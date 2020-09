Jokerit meni täysin hiljaiseksi – valkovenäläiset täyttivät kommenttikentät vetoomuksillaan

Valkovenäläiset vetoavat Jokereihin somessa.

Torstaina Minskiin paikallisen Dinamon vieraaksi matkustava Jokerit on ryhtynyt mediapaastoon.

Seuran sosiaalisen median tilit ovat hiljentyneet viime päivinä. Mutta vaikka Jokerit on itse lopettanut sisällön julkaisemisen, käy esimerkiksi sen Instagram-tilillä kovempi kuhina kuin aikoihin.

Jokerien tämän viikon ainoa julkaisu, hupparimainos, on kerännyt satoja kommentteja, kun tavanomaisesti kuvia kommentoivat muutamat.

Suuri osa kommenteista on englanniksi ja tulevat käyttäjiltä, jotka esittäytyvät valkovenäläisiksi.

Monilla heistä on sanasta sanaan sama viesti:

– Tulemalla Valko-Venäjälle pelaamaan tuette armotonta diktaattoria, jolla on verta käsissään.

Ihmiset vetoavat myös Jokerien pelaajiin kuten tuoreeseen kapteeniin Marko Anttilaan, jonka kolme päivää sitten julkaisema kuva on saanut yli sata kommenttia. Suosituin niistä on saanut reilusti yli tuhat tykkäystä.

– Pyydän, älkää menkö Minskiin pelaamaan diktaattorin maaperälle.

Anttila on vetoomusten jälkeen muuttanut asetuksiaan niin, etteivät kuvaa voi kommentoida muut kuin hänen seuraamansa henkilöt.

Valko-Venäjällä on nähty laajamittaisia mielenosoituksia sen jälkeen, kun maan presidentti, diktaattori Aljaksandr Lukashenka valittiin elokuussa virallisten vaalitulosten mukaan jatkokaudelle.

Rauhanomaiset mielenosoittajat ovat saaneet osakseen väkivaltaa maan turvallisuusjoukoilta.

YK:n itsenäiset ihmisoikeusasiantuntijat ilmaisivat aiemmin tällä viikolla ”äärimmäisen huolensa” maan poliisivoimien väitetysti käyttämistä toimenpiteistä kuten kidutuksesta.

Tuhansia rauhanomaisia mielenosoittajia on otettu kiinni viime viikkojen aikana, ja YK:n verkkosivuilla mainitaan umpimähkäisiin pidätyksiin liittyen, että tiettävästi ainakin kuuden ihmisen olinpaikka on tuntematon. Myös seksuaalisista hyväksikäytöistä sekä naisten ja lasten raiskauksista on raportoitu.