KHL:n suomalaisseuran tilanne on kriittinen – Pekka Jormakka: ”Aika suuret summat kyseessä”

Vitjaz Podolsk on talousvaikeuksissa.

KHL:n runkosarjan on tarkoitus alkaa 2. syyskuuta, mutta puolitoista kuukautta ennen kauden alkua moni asia on levällään.

Yksi akuuteista kysymyksistä on ensi kaudelle osallistuvien seurojen lukumäärä.

KHL:n puheenjohtaja Aleksei Morozov kertoi liigan verkkosivujen haastattelussa, että viisi seuraa ei ole vielä maksanut kaikkia pelaajapalkkioita viime kaudesta.

Kahdessa näistä seuroista, Vitjazissa ja Amurissa, tilanne on Morozovin mukaan huolestuttava.

– Vielä odotellaan. Palkkoja on sisässä. Kaikilla pelaajilla on kolmen kuukauden palkat saamatta, joten kyseessä on aika suuret summat, kertoi Vitjazissa viime kaudella pelannut Pekka Jormakka Ilta-Sanomille.

Jormakan lisäksi Vitjazissa kiekkoilivat viime kaudella suomalaisista Ville Lajunen, Miro Aaltonen ja Joonas Nättinen.

Jormakka myöntää, että tilanne on stressaava.

– Kukaan ei oikein ilmoita mitään. Agenttini hoitaa hommaa sinne suuntaan, mutta tässä on joutunut välillä itsekin ottamaan yhteyttä seuran joukkueenjohtajaan ja kysymään, että mikä on tilanne.

– Sieltä ilmoitettiin, että kaikkien palkkojen pitäisi tulla25. heinäkuuta. Seuran on pakko hoitaa palkat, jos meinaavat pelata ensi kaudella, Jormakka sanoi.

Jormakan tulevan kauden osoite on tässä vaiheessa auki. 29-vuotias laitahyökkääjä on pelannut viisi viime kautta KHL:ssä.

– Ei ole mitään tietoa vielä. Kaikki on auki. Todennäköisesti koronan takia monessa seurassa odotellaan. Seurat eivät oikein tee mitään tällä hetkellä.

– Jotain kiinnostusta on ollut, muun muassa Saksasta, mutta ei vielä mitään tarjouksia. Sen voi sanoa, että ura jatkuu ulkomailla, Jormakka ilmoitti.