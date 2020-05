Uutistoimisto Tass: KHL-seuran miljardööriomistaja ja Vladimir Putinin pelikaveri teki itsemurhan

Sibir Novosibirskin omistaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja, miljardööri Dmitri Bosov on löydetty kuolleena.

KHL-seura Sibir Novosibirskin hallintoneuvoston puheenjohtaja, miljardööri Dmitri Bosov on kuollut. Uutistoimisto Tassin viranomaislähteiden mukaan 52-vuotias Bosov riisti hengen itseltään tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Kuolinajaksi on täsmennetty noin kello neljä aamuyöllä. Silloin Bosov oli viimeisen kerran sosiaalisessa mediassa.

Vaimo löysi Bosovin menehtyneenä keskiviikkona päivällä Odintsovosta Usovon kylästä Moskovan esikaupunkialueelta. Bosov ei jättänyt jälkeensä viestiä, jossa hän olisi kertonut syitä päätymisestään itsemurhaan.

– Nainen oli huolissaan, kun hän ei saanut yhteyttä aviomieheensä. Hän meni Usovoon perheen huviasunnolle ja löysi sieltä miehensä kuolleena, uutistoimisto Ria Novost kertoi.

Bosovia jäivät kaipaamaan vaimo ja neljä lasta.

Bosov oli talouslehti Forbesin tämän vuoden listauksessa Venäjän 86. rikkain henkilö. Forbes arvioi hänen omaisuudekseen 1,1 miljardia dollaria (1,0 miljardia euroa).

Bosov syntyi maaliskuussa 1968 Barnaulin kaupungissa. Hänen isänsä oli paikallinen teollisuuspamppu ja äitinsä englannin kielen opettaja.

Hän valmistui vuonna 1991 Moskovan valtiollisesta teknillisestä yliopistosta

Bosov loi omaisuutensa hiilialalla. Hän oli osaomistajana hiilentuotannon suuryrityksissä Vostokugolissa ja Sibantratsitissa sekä kaivosalan suurkonsernin Alltechin hallituksen puheenjohtaja.

Bosov on ollut kiinnostunut jääkiekosta pikkulapsesta saakka. Hän pelasi itse Barnaulissa juniori-iässä, ja vaurastuttuaan hän on osallistunut samoihin kiekkotapahtumiin, joissa on käynyt pelaamassa myös Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Sibantratsit hankki jääkiekkoseura Sibir Novosibirskin omistukseensa keväällä 2008. Kauppahinta oli 30 miljoonaa dollaria. Siitä lähtien Bosov on ollut Sibirin omistaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja.