Leijonien entinen päävalmentaja Kari Jalonen on KHL-seuran kiikarissa – kova nimi kilpailijana

Menestysvalmentaja Kari Jalonen on valmis ottamaan töitä vastaan.

KHL-seura Barys Nur-Sultan on etsinyt uutta päävalmentajaa, kun Andrei Skabelka siirtyi toukokuun alussa kilpailijaseura Lokomotiv Jaroslavlin leipiin.

Barys Nur-Sultanin päävalmentaja on perinteisesti nähty myös Kazakstanin maajoukkueen ruorissa.

Yksi ehdokkaista on Leijonien entinen päävalmentaja Kari Jalonen.

60-vuotias Jalonen valmensi viimeksi sveitsiläistä SC Berniä, joka vapautti hänet tehtävistään tammikuun lopussa.

Ennen Berniä hän valmensi Suomen A-maajoukkuetta 2014–2016. Tuo jakso päättyi MM-hopeaan Pietarissa.

Jalonen valmensi Bernin vajaassa neljässä vuodessa kahteen Sveitsin mestaruuteen ja kolmeen runkosarjan voittoon.

– Yleisellä tasolla minulla on mahdollisuus ottaa töitä vastaan. Agentti hoitaa asioitani ja ottaa sitten yhteyttä, jos siihen on aihetta. Minulla ei kyllä ole kiire minnekään, Jalonen kertoi perjantaina puhelimitse.

– Olen painanut aika pitkän pätkän eri joukkueissa ja sarjoissa. Korona-aikana olen ehtinyt vetää vähän happeakin.

Jalosen pesti Bernissä päättyi ennen aikojaan. Joukkue ei pystynyt keräämään sarjassa niin paljon pisteitä, että se olisi taistellut runkosarjan kärkisijoista.

– Välillä asiat menevät näin valmentajan ammatissa. Vajaat neljä vuotta Sveitsissä olivat hienoja. Hoidimme seurajohdon kanssa hommat läpi hyvässä hengessä. Molemmille osapuolille jäi arvostus toista kohtaan. Varmasti jätin kädenjälkeni sinnekin, hän summasi.

Kari Jalonen johti SC Bernin kahteen Sveitsin mestaruuteen. Bern vapautti hänet tehtävistään tammikuussa 2020.

Joukkueen maalivahtipeli ei sujunut niin kuin mestarikandidaatilta kuuluisi, joskin kokeneen Tomi Karhusen siirtyminen Pelicansista sveitsiläistorjujan tilalle kesken kauden Berniin nosti veskaripelin tasoa.

– Aloitimme kauden seurajohdon tekemällä maalivahtiratkaisulla, Jalonen totesi.

Jalonen on toiminut vuodesta 2001 lähtien seuratasolla päävalmentajana SM-liigan lisäksi KHL:ssä ja Sveitsissä. Ruotsin pääsarja on häneltä vielä kokematta.

– Niin. Se on mielenkiintoinen omanlaisensa sarja. SHL on ollut perinteisesti ruotsalaisten päävalmentajien käsissä. Ruotsin sarjassa nousee esiin nuoren polven valmentajia – kuten SM-liigassa. Se on hyvä asia jääkiekolle.

Kokenut tshekkivalmentaja Milos Riha ilmoitti perjantaina shaiba.kz:lle, että hän neuvottelee Barys Nur-Sultanin ja Kazakstanin maajoukkueen päävalmentajan tehtävistä.

– Neuvottelut ovat käynnissä ja niistä tulee lisää tietoa myöhemmin. Heillä on myös muita ehdokkaita. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu, Riha sanoi.

Riha, 61, on vaikuttanut kaksi viime kautta Tshekin maajoukkueen peräsimessä.

Hänellä on KHL-kokemusta kausilta 2008–2014 Moskovan Spartakista, Atlant Mytitichistä, Pietarin SKA:sta ja Avangard Omskista sekä 2015–2018 Slovan Bratislavasta.