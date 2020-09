Ministeri Annika Saarikko otti Ylelle tiukasti kantaa Jokereiden Valko-Venäjä-kohuun

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko toivoi Ylen haastattelussa harkintaa Jokereiden seurajohdolta.

KHL-liigassa pelaava Jokerit tiedotti maanantaina, että se aikoo avata sarjakautensa torstaina Minskissä Valko-Venäjän poliittisesta turbulenssista huolimatta.

Jokereiden päätös matkata Dynamo Minskin vieraaksi on herättänyt kiivasta keskustelua ja päätöstä on kritisoitu laajalti.

Tiistaina asiaan otti kantaa myös tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk).

Saarikko totesi Ylelle, että Valko-Venäjän tilanne on huolestuttava sananvapauden, länsimaisten arvojen ja ihmisoikeuksien kannalta. Hän vetosi haastattelussa suomalaisen urheilujärjestelmän sisäiseen harkintakykyyn.

– Suomessa on pitkä perinne siitä, että voimme luottaa lajiliittoihin ja seuroihin, ja heidän omaan harkintaansa tämäntyyppisissä tilanteissa. On selvää, että Suomen valtionjohdosta on esitetty kriittinen arvio osana koko EU:n yhteisöä siitä, miten Valko-Venäjällä on ihmisoikeustilanne viime viikkoina ja jo paljon sitä ennen kehittynyt, ministeri kommentoi Ylelle.

Saarikko muistutti myös urheilun eettisestä ja arvopohjaisesta vastuusta.

– Siksi rohkaisen ja toivon, että Jokerien seurajohto taloudellisista syistä huolimatta harkitsee, millaisen viestin tämä lähettää.

Valko-Venäjällä on mellakoitu sen jälkeen kun maan presidentti Aljaksandr Lukashenka voitti elokuun alussa vilpillisiksi epäillyt presidentinvaalit. Paikallisia poliiseja on syytetty mielenosoittajiin kohdistuneesta väkivallasta ja pidätyksistä.

Jääkiekon pelaajayhdistys, Suomen Jääkiekkoilijat Ry julkaisi aiemmin tiistaina oman kannanottonsa tilanteeseen. Se totesi tiedotteessaan, ettei suosi urheilutapahtumien järjestämistä Valko-Venäjällä maan ”hajanaisen ja huolestuttavan” tilanteen takia.

Myös Jokereiden kannattajayhdistys Eteläpääty Ry on ilmoittanut vastustavansa päätöstä.

Jokerit kertoi maanantain tiedotteessaan pyrkineensä siirtämään Dynamo Minskiä vastaan pelattavaa ottelua, mutta valkovenäläisseura ei siihen suostunut. Näin ollen Jokereiden on tulkintansa mukaan noudatettava KHL:n sääntöjä ja pelata ottelu alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Jokereiden puheenjohtaja, jääkiekkolegenda Jari Kurri.­

Jokereiden puheenjohtaja Jari Kurri kertoi maanantaina, että joukkue matkaa Minskiin vasta pelipäivänä ja poistuu maasta heti ottelun jälkeen.

– Toivomme, että Valko-Venäjä löytää rauhanomaiset ratkaisut poliittiseen tilanteeseensa, hän totesi.