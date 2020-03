Kommentti: KHL pitää suomalaispelaajia nyt panttivankinaan Venäjällä – kahleina toimivat raha ja pelko

Moni KHL:n suomalaispelaaja haluaisi kotiin, mutta ei pääse, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Tilanne on absurdi.

Tai oikeastaan se on sairas vaikka naapurimaassa Venäjällä ei sairautta vielä tunnustetakaan.

Koko muu maailma sulkeutuu. Suomessakin pohditaan jo liikkumisen rajoituksia, jopa mahdollisesti Uudenmaan eristämistä dramaattisesti pahanevan koronapandemian takia.

Sen sijaan Venäjän kiekkosarja KHL haluaa jatkaa pudotuspelejä niin pian kuin mahdollista.

Jokereillekin pidetään tuoreen tiedon mukaan vielä ovea auki pudotuspelien pelaamiseen, vaikka seura ilmoitti jo hyvän aikaa sitten jättäytyvänsä pois ja on lopettanut toimintansa tältä kaudelta.

Oligarkkien rahoittama KHL on elimellinen osa Putinin politiikkaa, joten liiga ei voi kulkea Kremlin kanssa eri suuntaan. Näin sen virallinen totuus on Kremlin totuus.

Toinen räikeä esimerkki on Valko-Venäjä, jossa kiekkokautta jatketaan loppuun saakka ja jalkapallokausi alkoi normaalissa päiväjärjestyksessä.

Suomen rahapelimonopoli Veikkaus nosti kaiken lisäksi Valko-Venäjän jalkapalloliigan ottelut vedonlyöntikohteekseen.

Vedonlyöntilistaa voi huoletta kutsua koronabingoksi.

Suomalaiset peloissaan

KHL:ssä pelaa nelisenkymmentä suomalaista, joista suuri osa Jokereissa. He ovat turvassa kotonaan Suomessa. Myös Salavat Julajev Ufan suomalaiset livahtivat kotiin heti, kun KHL päätti pitää tauon pudotuspeleistä.

Venäjällä kauden jatkumista odottelee vielä toistakymmentä suomalaista. Kuka missäkin ja minkäkin vapaaehtoisuuden tasolla.

Ufan suomalaismaalivahti Juha Metsola ihmetteli Ilta-Sanomissa jo viime viikolla KHL:n ja Venäjän suhtautumista koronaan.

– Koronatartunnat ovat levinneet hurjaa vauhtia maailmalla, ja miksi ihmeessä tilanne olisi erilainen Venäjällä? Erikoista ehkä, mutta ainakaan Ufassa koronauhka ei näkynyt ihmisten arjessa millään tavalla. Ihmisiä riitti kadulla aivan normaalisti, Metsola kertoi 19. maaliskuuta.

Lisäksi Metsola sanoi, ettei pudotuspelien pelaamissa olisi enää järkeä.

Metsola joutui välittömästi ryöpytykseen lausunnoistaan, sillä Venäjällä luetaan tarkasti kaikki mielipiteet ja reagoidaan voimakkaasti kaikkeen kritiikiltä haiskahtavaan.

Urheilusivusto Championatin toimittajan Pavel Panyshevin mielestä KHL:ää arvostelevat pelaajat pitäisi panna maksamaan kritiikistään.

– KHL:n ulkomaalaispelaajat ovat unohtaneet, että he saavat miljoonia Venäjällä. Heitä täytyy rangaista ruplissa, Panyshev vaatii jutussaan.

Suomalaiset pelaajat ja KHL:ssä työskentelevät valmentajat ovatkin olleet sittemmin hiljaa.

KHL pitää suomalaisia panttivankinaan. Kahleena toimii pelko. Kritiikki ja pullikointi kostautuu todennäköisesti potkuina, palkanalennuksena tai muuna huonona kohteluna.

Luvaton kotiinlähtö olisi jo sen tason julkinen vastalause, että siitä seuraisi melkoisella varmuudella rangaistus.

Moni suomalainen on Venäjällä tällä hetkellä peloissaan ja haluaisi kotiin, mutta kukaan ei uskalla lähteä saati puhua asiasta. Siksi suomalaispelaajat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta noudattavat tiedotuksessaan Venäjän virallista linjaa.

Onnen maa

KHL on ollut suomalaisille pelaajille taloudellinen onnen maa. Suomeen on noussut useampi kivitalo KHL-rahalla – tai on hankittu uskottavat neliöt vielä suuremmasta kivitalosta.

Moni pelaaja on saanut taloudellisen turvan loppuelämäkseen KHL:ssä ja yhtä moni haluaa edelleen saada.

On meillekin tuttu sanonta, että sen lauluja laulat kenen leipää syöt.