhtiöstä, joka omistaa Jokerit.

– Norilsk Nickel on kirjannut suoraan alas ostohinnan, eli se on nähnyt, että sillä sijoituksella ei ole arvoa tulevaisuudessa. Se on myös antanut pääomalainan, jolla se ei myöskään ole katsonut olevan enää arvoa. Jos niillä olisi arvoa, ne olisivat edelleen yhtiön taseessa saamisina, Alma Talentin analyytikko Ari Rajala sanoo Kauppalehdelle.

Rajala arvioi, että yhtiö voi vähentää alaskirjatut erät verotuksessa.

– Toki myös yhtiön Jokereille antama sponsoriraha ovat verotuksessa vähennyskelpoista, joten veronmaksajatkin osallistuvat teoriassa välillisesti Jokereiden rahoittamiseen.

Metallijätti Norilsk Nickelin taustalla on oligarkki Vladimir Potanin, joka on yhtiön pääomistaja.