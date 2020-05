Jokerit hankki NHL:ssä pelanneen Iiro Pakarisen

Iiro Pakarinen jatkaa uraansa Jokereissa.

Savolaislähtöinen Iiro Pakarinen, 28, siirtyy Jokereihin Barys Nyr-Sultanista, jossa hän pelasi viime kaudella 22 KHL:n runkosarjaottelua tehopistein 4+6=10. Pakarinen solmi Jokerien kanssa kolmen vuoden sopimuksen.

Voimahyökkääjä pelasi kaudet 2014–18 Pohjois-Amerikassa. NHL:ssä hän pelasi 134 runkosarjan ottelua ja teki niissä 23 (10+13) tehopistettä edustaen Edmonton Oilersia. AHL:ssä Pakarinen pelasi 66 ottelua (27+18=45).

Pakarinen on Florida Panthersin seitsemännen kierroksen varaus vuodelta 2011.

KHL:ssä Pakarinen on edustanut myös Metallurg Magnitogorskia.

– Olo on tosi onnellinen ja etuoikeutettu, että pääsee Jokereihin pelaamaan. Hieno seura, jolla on hienot perinteet, ja joukkue on varmasti vahva ensi kaudellakin. Kamppailemme ihan varmasti siitä kirkkaimmasta. Innolla odotan tulevaa kautta, Pakarinen kertoi Jokerien tiedotteessa.

– Pakarinen on pelannut kuudella viime kaudella NHL:ssä ja KHL:ssä. Hän tuo hyökkäykseemme suoraviivaisuutta, on vahva kamppailemaan ja omaa hyvän laukauksen. Lisäksi hänen työmoraalinsa on illasta toiseen korkealla tasolla, kertoo Jokereiden GM Jari Kurri.

Suonenjoelta kotoisin oleva Pakarinen on edustanut SM-liigassa KalPaa ja HIFK:ta.

Leijonissa Pakarinen on pelannut 24 ottelua. Hän kuului kevään 2014 MM-hopeaa saavuttaneeseen joukkueeseen.