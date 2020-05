Jokerit vahvisti rivejään ruotsalaisella tehopuolustajalla

Jokerien alakerta sai vahvistusta länsinaapurista.

Jokerit ja ruotsalaispuolustaja Jonathan Pudas ovat tehneet kaksivuotisen sopimuksen.

Pudas on pelannut viime kaudet SHL:ssä Skellefteå AIK:n riveissä. Viime kaudella 27-vuotias Pudas oli SHL:n kolmanneksi tehokkain puolustaja tehoilla 13+23=36.

Oikealta ampuva kiekollinen puolustaja debytoi viime kaudella myös Ruotsin maajoukkueessa EHT-tasolla.

– Pudas on lukeutunut SHL:n kärkipuolustajiin viime vuosina. Hänellä on terävä peliote ja mainio pelikäsitys, minkä myötä hän on erittäin hyvä kiekollisessa pelissä ja pelin avaamisessa, kuvaili Jokerien GM Jari Kurri tiedotteessa.

Jokerit on julkaissut viime aikoina tiheällä tahdilla uusia pelaajasopimuksia.

Aiemmin Jokereihin liittyivät laitahyökkääjä Iiro Pakarinen, puolustaja Jakub Krejcik ja laitahyökkääjä Julius Junttila.