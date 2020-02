Kommentti: Jokerit ei pystynyt lähettämään mahtiseura SKA:lle pelotetta

Jokerit ei onnistunut jättämään SKA:lle muistojälkeä todennäköiseen pudotuspelikohtaamiseen, kirjoittaa Petri Seppä.

Jokerit ja ökyseura Pietarin SKA ovat mitä todennäköisimmin historian ensimmäistä kertaa pudotuspeleissä vastakkain tänä keväänä – luonnollisesti sillä edellytyksellä, että molemmat joukkueet raivaavat tiensä jatkoon avauskierrokselta.

Jokerit ei onnistunut jättämään SKA:lle henkistä pelotetta samaan tyyliin kuin tammikuun alun ilotulituksessa (6–0-voitto). Päinvastoin, henkinen, koti- ja kaikenlainen muukin etu on nyt SKA:lla, joka on voittanut joukkueiden kaksi viime ottelua selvästi. Sunnuntaina SKA haki Helsingistä 6–1-voiton.

Jokerit oli vuodenvaihteen jälkeen pitkään mukana todellisessa divisioonan voittokamppailussa. Tammikuun puolivälin jälkeiseen se meni pelillisesti heikompaan jaksoon. Sen jälkeen Jokerit on kohdannut SKA:n kahdesti – ja ottanut turpaan kaksi kertaa.

Nyt tilanne on jälleen perin tuttu. Mikäli SKA ja Jokerit selviytyvät jatkoon pudotuspelien avauskierrokselta, SKA on valtava suosikki ja Jokerit yrittää sinnitellä vastaan. Asetelmaa kuvaa se, että kolmen viime vuoden runkosarjakohtaamiset ovat SKA:lle nyt 10–2.

Lisäksi Jokerit tarvitsisi Pietarista fanaattisen venäläisyleisön edestä ainakin yhden vierasvoiton.

Sen takia pieni varoituksen sana SKA:lle olisi ollut enemmän kuin paikallaan. Nyt sitä ei tullut. SKA:n ei tarvitse viettää unettomia öitä, mikäli Jokerit tulee pudotuspelien toisella kierroksella vastaan.

Sunnuntaina Jokerit kyllä aloitti terävästi. Jokerit loi avauserään monta herkullista paikkaa ja voitti avauserässä maalia kohti suuntautuneet laukaukset 13–5. Hallinta tuotti kuitenkin vain Mikko Lehtosen ylivoimamaalin, jonka SKA kuitenkin kuittasi erän puolivälissä.

Jokerit oli erinomaisesti mukana ottelun puoliväliin asti. Sen jälkeen Ivan Morozov teki torjuttavissa olevalla laukauksella SKA:lle 2–1-johdon, ja Jokerit kummasti lamaantui.

Jokerien huippupaikat alkoivat käydä entistä harvemmiksi, ja kun Jevgeni Ketov teki toisen erän lopussa läpiajosta numeroiksi 1–3, Jokerit alkoi alistua kohtaloonsa.

Miro Aaltosen ylivoimamaali 4–1:een oli viimeistään lopullinen sinetti ottelulle. Loppuluvut 6–1 eivät toki tee täyttä oikeutta ottelun kululle. Avauspuoliskoa hallitsi Jokerit, jälkimmäistä SKA – ja lisäksi SKA oli viimeistelyssä monta kokoluokkaa tehokkaampi.

Ennen mahdollista SKA:n kohtaamista Jokereilla on sen sijaan miettimistä yllin kyllin. Pudotuspelien avauksessa Jokereita vastaan on tulossa joko Lokomotiv Jaroslavl tai Moskovan Spartak. Lokomotiv on huomattavasti todennäköisempi.

Molemmat ovat olleet Jokereille tällä kaudella hyvin hankalia vastuksia, käytännössä tarjolla olevista vaihtoehdoista kaikista pahimpia. Spartakia vastaan runkosarjavoitot menivät tasan 2–2, Lokomotiv puolestaan vei voitot nimiinsä 4–2.

Jokerien kannattaa jopa toivoa, että Lokomotiv nousisi runkosarjan lopun voittoputkella Spartakin ohi ja pudottaisi näin Spartakin Jokerien syliin. Itse pidän Lokomotivia näistä kahdesta joukkueesta paljon pahempana.

Jokereilla on runkosarjassa jäljellä vielä yksi ottelu. Joukkue matkaa tiistaina Nizhni Novgordiin ja kohtaa paikallisen ylpeyden Torpdedon.

Ottelu on runkosarjasijoituksellisesti Jokereille täysin yhdentekevä mutta pelillisen kenraaliharjoituksen saamiseksi erittäin tärkeä.

Torpedo-pelin jälkeen pelin on oltava maksimaalisesti kuosissa. Sen jälkeen runkosarja unohdetaan, ja kauden lopullinen arvosana ratkeaa pudotuspeleissä.

Pudotuspeleissä on aivan sama, onko ollut konferenssissa ykkönen vai kahdeksas, jos voittoja vain tulee riittävästi.

Eikä kukaan muista konferenssin kolmatta sijaa, jos a) pytty on tuotu juhlavin menoin Helsinkiin tai b) taival katkeaa jo tutuksi tulleeseen tapaan viimeistään toiselle pudotuspelikierrokselle.