Jokerien kotipelit Venäjälle? Muutto tietäisi vaikeuksia perheelliselle konkarihyökkääjälle: ”Poissa pelaajien käsistä”

Jokerien ympärillä riittää kysymysmerkkejä.

Varmaa on ainoastaan epävarmuus. KHL:n arvaamattomassa arjessa työskentelevät tietävät tämän harvinaisen hyvin.

KHL:n tulevan kauden pitäisi alkaa 2. syyskuuta, mutta toistaiseksi paletti on levällään. Sunnuntaina KHL tiedotti, että otteluohjelman julkistaminen venyy heinäkuun loppuun.

Vielä suurempi kysymys on, missä Venäjän ulkopuoliset KHL-seurat pelaavat tulevalla kaudella. Koronapandemian luoma epävarmuus ja matkustusrajoitukset saattavat tarkoittaa sitä, että Jokerit joutuu pelaamaan kauden kotiottelut Venäjällä.

Jokerien puheenjohtaja ja pääomistaja Jari Kurri kertoi IS:lle viime viikolla, että seurassa eletään tällä hetkellä siinä toivossa, että Jokerit pystyy pelaamaan kotiottelut Helsingissä.

Jokerien pelaajia evakkoreissu Venäjälle ei kihelmöi.

– Jos joku muu päätös tulee kuin se, että pelaamme Helsingissä, siitä tulee hankalaa, sanoi konkarihyökkääjä Jesse Joensuu Ilta-Sanomille.

– Kysymysmerkkejä on paljon ilmassa. Valmistaudumme täysin normaalisti kauteen, koska mitään virallista infoa ei ole tullut. Seuran toimijat, jotka ovat sinne soitelleet, saavat tietenkin viimeisimpiä mahdollisia skenaarioita, mutta mikään niistä ei ole toteutunut eikä niitä ole julkistettu.

Joensuu, 32, kuuluu niihin Jokerien pelaajiin, joilla on jälkikasvua. Kuukausien ero perheestä itärajan takana ei tunnu tässä vaiheessa realistiselta vaihtoehdolta.

– Juttelimme tästä himassa. Päädyimme siihen vaihtoehtoon, että kaikki muut vaihtoehdot kuin Helsingissä pelaaminen ovat niin hankalia ja vaativat paljon erityisjärjestelyjä perheeltä, ettei niitä kannata edes pohtia, kun pöydällä ei ole mitään konkreettista. Se keskustelu jätettiin kokonaan käymättä. Käydään se sitten kun saadaan lisää tietoa, Joensuu kertoi.

– Siviilipuolen hommat mietityttävät, jos ei tule normaalia kautta. On niin paljon eri vaihtoehtoja pöydällä, ettei ole kauhean hedelmällistä alkaa keskustella vielä mistään.

Jokerien pelaajat kokoontuivat yhteen ensimmäisen kerran maanantaina. Tällä viikolla ohjelmassa on eri testejä ja ensimmäiset jääsessiot. Virallinen harjoitusleiri alkaa viikon päästä maanantaina 27. heinäkuuta.

Jesse Joensuu Jokerien harjoituksissa talvella 2019.

– Sitä vain on miettinyt, että asiat järjestyvät jotenkin ja pyrkii keskittymään vain omaan hommaan. Viikosta tulee mielenkiintoinen, kun kaikki kokoontuvat yhteen. Tämä on varmasti kuuma puheenaihe pelaajien kesken, uskoi Joensuu.

Joensuu on pelannut KHL:ssä kaudesta 2015–16 lähtien. Maailman kovimmissa kiekkosarjoissa marinoitunut hyökkääjä on oppinut vuosien varrella siihen, että KHL:ssä kaikkeen on varauduttava.

– Näiden vuosien aikana tehtyjä päätöksiä ei olisi mitenkään pystynyt ennustamaan. Kaikista huhuista, joita on kuullut, hyvin harva on pitänyt paikkansa tai toteutunut. Venäjä on Venäjä. Kaikki on mahdollista, hymähti Joensuu.

– En stressaa ikinä asioista, jotka eivät ole vastuullani. Kun on vielä kyseessä KHL ja Venäjä, sen tietää, ettei yhden pelaajan äänellä ole mitään merkitystä. Olisi eri asia, jos kyseessä olisi SM-liiga tai pelaisi NHL:ssä.

Joensuu on tottunut siihen, että huhumylly pyörii KHL:ssä.

– Tämä koko juttu on niin poissa meidän pelaajien käsistä, että voimme tehdä vain oman hommamme ja varmistaa, että on mahdollisimman hyvässä kunnossa, kun kausi alkaa.

Kurrin suulla Jokerit on toivonut KHL:n suuntaan kauden alun siirtämistä myöhemmäksi, lokakuun alkuun. Joensuu näkee tämän vaihtoehdon pelaajien näkökulmasta parhaaksi vallitsevissa olosuhteissa.

– Ottamalla maajoukkuetauot pois, ja jos Amur Habarovsk jäisi pois ja Kunlun pelaa Moskovassa, pystyisimme kahden kuukauden päästä aloittamaan kauden ja pelaamaan vielä täysin hyvän urheilullisen sarjan. Se kuulostaisi varmaan myös kaikille suomalaisille kiekkofaneille ja -toimijoille järkevältä vaihtoehdolta, pohti Joensuu.