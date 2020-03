Lähde: Jokerit kaappaamassa kaksi Ruotsin maajoukkuepelaajaa

Jonathan Pudas on kiekollisesti taitava ja tehokas puolustaja.

Ruotsalaisen HockeyNewsin mukaan puolustaja Jonathan Pudas ja maalivahti Anders Lindbäck pelaavat Jokereissa ensi kaudella.

Jokerit on värväämässä kahta Ruotsin maajoukkuetason pelaajaa ensi kaudeksi. Ruotsalaisen kiekkosivuston hockeynews.sen mukaan puolustaja Jonathan Pudas ja maalivahti Anders Lindbäck ovat siirtymässä Jokereihin.

Pudas on ollut viime vuodet Ruotsin SHL:n parhaita hyökkääviä puolustajia. 26-vuotias Pudas on pelannut SHL:ssä viiden kauden aikana 254 ottelua ja tehnyt niissä 40+89=129 tehopistettä. Yli puolen tehopisteen keskiarvo ottelua kohti on puolustajalle todella kova saavutus.

Päättyneellä kaudella Pudas pelasi Skellefteåssa ja teki 52 ottelussa 36 (13+23) tehopistettä. Sillä saldolla hän oli SHL:n runkosarjassa puolustajien pistepörssissä kolmanneksi tehokkain. Maajoukkuedebyytti tuli helmikuussa Ruotsin EHT-turnauksessa.

Pudas on pelannut SHL:n finaalisarjassa kahdesti, mutta sekä kaudella 2016–17 Brynäsissä että kaudella 2017–18 Skellefteåssa Pudaksen osa oli jäädä kakkoseksi.

Anders Lindbäck on pelannut myös SM-liigassa, NHL:n työsulun aikana kaudella 2012–13 Ilveksessä.

31-vuotias Lindbäck on pelannut urallaan kahdeksan kautta Pohjois-Amerikassa, mutta läpilyönti NHL:ssä jäi puuttumaan. Lindbäck palasi toissa kaudeksi Eurooppaan ja Sveitsin liigaan Davosiin.

Nyt takana on uran ensimmäinen kausi KHL:ssä, kun hän tilkitsi Torpedo Nizhni Novgorodin maalia. Lindbäck oli mainiossa vireessä varsinkin runkosarjan lopussa, kun Torpedo varmisti pudotuspelipaikkansa. KHL:n runkosarjassa hän pelasi 36 ottelua mainiolla torjuntaprosentilla 92,3.

Lindbäckin suurin saavutus on MM-pronssi kevään 2010 kisoista Saksasta. Lindbäck pelasi noissa kisoissa yhden ottelun.

Lindbäck on pelannut myös SM-liigassa. NHL:n työsulun aikana kaudella 2012–13 hän edusti Ilvestä 13 ottelussa mainiolla torjuntaprosentilla 93,0.

Pudaksesta kaavaillaan korvajaa Jokerit todennäköisesti jättävälle Mikko Lehtoselle. Lindbäckistä puolestaan tulee kelvollinen aisapari Janis Kalninsille.