Jääkiekkovalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma kertoi Twitterissä, että hänen rakkaan koiransa Riston viimeiset hetket saattavat olla käsillä.

Helsingin Jokerien valmennustiimiin kuuluva Ari-Pekka Pajuluoma joutuu valmistautumaan Risto-koiransa viimeisiin hetkiin.

Pajuluoma julkaisi maanantaina koskettavan twiitin, jossa hän kertoi, että hyvän ystävän viimeiset hetket alkavat olla käsillä.

– Oon pelänny tätä hetkeä. Riston elämänlanka alkaa ilmeisesti olla aika lopussa. Tänään saatiin vielä uusia lääkkeitä ja toivotaan et saataisiin niistä vielä apua ja lisäaikaa. 13-vuotta ollaan nyt yhdessä tallattu ja tuntuu pahalta, jos hyvästä ystävästä aika jättää, jääkiekkovalmentaja twiittasi.

Pajuluoma kertoi IS:lle puhelimitse, että muuten hyvässä kunnossa olevan koiran kroppa alkaa pettää.

– Ilmeisesti selässä on jotakin häikkää, eikä hermotus mene kunnolla takapäähän. Se on nyt Ristolla se ongelma, hän sanoo.

KHL-valmentaja ei ole vielä luopunut toivosta, vaan Risto kokeilee vielä uutta lääkitystä. Pajuluoma toivoo lääkityksen toimivan ja antavan vielä lisäaikaa, mutta ei halua rakkaan koiransa kärsivän.

– Sitä tässä on mietitty, että mitkä ovat ne rajat, milloin pitää aloittaa hyvästely. Ainakaan kärsimystä hänelle ei saa tuottaa enemmän kuin on tarpeen. Sitä tässä varmasti arvioidaan tuleva viikko ja katsotaan, auttavatko lääkkeet.

– Olen todella huono hyvästelemään. Kun tämä tilanne oli edellisen koiramme kanssa käsillä, en pystynyt viemään sitä viimeiselle matkalleen, enkä pysty nytkään. Sanoin sen jo vaimollekin.

Pajuluomalle on 13 vuoden aikana muodostunut läheinen suhde pyreneittenpaimenkoiran kanssa, vaikka hän joutuukin kiekkokauden aikana olemaan paljon poissa kotoa.

Risto on tehnyt vaikutuksen isäntäänsä ainaisella iloisuudellaan ja sosiaalisella luonteellaan.

– Risto on mainio persoona. Hellä, kiltti ja kaikille iloinen. Se on tuonut paljon iloa meidän arkeemme. Lapsen syntymä on tietysti jonkin verran muuttanut koirien roolia perheessämme, mutta tärkeitä ne ovat edelleen, Pajuluoma kuvailee.

Perheessä on Riston lisäksi myös toinen samanrotuinen koira samasta kennelistä, mikä hieman helpottaa mahdollisesti edessä olevaa luopumisen tuskaa. Pajuluomalla on kuitenkin erityinen kiintymyssuhde Ristoon.

– Se on ollut vähän niin kuin meikäläisen koira. On ollut hienoa palata pelireissuilta kotiin, kun Risto on aina iloisena vastassa.

Pajuluoma toivoo, että uusi lääkitys auttaisi ja koira saisi vielä muutaman kivuttoman lisävuoden. Selvää on kuitenkin, että koiria perheessä on jatkossakin.

– Kyllä meillä varmasti tulee aina koira tai koiria olemaan. Kahdeksanvuotias poikanikin on todella kiintynyt niihin. Uuden hankintaa pohditaan sitten, jos Risto on päästettävä viimeiselle matkalleen.