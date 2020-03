Kommentti: Jokerit hinaa veturia romuttamolle

Jokerit on kahdesti vyörynyt näyttävästi Lokomotiv Jaroslavlin yli. Mikään ei viittaa juuri nyt siihen, että Jokerien jatkopaikka olisi vaarassa, kirjoittaa Petri Seppä.

Ensimmäiset puolitoista erää olivat yksi kaikkien aikojen ylivoimaisimmista pudotuspelinäytöksistä, pelillisesti vieläkin murskaavampi kuin ensimmäisen ottelun 6–0-voitto.

Jokerit ei antanut Lokomotiv Jaroslavlille pienintäkään, ei sitten pikkuriikkistäkään mahdollisuutta. Jokerit voitti toisen ottelun 5-1, johtaa ottelusarjaa 2-0, ja vain täydellinen asioiden ylösalaisin meno voi enää viedä jatkopaikan Jokereilta.

Joukkueiden suunnatonta tasoeroa kuvaa se, että Jokerit vei 65 minuutin ja 44 sekunnin pätkän hurjasti lukemin 10-0!

Eri planeetoilta

Lokomotiv Jaroslavl oli entisen Neuvostoliiton aikaan rautatieläisten joukkue, ja se saa edelleen miljoonien eurojen sponsorirahat Venäjän rautateiltä vuosittain.

Mutta nyt Jokerit on hinaamassa veturia romuttamolle. Lokomotivin taival kevään pudotuspeleissä tulee tiensä päähän alle viikossa.

Joukkueiden liike on kuin eri planeetoilta. Jos jopa raskassarjalainen Jesse Joensuu jättää Lokomotivin pelaajat luistelukilpailussa kakkoseksi, se kuvaa Jokerien tämän hetken lentokeliä.

Jokerit suorastaan murskasi Lokomotivin hurjalla liikkeellään. Kiekollisena Jokereilla kiekko liikkui iloisesti ja miehet vaihtoivat paikkaa. Karuselli pyöri, ja Lokomotiv juoksi kiekottomana perässä kuin pässi pää pyörällä narun päässä.

Kiekottomana Jokerit puolestaan otti liike-edullaan Lokomotivilta kaiken ajan ja tilan pois. Karvaus oli aggressiivisuudessaan sitä luokkaa, että Lokomotivilla oli vaikeuksia päästä kiekon kanssa punaviivan yli hallitusti.

Eikä se kunnolla päässytkään. Avauserässä maalille palanneelle Janis Kalninsille merkittiin kolme (!) torjuntaa. Mikään maalia kohti osuneista kiekoista ei ollut sellainen, jolla olisi ollut mitään edellytyksiä mennä maaliin. Jokerit olisi huoletta voinut heittää maaliin areenan jääkonekuljettajan NHL-joukkue Carolinan malliin – silti se olisi voittanut helposti.

Toisessa erässä Lokomotiv sai viisi kertaa kiekon kohti Kalninsia. Myös avausottelussa Lokomotiv sai kahteen ensimmäiseen erään yhteensä kahdeksan laukausta. Ne ovat sellaisia määriä, että pudotuspeliä on vaikea voittaa. Kalninsin nollapelin vei lopulta entinen NHL-ammattilainen Magnus Pääjärvi millimetrin tarkalla ohjauksella aivan yläriman alle.

Kolmannessa erässä peli luonnollisesti tasoittui ja muuttui pelailuksi, kun Jokereilla oli jo voitto taskussa ja kun se oli puhissut suurimmat hyökkäysintonsa ulos.

Saman asenteen jatkuttava

Kun Lokomotiv on noin pahasti pelillisesti alakynnessä, sen ainoa toivo olisi, että maalivahtipeli olisi timanttista. Nyt kuitenkin myös joukkueen maalivahtipeli on onnahdellut. Kaikki "game saverit" ovat jääneet ottamatta, vastapainoksi muutama torjuttavissa ollut laukaus on livahtanut maaliin.

Lokomotiv on joutunut molemmissa otteluissa turvautumaan maalivahdin vaihtoon, mutta kumpikaan kaksikosta Aleksandr Lazushin/Ilja Konovalov ei ole vakuuttanut. Maalivahtien epävarmuus on tarttunut kulovalkean tavoin koko joukkueeseen. Muuta ei tarvita – Lokomotiv on pahasti tuuliajolla nyt ja matkalla sinne romuttamolle.

Jääkiekossa on läpi vuosikymmenten tapahtunut tietysti ihme jos toinenkin, mutta niin suurta ihmettä on todella vaikea kuvitella, että asetelma keikahtaisi tästä täysin ylösalaisin. Ei edes, vaikka seuraavaksi kahdeksi peliksi areena vaihtuu ja siirrytään Jaroslavliin.

Kahden nähdyn pelin perusteella on silkka mahdottomuus kuvitella, että Jokerit menettäisi jatkopaikkansa. Se vaatisi Lokomotivilta neljää peräkkäistä voittoa tai neljää voittoa viidestä ottelusta.

Mikäli Jokerit säilyttää vieraskaukalossakin kahdessa ensimmäisessä ottelussa vallinneen liike-edun, sillä ei pitäisi olla hätäpäivää. Liikkeen avulla Jokerit pääsee helposti Lokomotivin prässin alta pois ja rauhoitettua hyökkäyspelin – ja vastaavasti Lokomotivilta kaiken ajan ja tilan pois sekä puolustus- että hyökkäysalueella.

Tärkeää on, ettei Jokerit kahden vaivattoman voiton jälkeen tuudittaudu mihinkään vaan pelaa myös vieraspelit samanlaisella asenteella ja liikkeellä.

Jos niin käy, Jokerit saapuu romuttamon portille jo sunnuntaina ja jättäisi runkosarjan kammovastustajansa Lokomotivin sinne puhdas 0–4-ottelutappio niskassaan. Se tietäisi puolentoista viikon arvokasta lepo- ja palautumisjaksoa ennen kuin konferenssivälierässä tulisi – Jokerien pudotuspelihistoriassa ensimmäisen kerran – odotettu kohtaaminen suurseura Pietarin SKA:n kanssa.