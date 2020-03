KHL:n toimia hämmästellyt Juha Metsola päätyi ryöpytykseen Venäjällä – agentti riensi nöyrästi korjaamaan lausuntoja

Juha Metsola on kiekkoillut pitkään KHL:ssä.

Venäjältä Suomeen lentänyt jääkiekkomaalivahti Juha Metsola saa kuulla kunniansa venäläisessä urheilulehdessä.

Ufassa Salavat Julajevin riveissä pelaava maalivahti Juha Metsola on tällä hetkellä kotonaan Tampereella koronakaranteenissa, mutta samaan aikaan Venäjällä hän on lehtien palstoilla KHL-kritiikkinsä vuoksi.

Metsola lensi Ufasta Helsinkiin, kun sai siihen seuralta luvan KHL:n koronavirustauon aikana.

IS:lle antamassaan haastattelussa Metsola rohkeni kuitenkin ihmetellä KHL-liigan tapaa suhtautua koronaviruksen muodostamaan uhkaan. Liigassa on yhä voimassa päätös, jonka mukaan pudotuspelit jatkuvat koronavirustauon päätyttyä 10. huhtikuuta.

– KHL:n pudotuspelien jatkamisessa ei olisi mitään järkeä sen paremmin urheilullisesti kuin terveydellisestikään. On tosi outoa, että KHL enää edes miettii pudotuspelien pelaamista, Metsola sanoi IS:lle.

Metsolan IS:lle antama haastattelu on herättänyt huomiota Venäjällä, sillä venäläisen tulkinnan mukaan pelaaja ei saisi kyseenalaistaa omaa kotipesäänsä eli KHL-liigan päätöksiä.

Kovinta kritiikkiä esittää urheilusivusto Championatin toimittaja Pavel Panyshev, jonka mielestä KHL:ää arvostelevat pelaajat pitäisi panna maksamaan kritiikistään.

– KHL:n ulkomaalaispelaajat ovat unohtaneet, että he saavat miljoonia Venäjällä. Heitä täytyy rangaista ruplissa, Panyshev vaatii jutussaan.

Panyshevin mukaan ulkomaalaisten KHL-pelaajien matkustaminen liigatauon ajaksi kotiin on sinänsä ymmärrettävää, mutta heidän lehdille antamansa kommentit eivät sitä ole.

– Jotkut heistä ovat esittäneet jostain syystä melko käsittämättömiä kommentteja, jotka iskevät sekä KHL:n imagoon että pelaajien omiin seuroihin. Tällainen ei ole oikein, vaan miljoonia ansaitsevien pelaajien täytyy ymmärtää, mitä voi sanoa ja milloin, Panyshev kirjoittaa.

Panyshev listaa artikkelissaan muutamia pelaajia, joihin hänen kritiikkinsä kohdistuu. Heitä ovat Avtomobilistin Nigel Dawes ja Salavat Julajevin Linus Omark sekä Juha Metsola.

Panyshevin mukaan esimerkiksi Omarkin ja Metsolan olisi pitänyt sanoa seuralleen kiitos siitä, että heidät päästettiin liigan tauon ajaksi kotiin, mutta sen sijaan he ovat antaneet ”ei-niin-mukavia haastatteluja”.

Panyshevin mukaan Metsolan puheet johtivat Venäjällä jo siihen, että tämän agentti Andrei Trefilov joutui astumaan esiin ja korjaamaan tilanteen.

– Juha Metsolalla on voimassa oleva sopimus seuran kanssa. On selvää, että heti tilanteen salliessa Juha palaa KHL:ään Salavat Julajevin palvelukseen, Championat siteeraa Trefilovin lausuntoa, joka on julkaistu myös muilla venäläissivustoilla.

Juha Metsolan puheet nostivat kohua itänaapurissa.

Trefilovin mukaan Metsolan lentäminen Suomeen johtui koronaviruksen aiheuttamasta force majeure -tilanteesta eikä KHL-liigasta itsestään.

– Tämä ei tarkoita, että Metsola aliarvioisi liigaa tai että hän ei aikoisi palata Venäjälle. Metsola palaa heti, kun on tarpeen ja kun liiga ilmoittaa turnauksen jatkumisesta, Trefilov jatkoi.

Venäjällä on ihmetelty myös ruotsalaisen pelaajan Linus Omarkin lausumia Expressen-lehdelle. Lehti ehti ensin kirjoittaa, että Omark olisi ilmoittanut pian Ruotsiin lennettyään, ettei hän palaa enää Venäjälle, mutta pian sen jälkeen lehti muutti Omarkin lausuman aivan toisenlaiseksi.

Championat-sivusto kertoo, että Omarkin sitaatin muuttaminen tapahtui sen jälkeen, kun venäläislehti oli kysynyt kommentista Omarkilta itseltään.

– Linus sanoi, että ruotsalaislehti vääristeli hänen sanojaan ja kirjoitti aivan toisin kuin hän oli puhunut. On mahdollista, että asia olikin niin, tai sitten Omark ymmärsi itse, että hän oli päästänyt suustaan ulos liikoja, Panyshev kirjoittaa.

Lopputulos oli joka tapauksessa se, että Expressen muutti Omarkin sitaattia. Korjatussa versiossa Omark ilmoittaa olevansa valmis palaamaan Venäjälle.

Championatille Omark itse vakuutti paluuhalujaan myös näin.

– En ole koskaan sanonut, etten palaa. Olen onnellinen Ufassa ja seurassa ja palaan mielelläni, jos niin täytyy. Soitin jo tälle (ruotsalaistoimittajalle) ja vaadin häntä tekemään oikaisun. Se on hänen fantasiaansa, en ole koskaan näin sanonut, Omark selitti venäläislehdelle.

Panyshevin mielestä KHL-pelaajien olisi syytä ottaa opiksi ja pitää suu soukemmalla jatkossa.

– Luulen, että näiden tapausten jälkeen ulkomaalaispelaajat tulevat käyttäytymään viisaammin, Panyshev arvelee.

Venäläistoimittaja arvelee myös, että ulkomaalaispelaajien agentit ovat jo teroittaneet päämiehilleen, että näiden ei pitäisi antaa harkitsemattomia lausuntoja.

– Saattaa olla, että jotakuta heistä rangaistaan jopa ruplilla.

Jo ennen Panyshevin kirjoitusta uutistoimisto Tass julkaisi hyökkääjä Teemu Hartikaisen agentin lausunnon, jossa tämä vakuutteli Hartikaisen uskollisuutta Salavat Julajeville.

Tassin mukaan Hartikaisen agentti Dmitri Jeremin vakuutti, että Hartikainen palaa takaisin Venäjälle, mikäli KHL päättää jatkaa pudotuspelejä huhtikuun 10. päivän jälkeen.

– Olemme kiitollisia Salavat Julajevin johdolle siitä, että se antoi mahdollisuuden viedä pelaajan (Hartikaisen) perheen pois Ufasta. Kun epidemiologinen tilanne rauhoittuu ja liiga päättää aloittaa kauden uudelleen, Hartikainen luonnollisesti palaa ja jatkaa oman sopimuksensa velvoitteiden täyttämistä, Jeremin sanoi Tassille.