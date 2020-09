Kommentti: Jokerien Jari Kurri ei ole hyödyllinen idiootti – korkeintaan Putinin pöytälätkän kauko-ohjattu hyökkääjä

Jari Kurri saa ansiotonta kritiikkiä Jokerien valinnoista, kirjoittaa IS:n urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Jokereilla on ollut monta hankalaa paikkaa, mutta tuskin koskaan yhtä hankalaa kuin nyt.

KHL:ään 2014 siirretty entinen suomalaisen jääkiekon kruununjalokivi aloittaa uuden pelikauden Valko-Venäjän Minskissä kirpeässä poliittisessa vastatuulessa torstaina.

Valko-Venäjällä on meneillään ennennäkemätön kansannousu diktaattori Aljaksandr Lukashenkaa vastaan. Demokraattisen maailman sympatiat ovat kaduilla marssivien kansalaisten puolella.

Jopa Jokerien intohimoisin kannattajaryhmä Eteläpääty on sitä mieltä, ettei Jokerien pitäisi pelata Valko-Venäjällä.

Ja niin ovat valtaosa kaikista, jotka ovat asiasta jotain jossakin sanoneet – paitsi Jokerien pääomistajaksi nimetty kiekkolegenda Jari Kurri.

Kurrin mukaan Jokerit on anellut ottelun siirtoa, mutta siihen ei ole suostuttu, eikä Jokerit voi jättää ottelua pelaamatta.

Se on varmaan täysin totuudenmukainen selitys, mutta sisällöllisesti ontto, koska ottelun väliin jättämisestä selviäisi 0–5-tappiolla ja sakoilla, kuten Iltalehti on ansiokkaasti selvittänyt.

Jari Kurri ja Jokerit ovat kohun keskellä.­

Aivan eri syyt kuin sääntökirjan sanktiot pakottavat Jokerit pelaamaan.

Ihmisten on vaikea ymmärtää Jokerien ja Kurrin jääräpäisyyttä. Joukkueen edustajien taannoiset, hyvin ymmärtämättömät lausunnot MTV Urheilulle eivät piirrä kuvaa ajattelevasta ja valveutuneesta yhteisöstä, mutta tuomiota annettaessa on huomioitava lieventävät asianhaarat.

Mutta kyse ei ole vain tyhmyydestä tai välinpitämättömyydestä.

Jokerit on KHL:n vanki eli Venäjän presidentin Vladimir Putinin käsinukke. Sen toiminta lakkaa sillä hetkellä, jos venäläinen rahoitus lakkaa.

”Omistaja” Jari Kurri on Putinin Kremlistä ohjaileman pöytäjääkiekkopelin laitahyökkääjä, joka tekee maaliin siihen verkkoon, jonne oikea omistaja käskee.

Oikea omistaja on harjavaltalaisen nikkelitehtaan pääomistaja, Putinin lähipiiriin kuuluva oligarkki Vladimir Potanin, jonka taustalla taas on Jokereihin kymmeniä miljoonia euroja pumpannut oligarkki Gennadi Timtshenko, Hartwall-areenan omistaja.

Kurri ja apupojat saavat häärätä pelaajahankintoja ja karvauspelivariaatioita sekä ylläpitää kulissia ”suomalaisesta KHL-joukkueesta”, mutta tällaisessa hetkessä, kun KHL:n todellinen luonne ja olemassaolon tarkoitus paljastuvat, paljastuu myös Jokerien olemassaolon tarkoitus.

KHL on yksi Putinin lukuisista pehmeän vallankäytön instrumentista, ja se on olemassa Putinin rautanyrkissään pitämien oligarkkien rahoilla. Urheilun avokätinen tukeminen on eräänlainen Putinin lähipiiriin kuuluvien oligarkkien lupamaksu, jolla he lunastavat oikeuden jatkaa tuottoisia bisneksiään Venäjän valtion kanssa.

KHL on ihan muuta kuin puhdasverinen jääkiekkosarja. Sen etu on, että Jokerit pelaa Valko-Venäjällä määrätysti ja hyvässä urheiluhengessä.

Putinin toive on, että Lukashenka pysyy Valko-Venäjän johdossa. Putin ei halua nähdä ympärysvalloissa kansannousujen aaltoa, ja Valko-Venäjä on eräänlainen vaa’ankieli.

Minskiläisen KHL-joukkueen yksi olemassaolon tarkoitus taas on pönkittää Lukashenkan asemaa Valko-Venäjällä. Ketju on hyvin looginen.

Ja vaikka Jokerit ei matkasta kieltäytymällä vaikuttaisi Valko-Venäjän sisäpoliittiseen tilanteeseen käytännössä pätkääkään, siellä pelaamisen väkevä viesti on, että KHL on vahva liiga, Valko-Venäjä turvallinen maa ja ettei KHL:n vaikutuspiirissä ole koronavaaraa.

Urheilun yksi tarkoitus Putinin Venäjällä on kasvattaa kansallistunnetta ja tarjota kansalle muuta pohdittavaa kuin surkea elin- ja demokratian taso sekä terveysjärjestelmän ongelmat.

Jokerit on auliisti täyttänyt tätä tehtävää komeaa korvausta vastaan nyt kuusi vuotta.

Jari Kurri olisi voinut irtisanoutua, mutta Jokerit pelaisi Minskissä yhtä kaikki. Vaikka Kurrilla olisi asiaan yhteiskunnallisesti valveutunut, inhimillinen näkemys, isoja poikia se ei nyt kiinnosta.

Kieltäytymisellä olisi ollut vahva symbolinen demokratiaa puolustava viesti, mutta episodi on nyt hitaimmillekin paljastanut, kenen etua ja mitä tarkoitusta Jokerien yli 50 miljoonan euron tappiot tuottanut seikkailu Putinin liigassa palvelee.

Harry Harkimo on Jokerien entinen omistaja.­

Jokerit on osa pehmeän vallankäytön koneistoa, joka valjastetaan täysimääräisesti käyttöön, kun yksinvaltiaiden asemaa uhataan.

Valko-Venäjän kriisi, siihen elimellisesti kytkeytyvä Putinin henkilökohtainen intohimo ja hänen yksi pr-instrumenttinsa KHL muodostavat yhtälön, jonka johdosta Jokerit liihottaa sinivalkoisin siivin Minskiin tarkoituksenaan unohtaa politiikka ja keskittyä vain jääkiekkoon.

Irvokasta.

Harry Harkimon on nyt helppo sanoa, että jos hän vielä olisi omistaja, Jokerit ei pelaisi Valko-Venäjällä. Tosiasiassa hän kulki rahoittajien talutusnuorassa ihan samalla tavalla kuin Kurri nyt.

Harkimo voi sen sijaan huokaista helpotuksesta, ettei hän enää ole Jokerien ”omistaja”, sillä kansanedustajan olisi hankala selittää Operaatio Minskiä.

Poliittisen uransa kannalta Harkimo pääsi Jokereista eroon kreivin aikaan, kaiken lisäksi muhkeaa korvausta vastaan.

Kannattaa silti muistaa, mistä kaikki lähti liikkeelle 2013. Harkimo Jokerit KHL:ään myi, eikä seuraa tuo sieltä kukaan enää takaisin.